Майнер Биткоин - страница 140

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Valeriy Yastremskiy:

речь шла про память видюх 3080 с 10гб и 3090 с 24гб. про озу и проц речи не было.) в видюхе соотношение процов и памяти другое, математика более плоская, только для простых вычислений заточена.

так и 50к пробьет, если потрясений не будет. Хотя думаю не дадут. После 45к начнут палки в колеса вставлять серьезные. если не раньше.

Добавлено.

22% доходности, а стоимость где то в полтора раза, если правильно понял. Окупаемость дольше, и вопрос рисков выхода из строя.

Стоимость 3080 - 120000 руб.

Стоимость 3090 - 150000 руб.

Но как показала практика, нужно входить в майнинг с самыми современными картами.

 
prostotrader:

По сути видиопроцессор и память карты являются компьютером для вычисления хешей, чем больше ОП на карте, тем быстрее вычисления.

Скорость вычисления хешей зависит от частоты процессора и объема памяти.

Неубедительно. Думаю, что сами чипы разные.

 
prostotrader:

Действительно разное


О, сами и подтвердили :)

 
prostotrader:

Стоимость 3080 - 120000 руб.

Стоимость 3090 - 150000 руб.

Но как показала практика, нужно входить в майнинг с самыми современными картами.

3080 за 100 можно взять

 
Aleksey Vyazmikin:

3080 за 100 можно взять

Думаю, что время упущено

Летом нужно было входить


 
prostotrader:

Думаю, что время упущено

Летом нужно было входить


Я по 6к брал битки. Жду от 54к до 340к, по ситуации, от скорости роста будет зависеть. Чем быстрее вырастеь, тем меньше потолок будет. Пока слишком быстро растет, ближе к 54 потолок пока вижу. Еще в 2011 думал майнингом заняться, потом в 2016...но трейдинг все-же ближе.
Но чем больше людей вовлечется в процесс, тем будет лучше. Если так пойдет, то нужно еще нвидиа прикупить и амд, они будут обеспечены спросом. Хочется конечно, чтобы притормозил немного рост, чтобы сильнее вырос)
 
Maxim Romanov:
Я по 6к брал битки. Жду от 54к до 340к, по ситуации, от скорости роста будет зависеть. Чем быстрее вырастеь, тем меньше потолок будет. Пока слишком быстро растет, ближе к 54 потолок пока вижу. Еще в 2011 думал майнингом заняться, потом в 2016...но трейдинг все-же ближе.
Но чем больше людей вовлечется в процесс, тем будет лучше. Если так пойдет, то нужно еще нвидиа прикупить и амд, они будут обеспечены спросом. Хочется конечно, чтобы притормозил немного рост, чтобы сильнее вырос)

В марте 12к будет

 
prostotrader:

В марте 12к будет

откат будет, но в 4 - 5 раз это должны быть серьезные потрясения. Как минимум в половине валютно резервных стран серьезные запреты на пользование с уголовным преследованием за нарушения запретов. А у них пока нет одного подхода к проблеме.

 
Valeriy Yastremskiy:

откат будет, но в 4 - 5 раз это должны быть серьезные потрясения. Как минимум в половине валютно резервных стран серьезные запреты на пользование с уголовным преследованием за нарушения запретов. А у них пока нет одного подхода к проблеме.

при желании даже я смогу найти не мало способов управства, майнинг центры, биржи, это не телеграмм где сообщение ищет как себе найти проход, и не важно когда и будет ли оно доставлено

 
prostotrader:

В марте 12к будет

Откуда инфа?

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