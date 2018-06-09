Отключение WebMoney. - страница 24

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Vitaly Muzichenko:
Только что менял как обычно: wmz -> Р24, обмен без проблем.

Логично. WMZ то никто не отменял. А вот WMU на текущий момент - фантики. Возможно, в будущем проблема решится, как и в случае предыдущей блокировки WM в 2013. Но пока - никак.

 
Ihor Herasko:

Логично. WMZ то никто не отменял. А вот WMU на текущий момент - фантики. Возможно, в будущем проблема решится, как и в случае предыдущей блокировки WM в 2013. Но пока - никак.

А вообще WM кому принадлежит?

 
Alexey Volchanskiy:

Виталий, а у вас есть возможность у какого-либо сотового оператора открыть карточный счет, привязанный к счету телефона?

У нас есть такой оператор Мегафон, у меня номер от него, недавно открыл карту Мегафон, вообще здорово. С ВМ мгновенно пополняю счет телефона (0.8%) и тут же эти деньги доступны на карте.

Наверняка у вас есть нечто подобное

Такой возможности нет, у нас только есть тенденция подымать тарифы на всё, в том числе и на моб.связь. Я свой телефон пополняю на минимальную сумму раз в год, для поддержания активности номера. Пусть удавятся, но Я никогда и ни за что не уплачу больше реальной стоимости - такая натура. У нас даже нет альтернативы среди операторов. Здесь сейчас значительно хуже, чем в Африке - только отжимают, при этом ничего не давая взамен.

 
Vitaly Muzichenko:
Alexey Volchanskiy:

Виталий, а у вас есть возможность у какого-либо сотового оператора открыть карточный счет, привязанный к счету телефона?

У нас есть такой оператор Мегафон, у меня номер от него, недавно открыл карту Мегафон, вообще здорово. С ВМ мгновенно пополняю счет телефона (0.8%) и тут же эти деньги доступны на карте.

Наверняка у вас есть нечто подобное

Такой возможности нет, у нас только есть тенденция подымать тарифы на всё, в том числе и на моб.связь. Я свой телефон пополняю на минимальную сумму раз в год, для поддержания активности номера. Пусть удавятся, но Я никогда и ни за что не уплачу больше реальной стоимости - такая натура. У нас даже нет альтернативы среди операторов. Здесь сейчас значительно хуже, чем в Африке - только отжимают, при этом ничего не давая взамен.

Что значит нет альтернативы - один оператор, что ли???

Я сейчас плачу $1.5/мес за мобильный 4G интернет безлимит, звонки не помню сколько, я очень мало звоню, все общение через инет 

 
Alexey Volchanskiy:

А вообще WM кому принадлежит?

Не могу знать. Изначально (в 1998) это было ЗАО "Вычислительные силы". Потом, когда заходили на рынки других стран, оформляли по законам тех стран соответствующие предприятия. Например, в Украине действуют как:  "Финансовая компания "Элми", ГП "ФУ "ВМ-Фактор" и ООО "Пеймастер". 4 часа назад НБУ отменил регистрации всех трех компаний и отозвал лицензии, которые были ранее им выданы.

 
Ihor Herasko:

Не могу знать. Изначально (в 1998) это было ЗАО "Вычислительные силы". Потом, когда заходили на рынки других стран, оформляли по законам тех стран соответствующие предприятия. Например, в Украине действуют как:  "Финансовая компания "Элми", ГП "ФУ "ВМ-Фактор" и ООО "Пеймастер". 4 часа назад НБУ отменил регистрации всех трех компаний и отозвал лицензии, которые были ранее им выданы.

Вот я по этому и спросил. WMZ все же будет доступно в Украине или вообще все перекроют? А то иногда приходится проводить расчеты.

 
Alexey Volchanskiy:

Что значит нет альтернативы - один оператор, что ли???

Я сейчас плачу $1.5/мес за мобильный 4G интернет безлимит, звонки не помню сколько, я очень мало звоню, все общение через инет 

Это что за оператор такой? 

Вот зашел на сайт мегафона.


Вот МТС

Однозначно выше того, что в Украине. Удивительно просто.

500 Р - это где-то 250 грн.

Вот белим Киевстар  за 155

 
Arkadii Zagorulko:

Это что за оператор такой? 

Вот зашел на сайт мегафона.


Вот МТС

Однозначно выше того, что в Украине. Удивительно просто.

500 Р - это где-то 250 грн.

Вот белим Киевстар  за 155

У меня российский Мегафон, но тариф старый, его сейчас не продают. И там 4 G до какого-то порога в сутки, не помню, но я редко превышаю. А потом 64 кб/сек, но анлим

Да мне вообще смарт особо не нужен, пожалуй enum для операций с тем же WM нужнее всего )) Ну и карта привязанная к Мегафону

 
Alexey Volchanskiy:

Вот я по этому и спросил. WMZ все же будет доступно в Украине или вообще все перекроют? А то иногда приходится проводить расчеты.

WebMoney - это платежная система. Какой бы запрет ни накладывало на нее то или иное государство, она будет работать везде, где есть интернет. Запрет в Украине отразится только на WMU (гривня), т. к. теперь эти знаки невозможно официально преобразовать в гривни. Все остальное запретить достаточно трудно (привет от Телеграмма). То есть теперь остался лишь способ вывода WMZ, WME и WMR через обменники.

 
Alexey Volchanskiy:

У меня российский Мегафон, но тариф старый, его сейчас не продают. И там 4 G до какого-то порога в сутки, не помню, но я редко превышаю. А потом 64 кб/сек, но анлим

Дак где он безлимит?

У девушки на теле2 был безлимит, сейчас в одностороннем порядке изменили  на 30 Гб.

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