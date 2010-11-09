Чемпионат Automated Trading Championship 2010 стартовал! - страница 8

stringo:

Все данные корректны. Их исправлять не надо.

Запрос на ОнИните происходит до получения данных об аккаунте с сервера. Исторические данные уже подкачались, данные об аккаунте - ещё нет.

Так, про OnInit(). То что Вы описали - это особенности работы с чемпионатным сервером, или же указанные особенности необходимо учитывать всегда, при работе с торговым сервером любого дилера?
 

кто нибудь знает что ето на чемпионатном счете такое?? и почему между потерей интернета и востановлением коннекта проходит 2 минуты??

 

 

 

как по инвесту наблюдать за счетом своим?
 
Пароль = MetaTrader
 
maryan.dirtyn:

кто нибудь знает что ето на чемпионатном счете такое?? и почему между потерей интернета и востановлением коннекта проходит 2 минуты??

Эти строки относятся к воскресенью 3 октября, когда терминалы тестировались перед запуском соревнования 4 октября.

Строки о рескане точек доступа являются штатными - терминал периодически проверяет в фоновом режиме точки доступа для выбора наилучшей.

Не совсем понятно, о каких двух минутах Вы говорите? Вы не спутали 2 минуты с 2 секундами?

 
простите.. спутал) у паники глаза большие)
 

Можно ли посмотреть описание экспертов участников и код если кто то в открытый доступ выложил?

 
Пока нет, но мы в очередной новости сразу в архиве приложим все открытые эксперты.

Плюс добавим к каждого участника показ эксперта, если он разрешен.

 

Сегодня, буквально несколько часов назад в журнале появились записи от начала 4 октября, хотя уже по торговому серверу 5 октября.

2010.10.04 02:10:58

'630183': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.

2010.10.04 02:10:58

'630183': authorized on MetaQuotes-Demo

2010.10.04 02:10:57

'630183': connection to MetaQuotes-Demo lost

2010.10.04 01:11:50

'630183': scanning network finished

2010.10.04 01:11:39

'630183': scanning network for access points

Это нормально?

Мой эксперт должен был войти в рынок, но никаких попыток в журнале не наблюдается. 

 

Было бы еще интересно посмотреть результаты предварительного тестирования экспертов, участвующих в чемпионате.

