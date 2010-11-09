Чемпионат Automated Trading Championship 2010 стартовал! - страница 25
Интересная вещь получается! Прогнал своего чемпионатного эксперта в тестере стратегий за период чемпионата (2010.10.03 - 2010.10.14). Получилось пять сделок. На чемпионате - ни одной сделки! В чём причина такого ступора и каковы отличия работы работы эксперта в обоих случаях, если он находится на крупном таймфрейме и анализирует только закрытые бары?
перед обращением к д1 с н4 синхронизируете историю?
У меня эксперт работает только на H4? что есть д1?
вот воспроизвел ситуацию, когда идет обращение к данным таймфрейма, отличном от тех, на котором работает эксперт
здесь м1-м5
На м1 определили, что появился новый бар м5. без синхронизации обращаемся к данным на м5, пытаемся получить значение close[1]( предпоследнего бара), а возвращается значение бара close[2]
на картинке пообводил значения и бар, стрелка, указывала на обведенный бар, но при prinscreen она гаснет
Да такая рассинхронизация моему эксперту, как слону укус комара! Хотя, сам факт, конечно, интересный!
да, если будет повторное обращение к CopyClose( Symbol(), PERIOD_M5, 1, 1, closem5 )
а если, как это модно стало по функции isnewbar?
появился бар на н4, один раз проверил что там на д1, так как мы за экономные расчеты и не гоже второй раз попусту смотреть чего там, и все - сигнал пропущен.
Чего-то я не допонимаю! Проверяем время появления текущего бара на H4 по времени его возникновения
Сравниваем его с предыдущим значением
if (NewTime != LastTime_) { }
И, имея неравенство, то есть приход нового бара, после получения значения ценовой таймсерии на первом баре на самом деле имеем это значение со второго бара? Но даже если бы оно так было бы, эксперт с задержкой, но всё-равно бы сделки открывал!
я невнимательно прочитал пост, понял что советник стоит на h4, а сигналы берет по закрытым барам на d1, поэтому и талдычу про старший таймфрейм, у Вас получается что все на одном происходит. а кастомные индикаторы есть? с ними тоже есть нюансы.
На чемпионате синхронизация данни не как на тестере....
https://www.mql5.com/ru/forum/2236/page18
Можно проблем здесь...
Да нет! Ну нет данных, ещё раз их запросил... с пятого запроса получил и поехал, а тут молчит и усё!!
Для экспертов и пользовательских индикаторов лучше использовать событийную модель обработки. Если при обработке события OnTick() или OnCalculate() не удалось получить все необходимые данные требуемой таймсерии, то следует выйти из обработчика события, рассчитывая на появление доступа к данным при следующем вызове обработчика.