Чемпионат Automated Trading Championship 2010 стартовал! - страница 8
Все данные корректны. Их исправлять не надо.
Запрос на ОнИните происходит до получения данных об аккаунте с сервера. Исторические данные уже подкачались, данные об аккаунте - ещё нет.
кто нибудь знает что ето на чемпионатном счете такое?? и почему между потерей интернета и востановлением коннекта проходит 2 минуты??
как по инвесту наблюдать за счетом своим?
Эти строки относятся к воскресенью 3 октября, когда терминалы тестировались перед запуском соревнования 4 октября.
Строки о рескане точек доступа являются штатными - терминал периодически проверяет в фоновом режиме точки доступа для выбора наилучшей.
Не совсем понятно, о каких двух минутах Вы говорите? Вы не спутали 2 минуты с 2 секундами?
Можно ли посмотреть описание экспертов участников и код если кто то в открытый доступ выложил?
Пока нет, но мы в очередной новости сразу в архиве приложим все открытые эксперты.
Плюс добавим к каждого участника показ эксперта, если он разрешен.
Сегодня, буквально несколько часов назад в журнале появились записи от начала 4 октября, хотя уже по торговому серверу 5 октября.
2010.10.04 02:10:58
'630183': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2010.10.04 02:10:58
'630183': authorized on MetaQuotes-Demo
2010.10.04 02:10:57
'630183': connection to MetaQuotes-Demo lost
2010.10.04 01:11:50
'630183': scanning network finished
2010.10.04 01:11:39
'630183': scanning network for access points
Это нормально?
Мой эксперт должен был войти в рынок, но никаких попыток в журнале не наблюдается.
Было бы еще интересно посмотреть результаты предварительного тестирования экспертов, участвующих в чемпионате.