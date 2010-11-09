Чемпионат Automated Trading Championship 2010 стартовал! - страница 11
А что бы это значило :
TrendBias (EURUSD, 15 минут)
Я про объем лота, вроде как по условию конкурса размер лот не должен превышать 5, а тут он все 6????
Здесь указан размер открытой позиции на покупку, а не объём отложенного ордера. Открытая позиция сформировалась в результате срабатывания нескольких ордеров, что видно по цене открытия.
... У меня ночью размер позиции был больше 9, всё в пределах правил. Правда, с таким поведением слив моему эксперту гарантирован :)
Yedelkin:
... У меня ночью размер позиции был больше 9, всё в пределах правил. Правда, с таким поведением слив моему эксперту гарантирован :)
кто нибудь знает что ето на чемпионатном счете такое?? и почему между потерей интернета и востановлением коннекта проходит 2 минуты??
Терминалы каждые три часа производят анализ точек доступа и при наличии более оптимальной (используется интегральный показатель из сетевой доступности, приоритета сервера и его загруженности) c показателем улучшения выше порогового (15%) производит переключение:
auto connecting to better access point with 100% quality (previous 72%)
Я вот тут что-то недопонимаю.
На чемпе была реквота:
Ну сделка, соответственно, не перевернулась, но! на терминальном графике в это время цена вообще не там была, а на фигуру ниже.
На сколько я понял, цифры 1.37502 / 1.37514 означают текущие бид и аск? Тогда, что-то тут не то. Или я что-то напутал... Поясните, кто понимает, в чем дело.
В журнале пишется время клиентского терминала (московское) опережает серверное на 2 часа, так что смотреть надо на бар 9:02
Сегодня, буквально несколько часов назад в журнале появились записи от начала 4 октября, хотя уже по торговому серверу 5 октября.
2010.10.04 02:10:58
'630183': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2010.10.04 02:10:58
'630183': authorized on MetaQuotes-Demo
2010.10.04 02:10:57
'630183': connection to MetaQuotes-Demo lost
2010.10.04 01:11:50
'630183': scanning network finished
2010.10.04 01:11:39
'630183': scanning network for access points
Это нормально?
Мой эксперт должен был войти в рынок, но никаких попыток в журнале не наблюдается.
На компьютере на котором установлен терминал выставлено московское время, соответственно записи в журналах в этом времени. Торговое время сервера отстаёт от московского на 2 часа.
А почему
если:
mrequest.deviation=100;
1.43006 - 1.43206 не надо будеть реквот...
Сервер глючит ??? или я ??? :)))
Надо было администрации чемпионата нанять комментатора с юмором, очень смешные ситуации наблюдаются. Больше было бы интересу к чемпионату :)
Например увидел, что один робот стоит с tp по eurusd 1.47. Мне это смешно.
Другой сначала купил, получил tp. потом продал получил sl на те же деньги. Результат (- 9) центов :))
Самому нет времени всех обсмотреть.
Всем успехов желаю.
Похоже мой робот устал. Не открывает, не закрывает, в лог ничего не пишет. Спит похоже. Хотя еще на плаву.
Если:
mrequest.deviation=1000;
будет ли реквот ???
И почему будет???
Или я что-то напутал... Поясните, кто понимает, в чем дело.
