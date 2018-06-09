Отключение WebMoney. - страница 20

Новый комментарий
 
Vladimir Zubov:
Обслуживание аккаунта, неактивного более 12 месяцев
$3 (в месяц)
Тариф вступает в действие с 16.04.2018
получается ещё и карта.. с таким приколом( 
 Карточный счет, неактивный более 6 месяцев
$ 10 в месяц
 
Vladimir Karputov:

Кабинет epayment -> Слева меню и пункт "Служба поддержки" -> Создать запрос (такой жирный огромный плюсик).

извините если не там спрашиваю , здесь её так рекламируют я думал здесь всё о этой сситеме знают.. лично я бы придпочёл пользоватся прозрачными методами например WM ( извините за мой лишний вопрос

 
Evgeniy Zhdan:

Почитайте новые правила для  начала

я их читал , что я там должен увидеть?

 
Pavel Verveyko:

извините если не там спрашиваю , здесь её так рекламируют я думал здесь всё о этой сситеме знают.. лично я бы придпочёл пользоватся прозрачными методами например WM ( извините за мой лишний вопрос

Да вы попробуйте использовать е-пэйментс. Вам понравится. Если нет, выберите другой способ вывода. 

 
Pavel Verveyko:

ничего там никто не смягчил . это не условия это обязательства похожие на кредит) 
я хочу выводить свою прибыль в полном размере тогда когда хочу а не равномерно как этого хочет EP ..  кто знает что они придумают завтра

Претензии не ко мне. Я сам не в восторге. Если будет референдум ЗА или ПРОТИВ вебмани, я отдам голос ЗА

[Удален]  
Pavel Verveyko:

однозначно понятно что WM выгоднее и проще

(PS EP вообще не вариант)

Считаем по другому:

Вы привыкли работать с WMZ и вас всё устраивает:

1. Комиссия вывода MQL => WMZ -0.8%

2. Комиссия вывода MQL => ePayments = 0%

Средства на ePayments приходят к вам в личный кабинет, а не на карту, дальше вы можете без комиссии отправить нужную сумму на свою карту ePayments, карта в USD что тоже удобно в нынешней нестабильной ситуации с курсом UAH

При необходимости вы можете из личного кабинета ePayments перевести любую сумму от 0.1$ на кошелек WMZ комиссия за перевод 2%, но мы сэкономили 0.8% при выводе с MQL в итоге имеем общую комиссию 1.2%. Большая разница ?

Так же с карты ePayments удобно делать покупки через терминал в магазинах, курс конвертации соответствует курсу НБУ на момент покупки. MasterCard берет свой небольшой процент за обмен USD => UAH но с учетом что все транзакции до этого были без единого цента комиссий, на такой символический процент можно и не обращать внимания.

Вот символическая покупка в магазине на 19грн с карты ePayments, комиссии ушло аж 2 цента) с учетом что от сайта MQL и до зачисления на карту я не заплатил вообще комиссии.


 

Мы решили пока не отключать WebMoney окончательно и будем делать выплаты через эту систему по мере наличия WMZ у нас.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Мы решили пока не отключать WebMoney окончательно и будем делать выплаты через эту систему по мере наличия WMZ у нас.

Это прекрасно - спасибо!

Только вопрос: откуда будет наличие, если его не принимают к вводу, как там могут появляться резервы?

 
MetaQuotes Software Corp.:

Мы решили пока не отключать WebMoney окончательно и будем делать выплаты через эту систему по мере наличия WMZ у нас.

урааа...  отличная новость

 
Vitaly Muzichenko:

Это прекрасно - спасибо!

Только вопрос: откуда будет наличие, если его не принимают к вводу, как там могут появляться резервы?


я задавался этим вопросом. наверно это риторический вопрос.. 

1...131415161718192021222324252627...31
Новый комментарий