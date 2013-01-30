Будущее автоматического трейдинга: раунд второй - страница 18
Кто такое сказал? Только что качнул ради эксперимента тики Евро-Доллара с еСигнала. З дня - 150 мегов.
А это позавчерашний день. 47 мегов.
Mischek: Ну во первых Тимбо писал про last а у тебя бид и аск , во вторых они обрезаны до четырехзнака ( грубо умножай на 10 ), в третих речь шла не про пару евродоллар а про весь рынок
Ну если евро занимает только 60 мегов, то сколько занимает весь рынок? - гораздо больше.
А так как уверенности нет, что при обработке тиковой информации прибыль значительно увеличивается, нежели при обработке обычного часового графика, то зачем тратить больше ресурсов и времени, если результат будет приблизительно одинаковым?
Ну если евро занимает только 60 мегов, то сколько занимает весь рынок? - гораздо больше. Ну суть-то не в этом. Согласен, что переработать можно любой объём информации при нынешних возможностях, но затраты на обработку увеличиваются при увеличении информации, это бесспорно. А так как уверенности нет, что при обработке тиковой информации прибыль значительно увеличивается, нежели при обработке обычного часового графика, то зачем тратить больше ресурсов и времени, если результат будет приблизительно таким же?
На мой вопрос о технических расчетах тиковых объемов для выдачи трейдерам, Prival ничего не ответил. Видимо, это мелочи по сравнению с важностью "правильной" идеи.
Думаю, timbo тоже мало видел реальность, а оперирует лишь общими рассуждениями. "150 гигов в день" - это возможно, если считать их за хорошо упакованные данные.
Кстати, если зип жмет историю баров примерно 1:3, то наш собственный специализированный алгоритм побитовой упаковки баров дает коэффициент 1:10-1:13, что позволяет нам 10 лет минутной истории упаковывать в 10-12 мегабайт архива.
Сколько земли мог вспахать крестьянин начала 19 века? И сколько земли окучивает современный американский фермер? Сколько крестьян осталось без работы с развитием механизации? Они оказались ненужны на этой ниве. Точно также "человеческие креативные таланты", работающие на крупные компании, а очевидно, что те могут себе позволить нанимать лучших из лучших, так вот эти таланты вооружённые самой передовой механизацией оставят без хлеба многих индивидуальных крестьян от финансовых рынков.
Стратегии никто не убивает, просто её начинают пользоваться очень многие и прибыльность её сходит на нет. Вопрос кто эти многие? Сегодня значительное число из них это роботы, т.к. один робот может заменить толпу индивидуалов. Т.е. цикл затухания стратегии становится быстрее, т.к. теперь уже для снижения прибыльности стратегии не надо, чтобы её стали торговать тысячи трейдеров, как это было раньше, достаточно одного робота. Жизнь стратегий становится короче, а количество креативно придуманных стратегий в лучшем случае остаётся на прежнем уровне. Что получаем в пределе? - Эффективный рынок, где систематический спекулятивный заработок невозможен.
Возможно, я не понимаю аналогии про крестьянина, т.к. я не осмелюсь предположить, что трейдеров-индивидуалов (ручных или автоботов) в результате механизации стало или становится меньше. По-моему наоборот. И такие продукты как МТ снижают барьер на вход и делают индивидуалов ближе к рынку.
А вот, чтобы роботы от талантов больших компаний лишили индивидуала хлеба на его поле, необходимо, чтобы эти роботы торговали туже самую стратегию, что и индивидуал. Сомневаюсь, что такое происходит. Но даже если предположить, что робот декодировал или талат компании нашел вашу стратегию, то возникает вопрос - зачем убивать курицу несущую золотые яйца? Зачем плодить роботов, которые сведут прибыль компании к нулю? Чтобы индивидуала с поля выгнать? Поле же ведь такое, что если выжил - то не засеешь, если можно засеять, то индивидуал снова тут как тут - это же он нашел и придумал его. Все гораздо прозаичнее - нет роботов дешифровщиков и талантов криптологов или намеренного вымывания вашей стратегии с рынка, есть банальное копирование ваших ордеров. Помнится, даже во время чемпионата кто-то копировал сделки Беттера (кстати, действенно в отличии от попытки расколоть алгоритм), и даже предлагал потом прибылью поделиться.
Вижу, что прибыль на арбитраже - это прибыль крупных компаний, её легко "охранять и прятать" от индивидуалов. А вот факт, что крупная компания, заполучившая ваш неарбитражный алгоритм, тут же бросится уничтожать его прибыльность, очень сомнительный. Скорее всего она попытается получить из него прибыль, что собственно индивидуалу не помеха.
Ответил и не раз. Есть другие торговые платформы которые дают тиковую историю и тиковый график. Картинки тикового графика со сылками на ТП выкладывать ? или так поверите ?
Т.е. они могут, а Вы нет. и Привалыч в этом виноват, "идеи" у него неправильные...
вот количество тиков которое у вас. Какие гигобайты откуда ? Нет вам это трудно, в реале все ок. тики тикают в терминал приходят нет проблем. Но как только береш историю, бац нет тиков. минутки = среднее по больнице.
Неужели это так трудно. Дать туже самую историю которая приходит к нам в терминал. Точно такую же, а не пережатую в минутки.
Mischek: " Для стирки Миша использует дорогой порошок , а Саша Досю ............................а если не видно разницы , зачем платить больше "
Ответил и не раз. Есть другие торговые платформы которые дают тиковую историю и тиковый график. Картинки тикового графика со сылками на ТП выкладывать ? или так поверите ?
Т.е. они могут, а Вы нет. и Привалыч в этом виноват, "идеи" у него неправильные...
вот количество тиков которое у вас. Какие гигобайты откуда ? Нет вам это трудно, в реале все ок. тики тикают в терминал приходят нет проблем. Но как только береш историю, бац нет тиков. минутки = среднее по больнице.
Неужели это так трудно. Дать туже самую историю которая приходит к нам в терминал. Точно такую же, а не пережатую в минутки.