От теории к практике - страница 287

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Dr. Trader:

Максим требует бесконечных хвостов на картинке в 800 пикселе шириной. Сейчас догонюсь до его кондиции, и буду рисовать ))))))

Я представляю что будет после этого здесь завтра

Однако я пока что пойду спать, иначе не смогу вам составить завтра компанию

)

 
Dr. Trader:

Максим требует бесконечных хвостов на картинке в 800 пикселе шириной. Сейчас догонюсь до его кондиции, и буду рисовать ))))))

да, правильно ! догонись, позвони ему и скажи:

прости друг ! нам делить нечего, все люди - братья !

[Удален]  
Dr. Trader:

Максим требует бесконечных хвостов на картинке в 800 пикселе шириной. Сейчас догонюсь до его кондиции, и буду рисовать ))))))

вопрос был в другом, - в том что он продолжает верить что у него нормально рапределенный немарковский процесс

а ты се переиначил просто потому что а почему бы и нет

 
Maxim Dmitrievsky:

о, вот кто еще кренделей не получил сегодня

есть чо по терверу? интересует негэнтропия в синергетике

максим, я за тебя горой, если что.

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Denis Sartakov:

максим, я за тебя горой, если что.

а, сорри, полночи не спал, не отличаю уже своих от чужих ))

 
Maxim Dmitrievsky:

вопрос был в другом, - в том что он продолжает верить что у него нормальное рапределенный немарковский процесс

а ты се переиначил просто потому что а почему бы и нет

зачем, я читаю вас всех и кое что мотаю на ус

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Renat Akhtyamov:

зачем, я читаю вас и мотаю на ус

ну вот в споре истина и родилась, победили

 
Maxim Dmitrievsky:

ну вот в споре истина и родилась, победили

да не все вы еще заметили, далеко не все

расчет индюка пока весьма поверхностный, ну и пусть, наверное, определяет сам - нормальное или нет распределение.

еще не известно - какое оно будет на самом деле

ну ладно, пока!

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

да не все вы еще заметили, далеко не все

расчет индюка пока весьма поверхностный, ну и пусть, наверное, определяет сам - нормальное или нет распределение.

еще не известно - какое оно будет на самом деле

ну ладно, пока!

такое будет

 
Renat Akhtyamov:

Ну чем не нормальное распределение?

//осталось понять - который из них правильный....


С приращениями надо работать, Рена. С приращениями. Знать все о них. А цена - это просто интеграл по приращениям.

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