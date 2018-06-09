Отключение WebMoney. - страница 27
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большинство расширений, лазеек, халявных и не очень VPN мягко говоря опаснее самих блокируемых ресурсов.
Тут как-бы бабка надвое сказала :-) Если уж сильно припёрло, то надо выбирать наименее рискованный путь
А вообще вместо блокировок, надо просто брать и пороть авторов...то есть "подавлять источник", а не способ доставки
Да-да... Бывает расширение фригейт когда оно включено, а ты в это время какой-либо товар ищешь в инете очень опасно предлагает от яндекс маркета "мы нашли этот товар на три рубля дешевле в таком-то магазине!"
Но так-то в пользовательском соглашении фригейта об этом заранее написано - мешает реклама - заплати за впн и спи спокойно
Да-да... Бывает расширение фригейт когда оно включено, а ты в это время какой-либо товар ищешь в инете очень опасно предлагает от яндекс маркета "мы нашли этот товар на три рубля дешевле в таком-то магазине!"
Но так-то в пользовательском соглашении фригейта об этом заранее написано - мешает реклама - заплати за впн и спи спокойно
Расширение FriGate отправляет ваш трафик через неведенные вами е@иня. И вы это знаете и осознанно на это идёте. Только не говорите теперь что вы хоть как-то работаете с деньгами :-)
когда я включаю впн и захожу на рутрекер чтоб фильм скачать, мне вот совсем пофиг куда фригейт направляет мой трафик
когда я включаю впн и захожу на рутрекер чтоб фильм скачать, мне вот совсем пофиг куда фригейт направляет мой трафик
вы просто не представляете какой объём трафика и из каких источников он направляет.
Классику кинематографа можно и бесплатно и легально смотреть, а не абсолютные новинки как-то проходят бонусом за телефон.
Редкие вещи наверное стоит посмотреть в кинотеатре. Хотя сколько людей, столько мнений :-)
PS/ кстати и на рутрекер лазил всего пару раз..первый раз - искал стары-престарый Clarion, чё-то вздумалось "тряхнуть стариной", второй раз хотел найти "Человек дождя", в оригинале и режисёрку.
В таких архивах нет ничего плохого, они полезны. Нет смысла блокировать.
PPS/ хотя они сбивают цены :-) Поставил пиратку, убедился что игра/фильм/сериал ни стоят ни гроша и вуалля
ВМ через 3 года обязуются выкупить WMU по курсу НБУ:
Можно закупаться ;)
фантазии -
4 ляма пользователей
у каждого сумма на один доллар была 25
стало по 35
10 в среднем, грубо говоря со стригли
40 лямов в гривне со всех пользователей
а если сумма на 10 долл была, это 400 лямов
а на 100 - 4 млрд
работает только через VPN. без VPN пишет ошибку связи с сервером.
У меня без всяких VPN работает. Вернулся к обменнику, которым пользовался в 2013-ом году (когда такая же ситуация была с WM). Выводят по вполне вменяемому курсу. Сравнил, сколько бы получил на счет, если бы менял WMZ -> WMU через биржу и выводил через "Перечисление на счет", и ту сумму, которую получил через обменник WMZ -> Приват24. Вышла та же самая сумма.
У меня без всяких VPN работает. Вернулся к обменнику, которым пользовался в 2013-ом году (когда такая же ситуация была с WM). Выводят по вполне вменяемому курсу. Сравнил, сколько бы получил на счет, если бы менял WMZ -> WMU через биржу и выводил через "Перечисление на счет", и ту сумму, которую получил через обменник WMZ -> Приват24. Вышла та же самая сумма.
у меня даже не подключается к центру сертификации
у меня даже не подключается к центру сертификации
Проверил только что. Все работает. Провайдер - Киевстар.
у меня даже не подключается к центру сертификации
Попробуйте зайти через сайт, а не через кипер. Возможно, у Вас с кипером какая-то проблема.