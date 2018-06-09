Отключение WebMoney. - страница 9

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Mihail Matkovskij:

Всем присутствующим.

А как вам вариант с переводом ePayments на BTC, а затем, с BTC на банковскую карту, через обменники? С MQL на ePayments  комиссия 0%. C ePayments на BTC почти без комиссии. Только не понял, что означают ограничения в кабинете ePayments: минимум 50$ и т.п. Осталось узнать, не накручивают ли обменники слишком большую комиссию при переводе на банковскую карту. И если прядок, проблема решена, альтернатива Вебмани готова.

Лично для меня, BTC это как способ заработать, причем не для меня :)  Как платежная система, и даром не нужно.

 
Mihail Matkovskij:

Всем присутствующим.

А как вам вариант с переводом ePayments на BTC. А затем, с BTC на банковскую карту, через обменники? С MQL на ePayments  комиссия 0%. C ePayments на BTC почти без комиссии. Только не понял, что означают ограничения в кабинете ePayments: минимум 50$ и т.п. Осталось узнать, не накручивают ли обменники слишком большую комиссию при переводе на банковскую карту.

я больше скажу если с ePayments тащить деньги через одного брокера (не будем тыкать пальцем какого) то можно выводить практически на любую платёжную систему без комиссии каждый первый и третий вторник месяца)))
 
Vitaly Muzichenko:

Там курс биткоина будет процентов на 10 ниже, если продавать, а вот если покупать - дороже

Ну, собственно, как и WMZ в гривну или рубль, по курсу сайтов обменников. Пока WM не отключили пользуюсь именно этим способом. Вывожу WMZ в гривну через сайты обменники. Думаю что при переводе BTC в гривну разницы особой не будет ощущаться.

Мало того, сеть Биткоина берет вроде меньшую комиссию, нежели WM.
 
Mihail Matkovskij:

Ну, собственно, как и WMZ в гривну или рубль, по курсу сайтов обменников. Пока WM не отключили пользуюсь именно этим способом. Вывожу WMZ в гривну через сайты обменники. Думаю что при переводе BTC в гривну разницы особой не будет ощущаться.

Мало того, сеть Биткоина берет вроде меньшую комиссию, нежели WM.

Зачем такая жесть, там же есть эксченжер, создаёшь свой лимит, и меняешь по рыночной цене.

Либо ждёшь маркет, либо марчишься со встречным лимитом.

Маркеты прилетают конечно не так часто как на форекс, но залить пару тыщь WMZ за день реально.

А WMU прямой вывод на карту.

 


раньше 

mql5 →[0.8%]→ WebMoney

теперь придется

mql5 →[0%]→ ePayments →[2%]→ WebMoney

1.2% в трубу

 
Ну че скажешь, молодцы! E-payments готовятся к наплыву новых клентов.
 
Pavel Kolchin:


раньше 

mql5 →[0.8%]→ WebMoney

теперь придется

mql5 →[0%]→ ePayments →[2%]→ WebMoney

1.2% в трубу

Там вывод на WM 2%, это на ввод 1%

 
Pavel Kolchin:


раньше 

mql5 →[0.8%]→ WebMoney

теперь придется

mql5 →[0%]→ ePayments →[2%]→ WebMoney

1.2% в трубу

Я думаю форум можно закрывать. Множество народу кто действительно двигали сервисы, Маркет, Фриланс, Статьи сидели именно на WM.

Создавать себе гемор с платёжными системами, проще свой сайт написать и делать тоже самое минуя MQ (ну кроме Статей конечно).

Мне лично работа через WM важнее работы с MQ, нема WM нема и гавкать.

 
Nikolay Demko:

Я думаю форум можно закрывать. Множество народу кто действительно двигали сервисы, Маркет, Фриланс, Статьи сидели именно на WM.

Создавать себе гемор с платёжными системами, проще свой сайт написать и делать тоже самое минуя MQ (ну кроме Статей конечно).

Надо переходить на расчет наличными из рук в руки как в старые добрые времена. Так надежнее, однозначно.

 
Alexander_K2:

Надо переходить на расчет наличными из рук в руки как в старые добрые времена. Так надежнее, однозначно.

Задоблишься электрички туда сюда ганять )))

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