За что бьётесь, господа? ))).....
За всеобщий равный доступ к кнопке "жалоба".
За всеобщий равный доступ к тиковому потоку.
1. Полностью согласен, что поля для арбитража - это место борьбы для роботов. Но эти поля прежде всего найдены человеком, человеческим креативным таланом. Сомневаюсь, что существует или существовал хоть один робот, который способен отыскивать эти самые места для арбитража, т.к. это задача на креативный поиск исключений в постоянно обновляющихся условиях. Пальцем в арбитражное место тыкает прежде всего человек, после чего под это место, под этот рынок, под эту особенность пишется узкоспециализированный торговый арбитражный робот. Лучшее, что может этот робот делать ещё, так это проверять свою эффективность и существование арбитражных условий, чтобы вовремя перестать работать.
Сколько земли мог вспахать крестьянин начала 19 века? И сколько земли окучивает современный американский фермер? Сколько крестьян осталось без работы с развитием механизации? Они оказались ненужны на этой ниве. Точно также "человеческие креативные таланты", работающие на крупные компании, а очевидно, что те могут себе позволить нанимать лучших из лучших, так вот эти таланты вооружённые самой передовой механизацией оставят без хлеба многих индивидуальных крестьян от финансовых рынков.
Стратегии никто не убивает, просто её начинают пользоваться очень многие и прибыльность её сходит на нет. Вопрос кто эти многие? Сегодня значительное число из них это роботы, т.к. один робот может заменить толпу индивидуалов. Т.е. цикл затухания стратегии становится быстрее, т.к. теперь уже для снижения прибыльности стратегии не надо, чтобы её стали торговать тысячи трейдеров, как это было раньше, достаточно одного робота. Жизнь стратегий становится короче, а количество креативно придуманных стратегий в лучшем случае остаётся на прежнем уровне. Что получаем в пределе? - Эффективный рынок, где систематический спекулятивный заработок невозможен.
sandex: За всеобщий равный доступ к тиковому потоку.
Да это всё мелочи жизни. На прибыль не влияет.....))))
А какие проблемы с еСигналом? Купите и загрузите. )))
Та мы не бьёмся, Леонид. timbo отстаивает гипотезу, что эффективный рынок не позволяет прогнозировать движение ни одного инструмента на основании прошлой информации. Поэтому бедному трейдеру ничего не остаётся в будущей жизни - всё растащат гиганты. Так вот я и удивляюсь, а как же Ваши сети работают? :-)