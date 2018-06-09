Отключение WebMoney. - страница 27

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Maxim Kuznetsov:

большинство расширений, лазеек, халявных и не очень VPN мягко говоря опаснее самих блокируемых ресурсов.
Тут как-бы бабка надвое сказала :-) Если уж сильно припёрло, то надо выбирать наименее рискованный путь

А вообще вместо блокировок, надо просто брать и пороть авторов...то есть "подавлять источник", а не способ доставки

Да-да... Бывает расширение фригейт когда оно включено, а ты в это время какой-либо товар ищешь в инете очень опасно предлагает от яндекс маркета "мы нашли этот товар на три рубля дешевле в таком-то магазине!"

Но так-то в пользовательском соглашении фригейта об этом заранее написано - мешает реклама - заплати за впн и спи спокойно

 
Alexandr Saprykin:

Да-да... Бывает расширение фригейт когда оно включено, а ты в это время какой-либо товар ищешь в инете очень опасно предлагает от яндекс маркета "мы нашли этот товар на три рубля дешевле в таком-то магазине!"

Но так-то в пользовательском соглашении фригейта об этом заранее написано - мешает реклама - заплати за впн и спи спокойно

Расширение FriGate отправляет ваш трафик через неведенные вами е@иня. И вы это знаете и осознанно на это идёте. Только не говорите теперь что вы хоть как-то работаете с деньгами :-)
 
Maxim Kuznetsov:
Расширение FriGate отправляет ваш трафик через неведенные вами е@иня. И вы это знаете и осознанно на это идёте. Только не говорите теперь что вы хоть как-то работаете с деньгами :-)

когда я включаю впн и захожу на рутрекер чтоб фильм скачать, мне вот совсем пофиг куда фригейт направляет мой трафик

 
Alexandr Saprykin:

когда я включаю впн и захожу на рутрекер чтоб фильм скачать, мне вот совсем пофиг куда фригейт направляет мой трафик

вы просто не представляете какой объём трафика и из каких источников он направляет.

Классику кинематографа можно и бесплатно и легально смотреть, а не абсолютные новинки как-то проходят бонусом за телефон.

Редкие вещи наверное стоит посмотреть в кинотеатре. Хотя сколько людей, столько мнений :-)

PS/ кстати и на рутрекер лазил всего пару раз..первый раз - искал стары-престарый Clarion, чё-то вздумалось "тряхнуть стариной", второй раз хотел найти "Человек дождя", в оригинале и режисёрку.
В таких архивах нет ничего плохого, они полезны. Нет смысла блокировать.

PPS/ хотя они сбивают цены :-) Поставил пиратку, убедился что игра/фильм/сериал ни стоят ни гроша и вуалля

 

ВМ через 3 года обязуются выкупить WMU по курсу НБУ:


Можно закупаться ;)

 

фантазии - 

4 ляма пользователей

у каждого сумма на один доллар была 25

стало по 35

10 в среднем, грубо говоря со стригли

40 лямов в гривне со всех пользователей

а если сумма на 10 долл была, это 400 лямов

а на 100 - 4 млрд

 
Vladislav Andruschenko:


работает только через VPN. без VPN пишет ошибку связи с сервером. 

У меня без всяких VPN работает. Вернулся к обменнику, которым пользовался в 2013-ом году (когда такая же ситуация была с WM). Выводят по вполне вменяемому курсу. Сравнил, сколько бы получил на счет, если бы менял WMZ -> WMU через биржу и выводил через "Перечисление на счет", и ту сумму, которую получил через обменник WMZ -> Приват24. Вышла та же самая сумма.

 
Ihor Herasko:

У меня без всяких VPN работает. Вернулся к обменнику, которым пользовался в 2013-ом году (когда такая же ситуация была с WM). Выводят по вполне вменяемому курсу. Сравнил, сколько бы получил на счет, если бы менял WMZ -> WMU через биржу и выводил через "Перечисление на счет", и ту сумму, которую получил через обменник WMZ -> Приват24. Вышла та же самая сумма.


у меня даже не подключается к центру сертификации 

 
Vladislav Andruschenko:


у меня даже не подключается к центру сертификации 

Проверил только что. Все работает. Провайдер - Киевстар.

 
Vladislav Andruschenko:


у меня даже не подключается к центру сертификации 

Попробуйте зайти через сайт, а не через кипер. Возможно, у Вас с кипером какая-то проблема.

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