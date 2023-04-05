От теории к практике - страница 1453
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вопрос:
а что для вас ценовой канал?
это канал?
а это канал?
или это канал?
это уже канал?
ну это уже точно канал?
сколько таких линий должно быть, чтобы вы сказали "это торговый канал"?
Nеизвестно
;)
нужно проверить продолжаются ли каналы во времени.
допустим, если вы сейчас видите канал в 5 линий. бОльшая вероятность, что канал продолжится, или бОльшая вероятность, что канал в этот момент разрушится.
нужно будет на графике идентифицировать все каналы, у которых >=5 линий. и проанализировать эту выборку.
проверить, больше ли таких каналов, у которых 5 линий, или больше таких каналов, у которых >5 линий.
как идентифицировать разрушение канала?
Вопрос по статическим элементам...
В интернете нашел такое: "статические поля являются общими для всего класса. Поэтому они могут использоваться без создания объектов класса." Это не совсем С++ (хотя тут может так же), но очень хочется прояснить этот момент.
Кто-то может по-человечески объяснить специфику статических элементов и методов? Что значит "без создания объектов класса" - типа без загрузки в память?
Логика: берем бакс/евро под 4% -> увеличиваем % на 100-500% и выдаем населению -> профит -> домик для телочек (эстеты строят для уточек).
В стабильной экономике, цены определяются качеством и сервисом(в т.ч. расстояние до точки реализации) - различные слои населения заполняют эту вилку цен. Другой вариант, как в Беларусь было(а как сейчас?): максимальная наценка в % от производителя для точки продажи и всем кто работал хватало.
отключил логику - включил юмор XD
пробовал потестить своего советника за период 2014<->сегодня?
у меня все проги проходят 2019-ый, ну просто замечательно
а вот с 2014-м вместе - облом
я мучался 3 месяца, тестил и тестил, правил и правил прогу
ну просто до блевоты обидно, что сразу не допетрил
тренд и флет - лучше для трейдера нет!
Грааль и граалестроение соотносятся между собой, как вечный двигатель и вечное движение - в обоих случаях первое невозможно, а второе - неизбежно)
Подкину дровишек в виде ссылки на первую и наиболее простую работу Ширяева про разладку.
Грааль и граалестроение соотносятся между собой, как вечный двигатель и вечное движение - в обоих случаях первое невозможно, а второе - неизбежно)
Подкину дровишек в виде ссылки на первую и наиболее простую работу Ширяева про разладку.
А Ширяев - это, наверное, какой-то миллионер от форекса?
А Ширяев - это, наверное, какой-то миллионер от форекса?
"Сперва добейся"
"Сперва добейся"
Добиться чего или кого? Мы тут что, на форуме будущих академиков, преподавателей или редакторов журналов?))
Грааль и граалестроение соотносятся между собой, как вечный двигатель и вечное движение - в обоих случаях первое невозможно, а второе - неизбежно)
Подкину дровишек в виде ссылки на первую и наиболее простую работу Ширяева про разладку.
Вы не обратили внимание на условия, оговорённые Ширяевым сразу же, в самом начале :
Эти условия сразу же исключают наше поле (форекс, сфд, фьючерсы, и т.п.) из дальнейшего рассмотрения, проведенного в данной работе.
Ширяев прекрасно понимал, о чём говорил.
А вы, видимо, его недопоняли.
Будьте более внимательны.