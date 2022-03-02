Майнер Биткоин - страница 139
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По сути видиопроцессор и память карты являются компьютером для вычисления хешей, чем больше ОП на карте, тем быстрее вычисления.
Скорость вычисления хешей зависит от частоты процессора и объема памяти.
если операции безразмерные в максимум то почему, есть ограничение по минимальному объемы, может не на всех коинах
когда майнил пару лет назад на "перспективном" CPU ONLY, то там не было нагрузки на ram
если операции безразмерные в максимум то почему, есть ограничение по минимальному объемы, может не на всех коинах
когда майнил пару лет назад на "перспективном" CPU ONLY, то там не было нагрузки на ram
Сам майнер - программа, которая работает с видиокартой, и программа организовывает вычисления,
возможно, Ваш майнер, не мог использовать память (всю память).
Сам майнер - программа, которая работает с видиокартой, и программа организовывает вычисления,
возможно, Ваш майнер, не мог использовать память (всю память).
там CPU майнинг был, заявленный как НЕТ видеокартам и НЕТ бульдозерам
правда появился ботнет и начал на зараженных компах сильно майнить и если нет огромного парка машин, то смысла нет и коины умерли эти
там CPU майнинг был, заявленный как НЕТ видеокартам и НЕТ бульдозерам
правда появился ботнет и начал на зараженных компах сильно майнить и если нет огромного парка машин, то смысла нет и коины умерли эти
Понятно, но не один CPU не может работать совсем без памяти...
В любом случае Майнер (программа) организовывает процесс майнинга.
Добавлено
Сижу в раздумьях (стоит ли), биток-то уже 38560$, видимо я опять проспал....
Понятно, но не один CPU не может работать совсем без памяти...
В любом случае Майнер (программа) организовывает процесс майнинга.
не в программе дело, а в коде который майнится ведь, но это не нужный вопрос совсем
Сижу в раздумьях (стоит ли), биток-то уже 38560$, видимо я опять проспал....
страшно подумать как станут богаты скоро те кто их держит в хорошем кол-ве, может получиться как в сказке где в золоте купался персонаж, не помню как называется
сейчас начал рост опять он, опять возьмутся за него, так же или еще ниже провалится чуть позже,
Кстати, вот сравнение доходности 3090 и 3080
Эти карты отличаются только размером памяти
Разница в доходности ~22%
Кстати, вот сравнение доходности 3090 и 3080
Эти карты отличаются только размером памяти
там микроядра(вычислительные блоки или как их там называют) должно быть разное кол-во
последние 2 колонки это 3080 и 3090
если операции безразмерные в максимум то почему, есть ограничение по минимальному объемы, может не на всех коинах
когда майнил пару лет назад на "перспективном" CPU ONLY, то там не было нагрузки на ram
речь шла про память видюх 3080 с 10гб и 3090 с 24гб. про озу и проц речи не было.) в видюхе соотношение процов и памяти другое, математика более плоская, только для простых вычислений заточена.
Сижу в раздумьях (стоит ли), биток-то уже 38560$, видимо я опять проспал....
так и 50к пробьет, если потрясений не будет. Хотя думаю не дадут. После 45к начнут палки в колеса вставлять серьезные. если не раньше.
Добавлено.
22% доходности, а стоимость где то в полтора раза, если правильно понял. Окупаемость дольше, и вопрос рисков выхода из строя.
там микроядра должно быть разное кол-во
Действительно разное