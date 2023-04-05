От теории к практике - страница 1452

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Renat Akhtyamov:

Жень, смысл письма был простой

цена на любой товар в рублях == const

пусть остальные валюты к рублю колбасятся

но

рубль == 1

к рублю метаться можно

но 

рубль == 1

планируй и развивайся, спокойно копи и покупай, стабильность - признак мастерства

то есть, если пересчитать любую цену Российского товара в валюте, цена в рублях == const

я уже видел в инете предполагающие новости про манипулирование ценой рубля

сказки это

перечитай пост, поймешь, что элементарнее не бывает

просто нужно остановить цены и делов то

---

и остальным странам советую

секты нет, есть здравый смысл

деньги не печатать
 

отключил логику - включил юмор XD

 

Интересно что там у Александра... За последние две недели такие движняки , выдержала его стратегия или нет.

Что-то мне кажется, что он на форум уже забил.

 

да слил наверное... и сильно расстроился ...

 

Нормальные движняки))))) А вы че хотели) Рынок ска))) Имхо по фунту усредняться по мартину прикольно наверное было)) Даже у меня неодна а аш 2 позиции одним лотом правда)) (извиите извините))) Но имхо пора уже и взад потихой или по-бодрой нопора. Имха имхой, рынок рассудит. К тому же голд, ена оттейкались на всю ширину красиво. Сырьевые канадцы новозеландцы мнутся. остались евра фунт канадец и австралиец)) 

Посмотрим ........

 
Aлександр Антошкин:

Смотрю на это все и задаю вопрос ,как отключить логику)

Цены в экономике страны меняются от 0.5% до 3% в год.  Может ли стоимость валюты измениться за один год  на 20% — ?
а на 10% — ?
а если за один месяц — ?
А что будет если стоимость валюты такой как Евро по отношению к баксу поменяется за год на 10% — ?

Логика: берем бакс/евро под 4% -> увеличиваем % на 100-500% и выдаем населению -> профит -> домик для телочек (эстеты строят для уточек).

Evgeny Belyaev:

Реально можешь сделать так чтоб цены в магазах не менялись?

Да ты Бог. Истину глаголишь! Как вступить в твою секту?

В стабильной экономике, цены определяются качеством и сервисом(в т.ч. расстояние до точки реализации) - различные слои населения заполняют эту вилку цен. Другой вариант, как в Беларусь было(а как сейчас?): максимальная наценка в % от производителя для точки продажи и всем кто работал хватало.

Renat Akhtyamov:

в общем, можно сделать так, чтобы цены не менялись ни на чуть

  1. На аналогичный продукт с веяниями НТП цена должна бы выше - иначе мы бы все уже жили в идеальном мире.
  2. Всегда есть доходы нажитые непосильным трудом, т.е. честно/разбойно скоммуниженные. В эру наличных денег эту проблему решали сменой копюр - кто далек был от органов, тот оказывался в пролете. А так инфляция обнуляет стоимость подобного капитала, а так же ввиду боязни его законного отъема, этот капитал расходуется  его владельцами на потребление и его роль в (цивилизованной)экономике постоянно снижается.
vladevgeniy:

Нормальные движняки))))) А вы че хотели) Рынок ска))) Имхо по фунту усредняться по мартину прикольно наверное было)) 

По фунту вообще геометрия первых уроков)))
     
    вопрос:

    а что для вас ценовой канал?

    это канал?

    а это канал?

    или это канал?

    это уже канал?

    ну это уже точно канал?

    сколько таких линий должно быть, чтобы вы сказали "это торговый канал"?
     
    multiplicator:
    вопрос:

    а что для вас ценовой канал?

    это канал?

    а это канал?

    или это канал?

    это уже канал?

    ну это уже точно канал?

    сколько таких линий должно быть, чтобы вы сказали "это торговый канал"?

    со второй начинается канал

     
    multiplicator:
    вопрос:

    а что для вас ценовой канал?

    это канал?

    а это канал?

    или это канал?

    это уже канал?

    ну это уже точно канал?

    сколько таких линий должно быть, чтобы вы сказали "это торговый канал"?

    любой ответ в равной степени верен))) так что не парься)

    если Ты сделаешь опросник  - то вероятность вариантов ответов будет стремиться к нормальному распределению X'D можешь проверить)
     
    нужно проверить продолжаются ли каналы во времени.

    допустим, если вы сейчас видите канал в 5 линий. бОльшая вероятность, что канал продолжится, или бОльшая вероятность, что канал в этот момент разрушится.

    нужно будет на графике идентифицировать все каналы, у которых >=5 линий. и проанализировать эту выборку.
    проверить, больше ли таких каналов, у которых 5 линий, или больше таких каналов, у которых >5 линий.
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