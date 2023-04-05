От теории к практике - страница 1694

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Renat Akhtyamov:

имеешь ввиду до нуля?

да скоро

Желательно, до пяти нулей, после 1. :)

 
Макс:

Ладно, теперь давайте к делу.

Товарищи продаваны-сигнальщики, когда уже вырастет биткоин?)

Рисунок такой на 4Н  .Но от меня не зависит дальнейшее движение.)) Это комп выдаёт своё видение в текущей ситуации по коину.

Можно обратить внимание на угол наклона  доун канала. Так к слову. Не к действию.

BTCUSDH4_1

 
Uladzimir Izerski:

Рисунок такой на 4Н  .Но от меня не зависит дальнейшее движение.)) Это комп выдаёт своё видение в текущей ситуации по коину.

Можно обратить внимание на угол наклона  доун канала. Так к слову. Не к действию.


Владимир, тебе надо срочно отправлять своего робота на курсы графистов)) это не канал)) это параллелограммное пятно на графике)

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Какую игрушку ты хотел бы получить от меня.?

Грааль что бы 50% в мес, не меньше

обязуюсь отдавать 10% от прибыли в фонд поддержки утопающих
 
Maxim Dmitrievsky:

Грааль что бы 50% в мес, не меньше

обязуюсь отдавать 10% от прибыли в фонд поддержки утопающих

а 90 значит себе, да?

нееее, так дело не пойдет

;)

 

$D

[Удален]  
Martin Cheguevara:

$D

это мартин или что?

 
Макс:

Владимир, тебе надо срочно отправлять своего робота на курсы графистов)) это не канал)) это параллелограммное пятно на графике)

Понятно, что тебе еще далеко от и до понимания ранка. 18 часов в сутки  и 15 лет подряд дадут тебе положительный результат.

А пока улыбнемся дружно)).

 
Uladzimir Izerski:

Понятно, что тебе еще далеко от и до понимания ранка. 18 часов в сутки  и 15 лет подряд дадут тебе положительный результат.

А пока улыбнемся дружно)).

:)

 
Uladzimir Izerski:

Рисунок такой на 4Н  .Но от меня не зависит дальнейшее движение.)) Это комп выдаёт своё видение в текущей ситуации по коину.

Можно обратить внимание на угол наклона  доун канала. Так к слову. Не к действию.


Конечно от тебя ничего не зависит ))  Думаешь комп умнее тебя, кто заведует твоим компом? ))

На угол наклона дауна уже обратил внимание ==))))

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