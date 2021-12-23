Тестировка грааля на свободном VPS

Название конечно кричащее. Если у кого-то есть возможность разместить на свободном VPS или постоянно работающем компьютере пару счетов для их копировании(при отражении сделок). Т.к. моя методика позволяет сливать счета очень быстро и(без учёта спреда/свопа и т.д.) вниз порядка 80%, что в перевороте с учетом всех издержек даст порядка 60% стабильной прибыли. Хотел бы у кого-то позаимствовать(за неимением технической возможности) место на выделенном VPS для постоянного тестирования данной стратегии в качестве копирования обратных сигналов, и выявления более ровного алгоритма данной стратегии. Кого заинтересует пишите.
 
Alexey Khripunov:
Покажите отчет.

 
VPS ne problema...kak EA rabotaet?
 
Раньше было модно бесплатно брать VDS на Amazon или Microsоft , на месяц-два. Не знаю прикрыта ли сейчас лавочка :-) Поищите - всё таки бесплатно и полностью ваш, поиски того стоят
 
Покажите отчет.

В прошлый раз скинул счет, забанли за рекламу сигнала с этого же сайта... в личку
VPS ne problema...kak EA rabotaet?
Здесь банят за рекламу, достаточно сложный, если заинтересует в личку


Раньше было модно бесплатно брать VDS на Amazon или Microsоft , на месяц-два. Не знаю прикрыта ли сейчас лавочка :-) Поищите - всё таки бесплатно и полностью ваш, поиски того стоят
Было, Он у меня кончился давно,
 
Было, Он у меня кончился давно,

Печально конечно..Тогда просто искать самый дешёвый из доступных. Может подглючивать, но потестить стратегию достаточно

При том что за цены начинаются от 900р/месяц , думаю это можно себе любимому позволить. Заодно повесить туда всякую полезную мелочь, типа личной wiki, небольшого сайта.

 

Есть поставщики ВПС (троих точно сам пробовал), которые бесплатно на месяц дают сервер.

гугл в помощь )  


 
Чет никто не отвечает) Грааль чтоли никому не интересен?)
 
Было, Он у меня кончился давно,

на амазоне был год, сейчас закрыли

 
Чет никто не отвечает) Грааль чтоли никому не интересен?)

Анонимусы никому не интересны

 
Здравствуйте. А можно по конкретнее, что Вам нужно? Допустим VPS, с какими возможностями (сколько терминалов тянуть и т.д.), на какой срок и т.д. Можно в личку.

