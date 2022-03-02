Майнер Биткоин - страница 140
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речь шла про память видюх 3080 с 10гб и 3090 с 24гб. про озу и проц речи не было.) в видюхе соотношение процов и памяти другое, математика более плоская, только для простых вычислений заточена.
так и 50к пробьет, если потрясений не будет. Хотя думаю не дадут. После 45к начнут палки в колеса вставлять серьезные. если не раньше.
Добавлено.
22% доходности, а стоимость где то в полтора раза, если правильно понял. Окупаемость дольше, и вопрос рисков выхода из строя.
Стоимость 3080 - 120000 руб.
Стоимость 3090 - 150000 руб.
Но как показала практика, нужно входить в майнинг с самыми современными картами.
По сути видиопроцессор и память карты являются компьютером для вычисления хешей, чем больше ОП на карте, тем быстрее вычисления.
Скорость вычисления хешей зависит от частоты процессора и объема памяти.
Неубедительно. Думаю, что сами чипы разные.
Действительно разное
О, сами и подтвердили :)
Стоимость 3080 - 120000 руб.
Стоимость 3090 - 150000 руб.
Но как показала практика, нужно входить в майнинг с самыми современными картами.
3080 за 100 можно взять
3080 за 100 можно взять
Думаю, что время упущено
Летом нужно было входить
Думаю, что время упущено
Летом нужно было входить
Я по 6к брал битки. Жду от 54к до 340к, по ситуации, от скорости роста будет зависеть. Чем быстрее вырастеь, тем меньше потолок будет. Пока слишком быстро растет, ближе к 54 потолок пока вижу. Еще в 2011 думал майнингом заняться, потом в 2016...но трейдинг все-же ближе.
В марте 12к будет
В марте 12к будет
откат будет, но в 4 - 5 раз это должны быть серьезные потрясения. Как минимум в половине валютно резервных стран серьезные запреты на пользование с уголовным преследованием за нарушения запретов. А у них пока нет одного подхода к проблеме.
откат будет, но в 4 - 5 раз это должны быть серьезные потрясения. Как минимум в половине валютно резервных стран серьезные запреты на пользование с уголовным преследованием за нарушения запретов. А у них пока нет одного подхода к проблеме.
при желании даже я смогу найти не мало способов управства, майнинг центры, биржи, это не телеграмм где сообщение ищет как себе найти проход, и не важно когда и будет ли оно доставлено
В марте 12к будет
Откуда инфа?