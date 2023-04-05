От теории к практике - страница 1047

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Uladzimir Izerski:

Если смотреть на логику, можно увидеть ваше отношение к собеседникам.

Вы даже не скрываете этого)) 

Все такие бараны, а я такой умный!!!


Вы проецируете. Обратитесь к психологу.

Это персонажи известного мультфильма "барашек Шон", в котором барашек - самый умный.

 
Maxim Dmitrievsky:

ну валидировать их надо, естественно. Если закономерность часто повторяется то почему бы инет. Допустим, недельные, месячные, дневные ретурны. Крутить их в разных комбинациях, получая какие-то периодики предсказуемые. Пересчитывать иногда.

или это будет все равно что фурье? или нет

по фурье большие календарные/периодические циклы обязаны выглядывать. Раз в год все подбивают(некоторые подПивают) итоги, в корпорациях регулярно случаются внезапные квартальные отчёты и прочее. Они будут, и они есть..

Это по идее надо детектировать и вычитать.. и с остатком работать..как-то так наверное.

 
Aleksey Nikolayev:

Вы проецируете. Обратитесь к психологу.

Это персонажи известного мультфильма "барашек Шон", в котором барашек - самый умный.

Вы сознательно выбирали заставку или подсознательно?

Такие, на первый взгляд, простые вещи характеризуют человека.

 
Uladzimir Izerski:

Вы сознательно выбирали заставку или подсознательно?

Такие, на первый взгляд, простые вещи характеризуют человека.

Да он этими баранами суть свою выразил - уперся и не хочет понимать.
[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

по фурье большие календарные/периодические циклы обязаны выглядывать. Раз в год все подбивают(некоторые подПивают) итоги, в корпорациях регулярно случаются внезапные квартальные отчёты и прочее. Они будут, и они есть..

Это по идее надо детектировать и вычитать.. и с остатком работать..как-то так наверное.

ну вот можно находить более локальные циклы, вычитая из цены какой-нибудь кумулятивный ретурн.. это не очевидно, но получается что убираем линейный тренд, а там уже в остатках и ищем что-нибудь

методом банального перебора

 
Maxim Dmitrievsky:

блин возникло желание какую-то перебиралку написать, наподобие как у Вас в статье, которая последняя про гэпы.. но что-нибудь такое эдакое. Или перебор произвольных ценовых паттернов просто сделать, с выводом статистики

Гэпы хороши из-за своей чёткой временной локализации. И с тейк-профитом там всё точно, как в аптеке. Любые другие паттерны гораздо более расплывчаты, что заставляет переходить к статистике случайных процессов, а это тяжёлая и плохо разработанная область.

 
Maxim Dmitrievsky:

ну валидировать их надо, естественно. Если закономерность часто повторяется то почему бы инет. Допустим, недельные, месячные, дневные ретурны. Крутить их в разных комбинациях, получая какие-то периодики предсказуемые. Пересчитывать иногда.

или это будет все равно что фурье? или нет. А если ввести отношение прайса к кумулятивному ретурну с подобранным диапазоном лагов и  этом соотношении найти стационарность, покой и умиротворение

Почему-то не верю я в фурье (и присущие ему вейвлеты и фракталы). Формально говоря, они могут применяться к нестационарности, но это не та стационарность, что нам нужна. Грубо говоря, умножая стационарный ряд на косинус, получаем нестационарный ряд, который вполне можно разлагать в фурье, но к ценам это не имеет отношения - скорее к напряжению в розетке)

[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

Почему-то не верю я в фурье (и присущие ему вейвлеты и фракталы). Формально говоря, они могут применяться к нестационарности, но это не та стационарность, что нам нужна. Грубо говоря, умножая стационарный ряд на косинус, получаем нестационарный ряд, который вполне можно разлагать в фурье, но к ценам это не имеет отношения - скорее к напряжению в розетке)

значит пора закругляться с этим направлением ))

 
Aleksey Nikolayev:

Почему-то не верю я в фурье (и присущие ему вейвлеты и фракталы). Формально говоря, они могут применяться к нестационарности, но это не та стационарность, что нам нужна. Грубо говоря, умножая стационарный ряд на косинус, получаем нестационарный ряд, который вполне можно разлагать в фурье, но к ценам это не имеет отношения - скорее к напряжению в розетке)

Жупел нестационарности преследовал его.

Вообще-то стационарных рядов - раз, и все.) Или немногим больше. И ничего, все живы и прекрасно с этим справляются. Те-же радиолюбители, кстати.))

 

Ветка это телега, а участники форума - гусь рак и щука)

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