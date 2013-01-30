Будущее автоматического трейдинга: раунд второй - страница 11

Новый комментарий
 
timbo:
 

Не , ну давайте жить дружно . Оскорблять нельзя никого . Потом будем разбирать кому можно а кому нет . Потом перейдем к лингвистическому анализу слова оскорблять . Потом ...

Ну и зачем ? Проехали и проехали . ) 

 
timbo:
В порядке предупреждения и воизбежании невольного нарушения в будущем, будьте так добры, огласите, пожалуйста, полный список тех кого на этом форуме можно оскорблять и кого нельзя. Как я понял, учеников Ширяева и нобелевских лауреатов оскорблять можно, за это не банят и сообщения не удаляют. А вот указывать С-4 на очевидные всем причины его недостойного поведения нельзя. 
Есть кнопка "жалоба", списков составлять не будем.
[Удален]  
Rosh:
Есть кнопка "жалоба", списков составлять не будем.
Где кнопка? Отсутствие определённости порождает излишнюю гибкость в принятии решений. Список бы не помешал. 
[Удален]  
timbo:
Где кнопка? Отсутствие определённости порождает излишнюю гибкость в принятии решений. Список бы не помешал. 
У каждого поста есть две "кнопки" ЖАЛОБА и ОТВЕТИТЬ.
 
Interesting:
У каждого поста есть две "кнопки" ЖАЛОБА и ОТВЕТИТЬ.

А у меня только  ОТВЕТИТЬ . Мне наверно жаловаться нельзя . (шутка) 


 

[Удален]  
Interesting:
У каждого поста есть две "кнопки" ЖАЛОБА и ОТВЕТИТЬ.
У меня только "ответить" - Google Chrome. Попробовал IE8 - тоже только "ответить". И в обоих случаях не кнопки, а появляющаяся и исчезающая надпись.
[Удален]  
timbo:
У меня только "ответить" - Google Chrome. Попробовал IE8 - тоже только "ответить". И в обоих случаях не кнопки, а появляющаяся и исчезающая надпись.

Ну тоды не знаю, у меня есть и ОТВЕТИТЬ и ЖАЛОБА. Для своих постов есть еще ПРАВКА и УДАЛИТЬ.

Ну как бы это "кнопки", а так конечно надписи с URL... :)

[Удален]  

На данный момент команда "Жалоба" (в виде ссылки) доступна лишь пользователям с рейтингом > 100

В ближайшее время порог понизим до 20

 
murad:

На данный момент команда "Жалоба" (в виде ссылки) доступна лишь пользователям, с рейтингом > 100

В ближайшее время порог понизим до 20

Ну слава богу, а то я думал - кальция не хватает...:) (шутка)

Мда-а, вот начнется чемпионат - будет о чем поговорить...

 

веселая веточка ! пишЫте исчо...

1...456789101112131415161718...27
Новый комментарий