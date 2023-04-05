От теории к практике - страница 1694
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имеешь ввиду до нуля?
да скоро
Желательно, до пяти нулей, после 1. :)
Ладно, теперь давайте к делу.
Товарищи продаваны-сигнальщики, когда уже вырастет биткоин?)
Рисунок такой на 4Н .Но от меня не зависит дальнейшее движение.)) Это комп выдаёт своё видение в текущей ситуации по коину.
Можно обратить внимание на угол наклона доун канала. Так к слову. Не к действию.
Рисунок такой на 4Н .Но от меня не зависит дальнейшее движение.)) Это комп выдаёт своё видение в текущей ситуации по коину.
Можно обратить внимание на угол наклона доун канала. Так к слову. Не к действию.
Владимир, тебе надо срочно отправлять своего робота на курсы графистов)) это не канал)) это параллелограммное пятно на графике)
Какую игрушку ты хотел бы получить от меня.?
Грааль что бы 50% в мес, не меньшеобязуюсь отдавать 10% от прибыли в фонд поддержки утопающих
Грааль что бы 50% в мес, не меньшеобязуюсь отдавать 10% от прибыли в фонд поддержки утопающих
а 90 значит себе, да?
нееее, так дело не пойдет
;)
$D
$D
это мартин или что?
Владимир, тебе надо срочно отправлять своего робота на курсы графистов)) это не канал)) это параллелограммное пятно на графике)
Понятно, что тебе еще далеко от и до понимания ранка. 18 часов в сутки и 15 лет подряд дадут тебе положительный результат.
А пока улыбнемся дружно)).
Понятно, что тебе еще далеко от и до понимания ранка. 18 часов в сутки и 15 лет подряд дадут тебе положительный результат.
А пока улыбнемся дружно)).
:)
Рисунок такой на 4Н .Но от меня не зависит дальнейшее движение.)) Это комп выдаёт своё видение в текущей ситуации по коину.
Можно обратить внимание на угол наклона доун канала. Так к слову. Не к действию.
Конечно от тебя ничего не зависит )) Думаешь комп умнее тебя, кто заведует твоим компом? ))
На угол наклона дауна уже обратил внимание ==))))