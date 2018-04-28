Максимальное значение для установки стоплосса и тейкпрофита - страница 3
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Проверил на Forex.com. Точно такое же число - 100 000 000.
вот какой forex-user поставит такое?
с особой пытливостью посмотрел бы я в его дальновидные глаза....)
можно ж спросить у них напрямую
не откажут
спросить то можно, но должен быть универсальный вариант решения проблемы.
проблема есть: при каком то значении с 17 цифрами - сервер возвращает Invalid Stops .
Задачка: нужно найти максимальное значение, которое можно установить без перебора и ошибок..
спросить то можно, но должен быть универсальный вариант решения проблемы.
проблема есть: при каком то значении с 17 цифрами - сервер возвращает Invalid Stops .
Задачка: нужно найти максимальное значение, которое можно установить без перебора и ошибок..
вот какой forex-user поставит такое?
с особой пытливостью посмотрел бы я в его дальновидные глаза....)
:-) @Renat AkhtyamovВы продавец, а значит, когда начнете писать советники - тогда задайте этот вопрос модераторам.
А пока рекомендую все таки решить этот вопрос, чтобы в будущем не возникало таких же проблем.
100 лямов на всех, Игорь вычислил уже на раз-два
не правильный ответ. На робофорексе дает поставить 999 999 999
не правильный ответ. На робофорексе дает поставить 999 999 999
все равно ограничение в 100 лямов любому продвинутому трейдеру не доставит никаких проблем
более чем уверен в этом
по крайней мере сработку такого он не дождется даже в будущей новой жизни.
не правильный ответ. На робофорексе дает поставить 999 999 999
Насколько я понимаю, тут подход долже быть следующий: найти минимальное значение среди всех брокеров и именно его разрешать в советнике. Тогда точно не ошибемся.
P. S. Еще один момент - я проверял на МТ4. Может Вы брали МТ5?
все равно ограничение в 100 лямов любому продвинутому трейдеру не доставит никаких проблем
более чем уверен
:-)
это не универсальное решение. Никаких ограничений не должно быть
придет к Вам клиент и скажет : хочу стоплосс 100 000 001
Вы что ему скажете?
и не важно дождется он или нет. он так хочет.
Насколько я понимаю, тут подход долже быть следующий: найти минимальное значение среди всех брокеров и именно его разрешать в советнике. Тогда точно не ошибемся.
P. S. Еще один момент - я проверял на МТ4. Может Вы брали МТ5?
да на мт5. Кстати это тоже вариант.
может быть цифра в 100 000 000 заложена терминалом мт4?
как вариант
да на мт5. Кстати это тоже вариант.
может быть цифра в 100 000 000 заложена терминалом мт4?
как вариант
Сейчас посмотрел на МТ5. Тоже уткнулся в 1 000 000 000. На 1 больше уже не дает. Причина, возможно, в том, что окошко для ввода значения Stop Loss чуть больше, чем в МТ4 )))