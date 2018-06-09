Отключение WebMoney. - страница 24
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Только что менял как обычно: wmz -> Р24, обмен без проблем.
Логично. WMZ то никто не отменял. А вот WMU на текущий момент - фантики. Возможно, в будущем проблема решится, как и в случае предыдущей блокировки WM в 2013. Но пока - никак.
Логично. WMZ то никто не отменял. А вот WMU на текущий момент - фантики. Возможно, в будущем проблема решится, как и в случае предыдущей блокировки WM в 2013. Но пока - никак.
А вообще WM кому принадлежит?
Виталий, а у вас есть возможность у какого-либо сотового оператора открыть карточный счет, привязанный к счету телефона?
У нас есть такой оператор Мегафон, у меня номер от него, недавно открыл карту Мегафон, вообще здорово. С ВМ мгновенно пополняю счет телефона (0.8%) и тут же эти деньги доступны на карте.
Наверняка у вас есть нечто подобное
Такой возможности нет, у нас только есть тенденция подымать тарифы на всё, в том числе и на моб.связь. Я свой телефон пополняю на минимальную сумму раз в год, для поддержания активности номера. Пусть удавятся, но Я никогда и ни за что не уплачу больше реальной стоимости - такая натура. У нас даже нет альтернативы среди операторов. Здесь сейчас значительно хуже, чем в Африке - только отжимают, при этом ничего не давая взамен.
Виталий, а у вас есть возможность у какого-либо сотового оператора открыть карточный счет, привязанный к счету телефона?
У нас есть такой оператор Мегафон, у меня номер от него, недавно открыл карту Мегафон, вообще здорово. С ВМ мгновенно пополняю счет телефона (0.8%) и тут же эти деньги доступны на карте.
Наверняка у вас есть нечто подобное
Такой возможности нет, у нас только есть тенденция подымать тарифы на всё, в том числе и на моб.связь. Я свой телефон пополняю на минимальную сумму раз в год, для поддержания активности номера. Пусть удавятся, но Я никогда и ни за что не уплачу больше реальной стоимости - такая натура. У нас даже нет альтернативы среди операторов. Здесь сейчас значительно хуже, чем в Африке - только отжимают, при этом ничего не давая взамен.
Что значит нет альтернативы - один оператор, что ли???
Я сейчас плачу $1.5/мес за мобильный 4G интернет безлимит, звонки не помню сколько, я очень мало звоню, все общение через инет
А вообще WM кому принадлежит?
Не могу знать. Изначально (в 1998) это было ЗАО "Вычислительные силы". Потом, когда заходили на рынки других стран, оформляли по законам тех стран соответствующие предприятия. Например, в Украине действуют как: "Финансовая компания "Элми", ГП "ФУ "ВМ-Фактор" и ООО "Пеймастер". 4 часа назад НБУ отменил регистрации всех трех компаний и отозвал лицензии, которые были ранее им выданы.
Не могу знать. Изначально (в 1998) это было ЗАО "Вычислительные силы". Потом, когда заходили на рынки других стран, оформляли по законам тех стран соответствующие предприятия. Например, в Украине действуют как: "Финансовая компания "Элми", ГП "ФУ "ВМ-Фактор" и ООО "Пеймастер". 4 часа назад НБУ отменил регистрации всех трех компаний и отозвал лицензии, которые были ранее им выданы.
Вот я по этому и спросил. WMZ все же будет доступно в Украине или вообще все перекроют? А то иногда приходится проводить расчеты.
Что значит нет альтернативы - один оператор, что ли???
Я сейчас плачу $1.5/мес за мобильный 4G интернет безлимит, звонки не помню сколько, я очень мало звоню, все общение через инет
Это что за оператор такой?
Вот зашел на сайт мегафона.
Вот МТС
Однозначно выше того, что в Украине. Удивительно просто.
500 Р - это где-то 250 грн.
Вот белим Киевстар за 155
Это что за оператор такой?
Вот зашел на сайт мегафона.
Вот МТС
Однозначно выше того, что в Украине. Удивительно просто.
500 Р - это где-то 250 грн.
Вот белим Киевстар за 155
У меня российский Мегафон, но тариф старый, его сейчас не продают. И там 4 G до какого-то порога в сутки, не помню, но я редко превышаю. А потом 64 кб/сек, но анлим
Да мне вообще смарт особо не нужен, пожалуй enum для операций с тем же WM нужнее всего )) Ну и карта привязанная к Мегафону
Вот я по этому и спросил. WMZ все же будет доступно в Украине или вообще все перекроют? А то иногда приходится проводить расчеты.
WebMoney - это платежная система. Какой бы запрет ни накладывало на нее то или иное государство, она будет работать везде, где есть интернет. Запрет в Украине отразится только на WMU (гривня), т. к. теперь эти знаки невозможно официально преобразовать в гривни. Все остальное запретить достаточно трудно (привет от Телеграмма). То есть теперь остался лишь способ вывода WMZ, WME и WMR через обменники.
У меня российский Мегафон, но тариф старый, его сейчас не продают. И там 4 G до какого-то порога в сутки, не помню, но я редко превышаю. А потом 64 кб/сек, но анлим
Дак где он безлимит?
У девушки на теле2 был безлимит, сейчас в одностороннем порядке изменили на 30 Гб.