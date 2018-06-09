Отключение WebMoney. - страница 9
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Всем присутствующим.
А как вам вариант с переводом ePayments на BTC, а затем, с BTC на банковскую карту, через обменники? С MQL на ePayments комиссия 0%. C ePayments на BTC почти без комиссии. Только не понял, что означают ограничения в кабинете ePayments: минимум 50$ и т.п. Осталось узнать, не накручивают ли обменники слишком большую комиссию при переводе на банковскую карту. И если прядок, проблема решена, альтернатива Вебмани готова.
Лично для меня, BTC это как способ заработать, причем не для меня :) Как платежная система, и даром не нужно.
Всем присутствующим.
А как вам вариант с переводом ePayments на BTC. А затем, с BTC на банковскую карту, через обменники? С MQL на ePayments комиссия 0%. C ePayments на BTC почти без комиссии. Только не понял, что означают ограничения в кабинете ePayments: минимум 50$ и т.п. Осталось узнать, не накручивают ли обменники слишком большую комиссию при переводе на банковскую карту.
Там курс биткоина будет процентов на 10 ниже, если продавать, а вот если покупать - дороже
Ну, собственно, как и WMZ в гривну или рубль, по курсу сайтов обменников. Пока WM не отключили пользуюсь именно этим способом. Вывожу WMZ в гривну через сайты обменники. Думаю что при переводе BTC в гривну разницы особой не будет ощущаться.Мало того, сеть Биткоина берет вроде меньшую комиссию, нежели WM.
Ну, собственно, как и WMZ в гривну или рубль, по курсу сайтов обменников. Пока WM не отключили пользуюсь именно этим способом. Вывожу WMZ в гривну через сайты обменники. Думаю что при переводе BTC в гривну разницы особой не будет ощущаться.Мало того, сеть Биткоина берет вроде меньшую комиссию, нежели WM.
Зачем такая жесть, там же есть эксченжер, создаёшь свой лимит, и меняешь по рыночной цене.
Либо ждёшь маркет, либо марчишься со встречным лимитом.
Маркеты прилетают конечно не так часто как на форекс, но залить пару тыщь WMZ за день реально.
А WMU прямой вывод на карту.
раньше
mql5 →[0.8%]→ WebMoney
теперь придется
mql5 →[0%]→ ePayments →[2%]→ WebMoney
1.2% в трубу
раньше
mql5 →[0.8%]→ WebMoney
теперь придется
mql5 →[0%]→ ePayments →[2%]→ WebMoney
1.2% в трубу
Там вывод на WM 2%, это на ввод 1%
раньше
mql5 →[0.8%]→ WebMoney
теперь придется
mql5 →[0%]→ ePayments →[2%]→ WebMoney
1.2% в трубу
Я думаю форум можно закрывать. Множество народу кто действительно двигали сервисы, Маркет, Фриланс, Статьи сидели именно на WM.
Создавать себе гемор с платёжными системами, проще свой сайт написать и делать тоже самое минуя MQ (ну кроме Статей конечно).
Мне лично работа через WM важнее работы с MQ, нема WM нема и гавкать.
Я думаю форум можно закрывать. Множество народу кто действительно двигали сервисы, Маркет, Фриланс, Статьи сидели именно на WM.
Создавать себе гемор с платёжными системами, проще свой сайт написать и делать тоже самое минуя MQ (ну кроме Статей конечно).
Надо переходить на расчет наличными из рук в руки как в старые добрые времена. Так надежнее, однозначно.
Надо переходить на расчет наличными из рук в руки как в старые добрые времена. Так надежнее, однозначно.
Задоблишься электрички туда сюда ганять )))