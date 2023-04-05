От теории к практике - страница 287
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Максим требует бесконечных хвостов на картинке в 800 пикселе шириной. Сейчас догонюсь до его кондиции, и буду рисовать ))))))
Я представляю что будет после этого здесь завтра
Однако я пока что пойду спать, иначе не смогу вам составить завтра компанию
)
Максим требует бесконечных хвостов на картинке в 800 пикселе шириной. Сейчас догонюсь до его кондиции, и буду рисовать ))))))
да, правильно ! догонись, позвони ему и скажи:
прости друг ! нам делить нечего, все люди - братья !
Максим требует бесконечных хвостов на картинке в 800 пикселе шириной. Сейчас догонюсь до его кондиции, и буду рисовать ))))))
вопрос был в другом, - в том что он продолжает верить что у него нормально рапределенный немарковский процесс
а ты се переиначил просто потому что а почему бы и нет
о, вот кто еще кренделей не получил сегодня
есть чо по терверу? интересует негэнтропия в синергетике
максим, я за тебя горой, если что.
максим, я за тебя горой, если что.
а, сорри, полночи не спал, не отличаю уже своих от чужих ))
вопрос был в другом, - в том что он продолжает верить что у него нормальное рапределенный немарковский процесс
а ты се переиначил просто потому что а почему бы и нет
зачем, я читаю вас всех и кое что мотаю на ус
зачем, я читаю вас и мотаю на ус
ну вот в споре истина и родилась, победили
ну вот в споре истина и родилась, победили
да не все вы еще заметили, далеко не все
расчет индюка пока весьма поверхностный, ну и пусть, наверное, определяет сам - нормальное или нет распределение.
еще не известно - какое оно будет на самом деле
ну ладно, пока!
да не все вы еще заметили, далеко не все
расчет индюка пока весьма поверхностный, ну и пусть, наверное, определяет сам - нормальное или нет распределение.
еще не известно - какое оно будет на самом деле
ну ладно, пока!
такое будет
Ну чем не нормальное распределение?
//осталось понять - который из них правильный....
С приращениями надо работать, Рена. С приращениями. Знать все о них. А цена - это просто интеграл по приращениям.