Чемпионат Automated Trading Championship 2010 стартовал! - страница 9
Было бы еще интересно посмотреть результаты предварительного тестирования экспертов, участвующих в чемпионате.
Я бы лучше предпочел иметь что-то похожее на индекс баланса по всем экспертам торгующим на чемпе (в реальном времени и желательно в MT5)... :)
Если можно тогда еще и по эквити.
PS
Правда боюсь что это только мечты.... :(
Что сие означает?
у меня лучше. скока там голденов )), я думаю парочка точно лишние
опера 10.62
Зачем сервер выдаёт requote, при разнице в цене 1.5 пункта, когда deviation, в OrderSend, установлено в 10 пунктов??
Я 70 выставил и все равно реквоты...
Видно организаторы не заморачивались все правильно сделать, а усложнили чисто механически..., типа через раз как-то реквоты
Ну, когда подписывались на чемпионат, каждый ведь прочитал:
"8. Торговые условия будут максимально приближены к реальным:
Я вот тут что-то недопонимаю.
На чемпе была реквота:
Ну сделка, соответственно, не перевернулась, но! на терминальном графике в это время цена вообще не там была, а на фигуру ниже.
На сколько я понял, цифры 1.37502 / 1.37514 означают текущие бид и аск? Тогда, что-то тут не то. Или я что-то напутал... Поясните, кто понимает, в чем дело.
Если максимально приемлемое отклонение от запрашиваемой цены, в торговом запросе deviation=100, значит я уже принимаю цену ±100.
Это не корректная работа торгового сервера, а не приближение к реальным условиям...