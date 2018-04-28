Максимальное значение для установки стоплосса и тейкпрофита - страница 3

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Ihor Herasko:

Проверил на Forex.com. Точно такое же число - 100 000 000.

вот какой forex-user поставит такое?

с особой пытливостью посмотрел бы я в его дальновидные глаза....

)
 
Renat Akhtyamov:

можно ж спросить у них напрямую

не откажут


спросить то можно, но должен быть универсальный вариант решения проблемы.

проблема есть: при каком то значении с 17 цифрами - сервер возвращает Invalid Stops . 

Задачка: нужно найти максимальное значение, которое можно установить без перебора и ошибок..

 
Vladislav Andruschenko:


спросить то можно, но должен быть универсальный вариант решения проблемы.

проблема есть: при каком то значении с 17 цифрами - сервер возвращает Invalid Stops . 

Задачка: нужно найти максимальное значение, которое можно установить без перебора и ошибок..

100 лямов на всех, Игорь вычислил уже на раз-два
 
Renat Akhtyamov:

вот какой forex-user поставит такое?

с особой пытливостью посмотрел бы я в его дальновидные глаза....

)


:-) @Renat AkhtyamovВы продавец, а значит, когда начнете писать советники - тогда задайте этот вопрос модераторам. 

А пока рекомендую все таки решить этот вопрос, чтобы в будущем не возникало таких же проблем. 

 
Renat Akhtyamov:
100 лямов на всех, Игорь вычислил уже на раз-два


не правильный ответ. На робофорексе дает поставить 999 999 999



 
Vladislav Andruschenko:


не правильный ответ. На робофорексе дает поставить 999 999 999

все равно ограничение в 100 лямов любому продвинутому трейдеру не доставит никаких проблем

более чем уверен в этом

по крайней мере сработку такого он не дождется даже в будущей новой жизни.

 
Vladislav Andruschenko:


не правильный ответ. На робофорексе дает поставить 999 999 999

Насколько я понимаю, тут подход долже быть следующий: найти минимальное значение среди всех брокеров и именно его разрешать в советнике. Тогда точно не ошибемся.

P. S. Еще один момент - я проверял на МТ4. Может Вы брали МТ5?

 
Renat Akhtyamov:

все равно ограничение в 100 лямов любому продвинутому трейдеру не доставит никаких проблем

более чем уверен


:-) 

это не универсальное решение. Никаких ограничений не должно быть

придет к Вам клиент и скажет : хочу стоплосс 100 000 00

Вы что ему скажете? 



и не важно дождется он или нет. он так хочет.

 
Ihor Herasko:

Насколько я понимаю, тут подход долже быть следующий: найти минимальное значение среди всех брокеров и именно его разрешать в советнике. Тогда точно не ошибемся.

P. S. Еще один момент - я проверял на МТ4. Может Вы брали МТ5?


да на мт5. Кстати это тоже вариант.

может быть цифра в 100 000 000 заложена терминалом мт4? 

как вариант

 
Vladislav Andruschenko:


да на мт5. Кстати это тоже вариант.

может быть цифра в 100 000 000 заложена терминалом мт4? 

как вариант

Сейчас посмотрел на МТ5. Тоже уткнулся в 1 000 000 000. На 1 больше уже не дает. Причина, возможно, в том, что окошко для ввода значения Stop Loss чуть больше, чем в МТ4 )))

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