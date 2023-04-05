От теории к практике - страница 1046
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Алексей, "не бросайте жемчуга вашего перед свиньями...".
"И появятся многие лжепророки, ..."
(1) Непонятно почему вы отнесли Савонаролу к математике. Он - один из духовных отцов подхода "взять и поделить", а так же - пример того, что из этого ничего хорошего не выходит. (2) Если бы вы читали нормальные книги (Платон, Аристотель и тд), то (3) понимали бы почему так происходит.
(1) Я что, разве где-то написал, что Саванрола является математиком? У Вас с логикой восприятия текста что ли проблемы?
(2) Откуда вы знаете, что я читал, а что нет?
(3) Судя по Вашему детсадовскому уровню рассуждений, я несопоставимо лучше Вас понимаю, что и как происходит.
Здесь Александром поднимался вопрос о сумме ретурнов, т.е. подборе суммы такого кол-ва ретурнов, что бы они описывали какую-нибудь закономерность
есть какое-то док-во что это вообще имеет право на жизнь? может почитать гдедопустим, соотнести потом такой ряд с исходным, найти какие-то там дивергенции и проч. Методом банального перебора.
(1) Я что, разве где-то написал, что Саванрола является математиком? У Вас с логикой восприятия текста что ли проблемы?
(2) Откуда вы знаете, что я читал, а что нет?
(3) Судя по Вашему детсадовскому уровню рассуждений, я несопоставимо лучше Вас понимаю, что и как происходит.
Как иначе может быть воспринято ваше предложение продвигаться мне не только в математике, высказанное в ответ на моё предложение вам почитать про Савонаролу? Возможно, вы имели в виду что-то другое, но телепатией я не владею. Поэтому проблемы с логикой (изложения текста) именно у вас. Стало быть, Аристотеля (основателя логики) вы точно не читали.
Здесь Александром поднимался вопрос о сумме ретурнов, т.е. подборе суммы такого кол-ва ретурнов, что бы они описывали какую-нибудь закономерность
есть какое-то док-во что это вообще имеет право на жизнь? может почитать гдедопустим, соотнести потом такой ряд с исходным, найти какие-то там дивергенции и проч.
а что можно считать если о природе происхождения ретурнов не было даже предположений ?
какая это физика - это гадание. По историческим данным можно подогнать ф-лу которая описывает их все в достаточных деталях. Только предсказать по ней нельзя ничего, потому что основания нет :-)
даже для известных простых чисел есть довольно компактная формула. Но она не предсказывает следующее
Как иначе может быть воспринято ваше предложение продвигаться мне не только в математике, высказанное в ответ на моё предложение вам почитать про Савонаролу? Возможно, вы имели в виду что-то другое, но телепатией я не владею. Поэтому проблемы с логикой (изложения текста) именно у вас. Стало быть, Аристотеля (основателя логики) вы точно не читали.
Если смотреть на логику, можно увидеть ваше отношение к собеседникам.
Вы даже не скрываете этого))
Все такие бараны, а я такой умный!!!
а что можно считать если о природе происхождения ретурнов не было даже предположений ?
какая это физика - это гадание. По историческим данным можно подогнать ф-лу которая описывает их все в достаточных деталях. Только предсказать по ней нельзя ничего, потому что основания нет :-)
даже для известных простых чисел есть довольно компактная формула. Но она не предсказывает следующее
ну валидировать их надо, естественно. Если закономерность часто повторяется то почему бы инет. Допустим, недельные, месячные, дневные ретурны. Крутить их в разных комбинациях, получая какие-то периодики предсказуемые. Пересчитывать иногда.или это будет все равно что фурье? или нет. А если ввести отношение прайса к кумулятивному ретурну с подобранным диапазоном лагов и этом соотношении найти стационарность, покой и умиротворение
а что можно считать если о природе происхождения ретурнов не было даже предположений ?
какая это физика - это гадание. По историческим данным можно подогнать ф-лу которая описывает их все в достаточных деталях. Только предсказать по ней нельзя ничего, потому что основания нет :-)
даже для известных простых чисел есть довольно компактная формула. Но она не предсказывает следующее
Думаю, дело лишь в надежде на некоторую "инерционность" поведения этих ретурнов. То что Адам Смит в "Игре на деньги" сравнил с первым законом Ньютона.
Думаю, дело лишь в надежде на некоторую "инерционность" поведения этих ретурнов. То что Адам Смит в "Игре на деньги" сравнил с первым законом Ньютона.
блин возникло желание какую-то перебиралку написать, наподобие как у Вас в статье, которая последняя про гэпы.. но что-нибудь такое эдакое. Или перебор произвольных ценовых паттернов просто сделать, с выводом статистики