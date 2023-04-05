От теории к практике - страница 1044

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Yuriy Asaulenko:
Не только филосОф, но еще и эгоцентрист. 
Кому вы нужны, чтобы вас прогнозировать?  И много желающих?
Пардон, с утра на стойку.

ладно, ладно, прикапываюсь я к словам, пардон, воскресенье, мне завтро ж не на работу как вам, расслабляюсь, дурачусь, измываюсь, так сказать)

 
Alexander_K:

Вот вам брошюрка про методы матстата для определения тренда.

У автора есть много других интересных текстов.

 
Yousufkhodja Sultonov:

В итоге, все свелось к тому, что 26 наиболее состоятельных персон сравнялись с состоянием 3,8 млрд. жителей планеты. Вот результат нобелевских экономистов в стремлении служить на благо общества. Это порок рыночной экономики, т.е. капитализма, но, к сожалению, человечество не смогло придумать лучшее.

нормальное распределение в доходах людей. как и во всем в природе.

 
Aleksey Ivanov:
Опять же схему логично выстроили и я с ней соглашусь. К примеру, наш (российский) рубль сильно недооценен и это есть следствие политической установки.

кто сказал что недооценен? "индекс биг мака"?)

 
Wizard2018:

Это успокоение для бедных и несчастных лузеров :)   Элементарная защитная реакция психики.  Раз не могут разбогатеть, нашли утешение в  красивой еврейской сказке, что мол богатым потом аукниться, на том свете.  За все ответят гады :)  Потом.  А они бедные и несчастные будут царствовать в Раю. Надоть токо потерпеть чуток. 

Есть и другое мнение.  Хто на этом свете страдал, тому и на том несладко придется.  И наоборот.  Наслаждайтесь мужики фсем до чего дотянетесь пока живы :)

Протоколы Колдуна Стоменова.    http://www.koob.ru/vit_cenyov/stomenov

P.S.

Совпадения  некоторых вещей и "странностей" описанных в книге, с собственными наблюдениями за окружающей действительностью, меня в свое время потрясло. 

в еврейской религии нету верования про ад и рай

 
danminin:

в еврейской религии нету верования про ад и рай

Вроде бы есть - ган-эден и геином.

 
danminin:

кто сказал что недооценен? "индекс биг мака"?)

Не только этот индекс, что дает 70% недооцененности рубля, но и множество других моделей, к примеру,  Модель Deutsche Bank, что дает 15% (для экономики, кстати, и это очень немалая цифра).  
 
danminin:

нормальное распределение в доходах людей. как и во всем в природе.

Чушь собачья! Человек тем и велик, что поднялся над природой и в этом тренд эволюции. А сейчас раковая опухоль, в виде той кучки людей, высасывает все соки из тела человечества, которое, поэтому, чахнет. Человечеству, чтобы быть здоровым и процветающим, нужно избавиться от этой раковой опухоли.
[Удален]  
Aleksey Ivanov:
Чушь собачья! Человек тем и велик, что поднялся над природой и в этом тренд эволюции. А сейчас раковая опухоль, в виде той кучки людей, высасывает все соки из тела человечества, которое, поэтому, чахнет. Человечеству, чтобы быть здоровым и процветающим, нужно избавиться от этой раковой опухоли.

это идеалистический подход, остальные не становятся членами кучки потому что им не дают, иначе с радостью бы сожрали всех остальных и осталась бы точно такая же кучка

 
Maxim Dmitrievsky:

это идеалистический подход, остальные не становятся членами кучки потому что им не дают, иначе с радостью бы сожрали всех остальных

Есть такое понятие духовный рост человека, если человек не продвинулся по этому пути (что, замечу,  не связан с развитием интеллекта), то ему  все видится, как  раз,  в таком свете, как Вы пишете.  

Вот, к примеру, махатма Ганди, если бы он гипотетически попал в эту кучку (звучит, как кучка говна), думаете стал "жрать бы всех остальных".

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