Отключение WebMoney. - страница 22

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Vladislav Andruschenko:


если банк не открывает, то и вывод с Вебмани тоже запрещен так, как нет карты. 

смысл?

кляцать, деньги собирать, потом в игры донатить.
 
Aleksey Rodionov:
кляцать, деньги собирать, потом в игры донатить.

я уже вижу 13 летних подростков, клипающие советнике в визарде и продающие на маркете по 100+ баксов... 

 
Vladislav Andruschenko:

я уже вижу 13 летних подростков, клипающие советнике в визарде и продающие на маркете по 100+ баксов... 

Почему нет ))) очень даже реально

 
Aleksey Rodionov:
Вообще не понимаю почему вебмани и другие существуют досих пор. Сейчас банковская карта - все что нужно: тебе и электронные платежи и покупки в магазине, и кредиты. Может многие сидят на вебмани из-за того что не все банки открывают счета несовершеннолетним.

Это значит, что Вашего опыта в финансовых делах недостаточно для понимания. Это не страшно, с опытом придет понимание. Те кто применяет этот способ знают и понимают зачем это.

Удачи

 
Vladimir Perervenko:

Это значит, что Вашего опыта в финансовых делах недостаточно для понимания. Это не страшно, с опытом придет понимание. Те кто применяет этот способ знают и понимают зачем это.

Удачи

Просто большинство привыкло заработать деньги, и тут-же их все проесть. Как уже правильно заменили - это финансовая безграмотность.

 

Теперь вот отключили WebMoney в Украине...

Обналичить их в гривне теперь не выйдет.

Санкции против WebMoney: заблокированы счета четырех млн украинцев
Санкции против WebMoney: заблокированы счета четырех млн украинцев
  • Korrespondent.net
  • korrespondent.net
В компании заявляют, что власть при отсутствии законных оснований политическими решениями блокирует работу системы.
 

уже почти по 40 

было 25

вебмани

[Удален]  
уже 42
 
дальше будет за 50.
 

гривну меняют на все шо угодно

интересно как это на официальный курс отразится и через какое время

пока 26, примерно

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