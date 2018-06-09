Отключение WebMoney. - страница 22
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если банк не открывает, то и вывод с Вебмани тоже запрещен так, как нет карты.
смысл?
кляцать, деньги собирать, потом в игры донатить.
я уже вижу 13 летних подростков, клипающие советнике в визарде и продающие на маркете по 100+ баксов...
я уже вижу 13 летних подростков, клипающие советнике в визарде и продающие на маркете по 100+ баксов...
Почему нет ))) очень даже реально
Вообще не понимаю почему вебмани и другие существуют досих пор. Сейчас банковская карта - все что нужно: тебе и электронные платежи и покупки в магазине, и кредиты. Может многие сидят на вебмани из-за того что не все банки открывают счета несовершеннолетним.
Это значит, что Вашего опыта в финансовых делах недостаточно для понимания. Это не страшно, с опытом придет понимание. Те кто применяет этот способ знают и понимают зачем это.
Удачи
Это значит, что Вашего опыта в финансовых делах недостаточно для понимания. Это не страшно, с опытом придет понимание. Те кто применяет этот способ знают и понимают зачем это.
Удачи
Просто большинство привыкло заработать деньги, и тут-же их все проесть. Как уже правильно заменили - это финансовая безграмотность.
Теперь вот отключили WebMoney в Украине...
Обналичить их в гривне теперь не выйдет.
уже почти по 40
было 25
гривну меняют на все шо угодно
интересно как это на официальный курс отразится и через какое время
пока 26, примерно