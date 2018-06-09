Отключение WebMoney. - страница 20
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Карточный счет, неактивный более 6 месяцев
Кабинет epayment -> Слева меню и пункт "Служба поддержки" -> Создать запрос (такой жирный огромный плюсик).
извините если не там спрашиваю , здесь её так рекламируют я думал здесь всё о этой сситеме знают.. лично я бы придпочёл пользоватся прозрачными методами например WM ( извините за мой лишний вопрос
Почитайте новые правила для начала
я их читал , что я там должен увидеть?
извините если не там спрашиваю , здесь её так рекламируют я думал здесь всё о этой сситеме знают.. лично я бы придпочёл пользоватся прозрачными методами например WM ( извините за мой лишний вопрос
Да вы попробуйте использовать е-пэйментс. Вам понравится. Если нет, выберите другой способ вывода.
ничего там никто не смягчил . это не условия это обязательства похожие на кредит)
я хочу выводить свою прибыль в полном размере тогда когда хочу а не равномерно как этого хочет EP .. кто знает что они придумают завтра
Претензии не ко мне. Я сам не в восторге. Если будет референдум ЗА или ПРОТИВ вебмани, я отдам голос ЗА
однозначно понятно что WM выгоднее и проще
(PS EP вообще не вариант)
Считаем по другому:
Вы привыкли работать с WMZ и вас всё устраивает:
1. Комиссия вывода MQL => WMZ -0.8%
2. Комиссия вывода MQL => ePayments = 0%
Средства на ePayments приходят к вам в личный кабинет, а не на карту, дальше вы можете без комиссии отправить нужную сумму на свою карту ePayments, карта в USD что тоже удобно в нынешней нестабильной ситуации с курсом UAH
При необходимости вы можете из личного кабинета ePayments перевести любую сумму от 0.1$ на кошелек WMZ комиссия за перевод 2%, но мы сэкономили 0.8% при выводе с MQL в итоге имеем общую комиссию 1.2%. Большая разница ?
Так же с карты ePayments удобно делать покупки через терминал в магазинах, курс конвертации соответствует курсу НБУ на момент покупки. MasterCard берет свой небольшой процент за обмен USD => UAH но с учетом что все транзакции до этого были без единого цента комиссий, на такой символический процент можно и не обращать внимания.
Вот символическая покупка в магазине на 19грн с карты ePayments, комиссии ушло аж 2 цента) с учетом что от сайта MQL и до зачисления на карту я не заплатил вообще комиссии.
Мы решили пока не отключать WebMoney окончательно и будем делать выплаты через эту систему по мере наличия WMZ у нас.
Мы решили пока не отключать WebMoney окончательно и будем делать выплаты через эту систему по мере наличия WMZ у нас.
Это прекрасно - спасибо!
Только вопрос: откуда будет наличие, если его не принимают к вводу, как там могут появляться резервы?
Мы решили пока не отключать WebMoney окончательно и будем делать выплаты через эту систему по мере наличия WMZ у нас.
Это прекрасно - спасибо!
Только вопрос: откуда будет наличие, если его не принимают к вводу, как там могут появляться резервы?
я задавался этим вопросом. наверно это риторический вопрос..