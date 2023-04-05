От теории к практике - страница 1453

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multiplicator:
вопрос:

а что для вас ценовой канал?

это канал?

а это канал?

или это канал?

это уже канал?

ну это уже точно канал?

сколько таких линий должно быть, чтобы вы сказали "это торговый канал"?

Nеизвестно

;)

 
multiplicator:
нужно проверить продолжаются ли каналы во времени.

допустим, если вы сейчас видите канал в 5 линий. бОльшая вероятность, что канал продолжится, или бОльшая вероятность, что канал в этот момент разрушится.

нужно будет на графике идентифицировать все каналы, у которых >=5 линий. и проанализировать эту выборку.
проверить, больше ли таких каналов, у которых 5 линий, или больше таких каналов, у которых >5 линий.

как идентифицировать разрушение канала?

 

Вопрос по статическим элементам...

В интернете нашел такое: "статические поля являются общими для всего класса. Поэтому они могут использоваться без создания объектов класса." Это не совсем С++ (хотя тут может так же), но очень хочется прояснить этот момент.

Кто-то может по-человечески объяснить специфику статических элементов и методов? Что значит "без создания объектов класса" - типа без загрузки в память?

 
Unicornis:

Логика: берем бакс/евро под 4% -> увеличиваем % на 100-500% и выдаем населению -> профит -> домик для телочек (эстеты строят для уточек).

В стабильной экономике, цены определяются качеством и сервисом(в т.ч. расстояние до точки реализации) - различные слои населения заполняют эту вилку цен. Другой вариант, как в Беларусь было(а как сейчас?): максимальная наценка в % от производителя для точки продажи и всем кто работал хватало.

  1. На аналогичный продукт с веяниями НТП цена должна бы выше - иначе мы бы все уже жили в идеальном мире.
  2. Всегда есть доходы нажитые непосильным трудом, т.е. честно/разбойно скоммуниженные. В эру наличных денег эту проблему решали сменой копюр - кто далек был от органов, тот оказывался в пролете. А так инфляция обнуляет стоимость подобного капитала, а так же ввиду боязни его законного отъема, этот капитал расходуется  его владельцами на потребление и его роль в (цивилизованной)экономике постоянно снижается.
По фунту вообще геометрия первых уроков)))
    Европецам вместо молока и коров теперь надо кузнечиков на полях разводить . 
    Интересно, какова будет стоимость молока после транзита в Китай, да еще и на корм свиньям и котикам?.)

     
    Martin_Apis_Bot Cheguevara:

    отключил логику - включил юмор XD

    пробовал потестить своего советника за период 2014<->сегодня?

    у меня все проги проходят 2019-ый, ну просто замечательно

    а вот с 2014-м вместе - облом

    я мучался 3 месяца, тестил и тестил, правил и правил прогу

    ну просто до блевоты обидно, что сразу не допетрил

    тренд и флет - лучше для трейдера нет!

     

    Грааль и граалестроение соотносятся между собой, как вечный двигатель и вечное движение - в обоих случаях первое невозможно, а второе - неизбежно)

    Подкину дровишек в виде ссылки на первую и наиболее простую работу Ширяева про разладку.

     
    Aleksey Nikolayev:

    Грааль и граалестроение соотносятся между собой, как вечный двигатель и вечное движение - в обоих случаях первое невозможно, а второе - неизбежно)

    Подкину дровишек в виде ссылки на первую и наиболее простую работу Ширяева про разладку.

    А Ширяев - это, наверное, какой-то миллионер от форекса?

     
    Макс:

    А Ширяев - это, наверное, какой-то миллионер от форекса?

    "Сперва добейся"

     
    Aleksey Nikolayev:

    "Сперва добейся"

    Добиться чего или кого? Мы тут что, на форуме будущих академиков, преподавателей или редакторов журналов?))

    [Удален]  
    Aleksey Nikolayev:

    Грааль и граалестроение соотносятся между собой, как вечный двигатель и вечное движение - в обоих случаях первое невозможно, а второе - неизбежно)

    Подкину дровишек в виде ссылки на первую и наиболее простую работу Ширяева про разладку.

    Вы не обратили внимание на условия, оговорённые Ширяевым сразу же, в самом начале :

     

    Эти условия сразу же исключают наше поле (форекс, сфд, фьючерсы, и т.п.) из дальнейшего рассмотрения, проведенного в данной работе.

    Ширяев прекрасно понимал, о чём говорил.

    А вы, видимо, его недопоняли.

    Будьте более внимательны.

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