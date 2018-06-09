Отключение WebMoney. - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня без всяких VPN работает. Вернулся к обменнику, которым пользовался в 2013-ом году (когда такая же ситуация была с WM). Выводят по вполне вменяемому курсу. Сравнил, сколько бы получил на счет, если бы менял WMZ -> WMU через биржу и выводил через "Перечисление на счет", и ту сумму, которую получил через обменник WMZ -> Приват24. Вышла та же самая сумма.
через "Перечисление на счет" вы бы не вывели.
вму сейчас заблокирована на вывод в кэш.
через "Перечисление на счет" вы бы не вывели.
вму сейчас заблокирована на вывод в кэш.
Где я написал, что использовал "Перечисление на счет" после блокировки?
Получено уведомление от оператора WM Transfer :
.
Тоже вывел через обменник, но курс похуже стал. Раньше от реального терял 2-4%. Сейчас смотрю 8% получается (1 WMZ - 23,70 грн.).
https://telepay.wmtransfer.com/ru/cards
https://telepay.wmtransfer.com/ru/cards
Это получается нужно долларовую карту завести?
да, в кабинете приват24, интернет-карту.
Комиссия за перевод почти как как у eP, но я так понимаю за ежемесячное обслуживание не снимают?