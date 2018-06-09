Отключение WebMoney. - страница 29

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Ihor Herasko:

У меня без всяких VPN работает. Вернулся к обменнику, которым пользовался в 2013-ом году (когда такая же ситуация была с WM). Выводят по вполне вменяемому курсу. Сравнил, сколько бы получил на счет, если бы менял WMZ -> WMU через биржу и выводил через "Перечисление на счет", и ту сумму, которую получил через обменник WMZ -> Приват24. Вышла та же самая сумма.

 через "Перечисление на счет" вы бы не вывели.
вму сейчас заблокирована на вывод в кэш.

 
igrok333:

 через "Перечисление на счет" вы бы не вывели.
вму сейчас заблокирована на вывод в кэш.

Где я написал, что использовал "Перечисление на счет" после блокировки?

[Удален]  

Получено уведомление от оператора WM Transfer :

 

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Вывел на приват  (WMZ - UAH), через обменник, пришлось запускать VPS, (кипер не работал).
 
Тоже вывел через обменник, но курс похуже стал. Раньше от реального терял 2-4%. Сейчас смотрю 8% получается (1 WMZ - 23,70 грн.).
 
Vasiliy Pushkaryov:
Тоже вывел через обменник, но курс похуже стал. Раньше от реального терял 2-4%. Сейчас смотрю 8% получается (1 WMZ - 23,70 грн.).

https://telepay.wmtransfer.com/ru/cards

 
igrok333:

https://telepay.wmtransfer.com/ru/cards

Это получается нужно долларовую карту завести?
 
Vasiliy Pushkaryov:
Это получается нужно долларовую карту завести?
да, в кабинете приват24, интернет-карту.
 
igrok333:
да, в кабинете приват24, интернет-карту.
Комиссия за перевод почти как как у eP, но я так понимаю за ежемесячное обслуживание не снимают?
 
Vasiliy Pushkaryov:
Комиссия за перевод почти как как у eP, но я так понимаю за ежемесячное обслуживание не снимают?
https://privatbank.ua/ru/platezhnie-karty/internet-karta
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