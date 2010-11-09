Чемпионат Automated Trading Championship 2010 стартовал! - страница 11

gfm73:

А что бы это значило :

4xprofitq  
630002

TrendBias (EURUSD, 15 минут) 

eurusd   2010.10.04 13:00 buy 6.00 1.36618167   1.38099 1.37720 -0.70 6 611.00

  Я про объем лота, вроде как по условию конкурса размер лот не должен превышать 5, а тут он все 6????

Здесь указан размер  открытой позиции на покупку, а не объём отложенного ордера. Открытая позиция сформировалась в результате срабатывания нескольких ордеров, что видно по цене открытия.

... У меня ночью размер позиции был больше 9, всё в пределах правил. Правда, с таким поведением слив моему эксперту гарантирован :)

 

Yedelkin:

... У меня ночью размер позиции был больше 9, всё в пределах правил. Правда, с таким поведением слив моему эксперту гарантирован :)

У меня и без "такого поведения" вполне успешно сливает :)
 
maryan.dirtyn:

кто нибудь знает что ето на чемпионатном счете такое?? и почему между потерей интернета и востановлением коннекта проходит 2 минуты??

 

 

Терминалы каждые три часа производят анализ точек доступа и при наличии более оптимальной (используется интегральный показатель из сетевой доступности, приоритета сервера и его загруженности) c показателем улучшения выше порогового (15%) производит переключение:

auto connecting to better access point with 100% quality (previous 72%)


 
pronych:

Я вот тут что-то недопонимаю. 

На чемпе была реквота:

Ну сделка, соответственно, не перевернулась, но! на терминальном графике в это время цена вообще не там была, а на фигуру ниже. 

 

На сколько я понял, цифры 1.37502 / 1.37514 означают текущие бид и аск? Тогда, что-то тут не то. Или я что-то напутал... Поясните, кто понимает, в чем дело.

В журнале пишется время клиентского терминала (московское) опережает серверное на 2 часа, так что смотреть надо на бар 9:02


 
mvv444:

Сегодня, буквально несколько часов назад в журнале появились записи от начала 4 октября, хотя уже по торговому серверу 5 октября.

2010.10.04 02:10:58

'630183': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.

2010.10.04 02:10:58

'630183': authorized on MetaQuotes-Demo

2010.10.04 02:10:57

'630183': connection to MetaQuotes-Demo lost

2010.10.04 01:11:50

'630183': scanning network finished

2010.10.04 01:11:39

'630183': scanning network for access points

Это нормально?

Мой эксперт должен был войти в рынок, но никаких попыток в журнале не наблюдается. 

На компьютере на котором установлен терминал выставлено московское время, соответственно записи в журналах в этом времени. Торговое время сервера отстаёт от московского на 2 часа.

 

А почему

2010.10.04 16:30:38'630165' : requote 1.43081 / 1.43133 (instant sell 0.10 EURAUD at 1.43106)

 

если:  

mrequest.deviation=100;  

 1.43006  - 1.43206  не надо будеть  реквот...

Сервер глючит ??? или я ??? :)))  

 

 

2010.10.04 16:33:38'630165' : requote 1.37887 / 1.37900 (instant sell 0.10 EURUSD at 1.37888)

 

 

Надо было администрации чемпионата нанять комментатора с юмором, очень смешные ситуации наблюдаются. Больше было бы интересу к чемпионату :)

Например увидел, что один робот стоит с tp по eurusd  1.47. Мне это смешно.

 Другой сначала купил, получил tp. потом продал получил sl  на те же деньги. Результат (- 9) центов :))

Самому нет времени всех обсмотреть. 

Всем успехов желаю. 

 

Похоже мой робот устал. Не открывает, не закрывает, в лог ничего не пишет. Спит похоже. Хотя еще на плаву.

 

Если:

mrequest.deviation=1000;  

 

будет ли реквот ???

И почему будет??? 

Или я что-то напутал... Поясните, кто понимает, в чем дело. 

 
Buter:

Надо было администрации чемпионата нанять комментатора с юмором, очень смешные ситуации наблюдаются. Больше было бы интересу к чемпионату :)

Например увидел, что один робот стоит с tp по eurusd  1.47. Мне это смешно.

 Другой сначала купил, получил tp. потом продал получил sl  на те же деньги. Результат (- 9) центов :))

Самому нет времени всех обсмотреть. 

Всем успехов желаю. 

А почему именно по eurusd так смешно... У меня
