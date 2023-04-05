От теории к практике - страница 1044
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Не только филосОф, но еще и эгоцентрист.
ладно, ладно, прикапываюсь я к словам, пардон, воскресенье, мне завтро ж не на работу как вам, расслабляюсь, дурачусь, измываюсь, так сказать)
Вот вам брошюрка про методы матстата для определения тренда.
У автора есть много других интересных текстов.
В итоге, все свелось к тому, что 26 наиболее состоятельных персон сравнялись с состоянием 3,8 млрд. жителей планеты. Вот результат нобелевских экономистов в стремлении служить на благо общества. Это порок рыночной экономики, т.е. капитализма, но, к сожалению, человечество не смогло придумать лучшее.
нормальное распределение в доходах людей. как и во всем в природе.
Опять же схему логично выстроили и я с ней соглашусь. К примеру, наш (российский) рубль сильно недооценен и это есть следствие политической установки.
кто сказал что недооценен? "индекс биг мака"?)
Это успокоение для бедных и несчастных лузеров :) Элементарная защитная реакция психики. Раз не могут разбогатеть, нашли утешение в красивой еврейской сказке, что мол богатым потом аукниться, на том свете. За все ответят гады :) Потом. А они бедные и несчастные будут царствовать в Раю. Надоть токо потерпеть чуток.
Есть и другое мнение. Хто на этом свете страдал, тому и на том несладко придется. И наоборот. Наслаждайтесь мужики фсем до чего дотянетесь пока живы :)
Протоколы Колдуна Стоменова. http://www.koob.ru/vit_cenyov/stomenov
P.S.
Совпадения некоторых вещей и "странностей" описанных в книге, с собственными наблюдениями за окружающей действительностью, меня в свое время потрясло.
в еврейской религии нету верования про ад и рай
в еврейской религии нету верования про ад и рай
Вроде бы есть - ган-эден и геином.
кто сказал что недооценен? "индекс биг мака"?)
нормальное распределение в доходах людей. как и во всем в природе.
Чушь собачья! Человек тем и велик, что поднялся над природой и в этом тренд эволюции. А сейчас раковая опухоль, в виде той кучки людей, высасывает все соки из тела человечества, которое, поэтому, чахнет. Человечеству, чтобы быть здоровым и процветающим, нужно избавиться от этой раковой опухоли.
это идеалистический подход, остальные не становятся членами кучки потому что им не дают, иначе с радостью бы сожрали всех остальных и осталась бы точно такая же кучка
это идеалистический подход, остальные не становятся членами кучки потому что им не дают, иначе с радостью бы сожрали всех остальных
Есть такое понятие духовный рост человека, если человек не продвинулся по этому пути (что, замечу, не связан с развитием интеллекта), то ему все видится, как раз, в таком свете, как Вы пишете.
Вот, к примеру, махатма Ганди, если бы он гипотетически попал в эту кучку (звучит, как кучка говна), думаете стал "жрать бы всех остальных".