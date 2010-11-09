Чемпионат Automated Trading Championship 2010 стартовал! - страница 9

[Удален]  
AM2:

Было бы еще интересно посмотреть результаты предварительного тестирования экспертов, участвующих в чемпионате.

Я бы лучше предпочел иметь что-то похожее на индекс баланса по всем экспертам торгующим на чемпе (в реальном времени и желательно в MT5)... :)

Если можно тогда еще и по эквити.

PS

Правда боюсь что это только мечты.... :(

 

Что сие означает?

 

у меня лучше. скока там голденов )), я думаю парочка точно лишние

опера 10.62 

 
Да и в обычном эксплорере то же самое наблюдал. Собственный ник занимал все нижние 4 позиции. Но через секунду (после F5) всё нормализовалось.
 
Зачем сервер выдаёт requote, при разнице в цене 1.5 пункта, когда deviation, в OrderSend, установлено в 10 пунктов??
 
Belford:
Зачем сервер выдаёт requote, при разнице в цене 1.5 пункта, когда deviation, в OrderSend, установлено в 10 пунктов??

Я 70 выставил и все равно реквоты...

Видно организаторы не заморачивались все правильно сделать, а усложнили чисто механически..., типа через раз как-то реквоты 

 
Очень не профессионально... Тогда может "connection to MetaQuotes-Demo lost"  и AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)=0 сделали специально, что бы усложнить...
 

Ну, когда подписывались на чемпионат, каждый ведь прочитал:

"8. Торговые условия будут максимально приближены к реальным:

  • плавающие спреды
  • время обработки торговых заявок от 2 до 7 секунд
  • будут присутствовать реквоты
  • минимально допустимые отступы от рынка могут изменяться во время выхода новостей и в зависимости от волатильности рынка
  • на гепах во время выхода новостей могут быть проскальзывания при исполнении
  • сделки, совершенные по нерыночным ценам, не будут отменяться" 
 

Я вот тут что-то недопонимаю. 

На чемпе была реквота:

 2010.10.04 11:02:57      '630208' : requote 1.37502 / 1.37514 (instant sell 1.40 EURUSD at 1.37503 sl: 1.37857)
 2010.10.04 11:02:55    '630208' : accepted instant sell 1.40 EURUSD at 1.37503 sl: 1.37857
 2010.10.04 11:02:54    '630208' : instant sell 1.40 EURUSD at 1.37503 sl: 1.37857

Ну сделка, соответственно, не перевернулась, но! на терминальном графике в это время цена вообще не там была, а на фигуру ниже. 

 Цена на графике отличается от журнальной с чемпа

На сколько я понял, цифры 1.37502 / 1.37514 означают текущие бид и аск? Тогда, что-то тут не то. Или я что-то напутал... Поясните, кто понимает, в чем дело.

 

Если максимально приемлемое отклонение от запрашиваемой цены, в торговом запросе deviation=100, значит я уже принимаю цену ±100.

Это не корректная работа торгового сервера, а не приближение к реальным условиям...
