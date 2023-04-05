От теории к практике - страница 1452
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Жень, смысл письма был простой
цена на любой товар в рублях == const
пусть остальные валюты к рублю колбасятся
но
рубль == 1
к рублю метаться можно
но
рубль == 1
планируй и развивайся, спокойно копи и покупай, стабильность - признак мастерства
то есть, если пересчитать любую цену Российского товара в валюте, цена в рублях == const
я уже видел в инете предполагающие новости про манипулирование ценой рубля
сказки это
перечитай пост, поймешь, что элементарнее не бывает
просто нужно остановить цены и делов то
---
и остальным странам советую
секты нет, есть здравый смысл
отключил логику - включил юмор XD
Интересно что там у Александра... За последние две недели такие движняки , выдержала его стратегия или нет.
Что-то мне кажется, что он на форум уже забил.
да слил наверное... и сильно расстроился ...
Нормальные движняки))))) А вы че хотели) Рынок ска))) Имхо по фунту усредняться по мартину прикольно наверное было)) Даже у меня неодна а аш 2 позиции одним лотом правда)) (извиите извините))) Но имхо пора уже и взад потихой или по-бодрой нопора. Имха имхой, рынок рассудит. К тому же голд, ена оттейкались на всю ширину красиво. Сырьевые канадцы новозеландцы мнутся. остались евра фунт канадец и австралиец))
Посмотрим ........
Смотрю на это все и задаю вопрос ,как отключить логику)
Цены в экономике страны меняются от 0.5% до 3% в год. Может ли стоимость валюты измениться за один год на 20% — ?
а на 10% — ?
а если за один месяц — ?
А что будет если стоимость валюты такой как Евро по отношению к баксу поменяется за год на 10% — ?
Логика: берем бакс/евро под 4% -> увеличиваем % на 100-500% и выдаем населению -> профит -> домик для телочек (эстеты строят для уточек).
Реально можешь сделать так чтоб цены в магазах не менялись?
Да ты Бог. Истину глаголишь! Как вступить в твою секту?
В стабильной экономике, цены определяются качеством и сервисом(в т.ч. расстояние до точки реализации) - различные слои населения заполняют эту вилку цен. Другой вариант, как в Беларусь было(а как сейчас?): максимальная наценка в % от производителя для точки продажи и всем кто работал хватало.
в общем, можно сделать так, чтобы цены не менялись ни на чуть
Нормальные движняки))))) А вы че хотели) Рынок ска))) Имхо по фунту усредняться по мартину прикольно наверное было))
а что для вас ценовой канал?
это канал?
а это канал?
или это канал?
это уже канал?
ну это уже точно канал?
сколько таких линий должно быть, чтобы вы сказали "это торговый канал"?
вопрос:
а что для вас ценовой канал?
это канал?
а это канал?
или это канал?
это уже канал?
ну это уже точно канал?
сколько таких линий должно быть, чтобы вы сказали "это торговый канал"?
со второй начинается канал
вопрос:
а что для вас ценовой канал?
это канал?
а это канал?
или это канал?
это уже канал?
ну это уже точно канал?
сколько таких линий должно быть, чтобы вы сказали "это торговый канал"?
любой ответ в равной степени верен))) так что не парься)если Ты сделаешь опросник - то вероятность вариантов ответов будет стремиться к нормальному распределению X'D можешь проверить)
допустим, если вы сейчас видите канал в 5 линий. бОльшая вероятность, что канал продолжится, или бОльшая вероятность, что канал в этот момент разрушится.
нужно будет на графике идентифицировать все каналы, у которых >=5 линий. и проанализировать эту выборку.
проверить, больше ли таких каналов, у которых 5 линий, или больше таких каналов, у которых >5 линий.