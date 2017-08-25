Что такое тестерный Грааль?
Прошу, выскажите свое мнение, мне надо не для себя, для компаньона. Он не понимает, что такое тестирование на реальных тиках, считает, что я все преувеличиваю и надо быстрее начинать продажи.
Даже на демке не гонял, а зачем, есть же прибыль на явном открытии баров!
А мне не нужен последующие проблемы с разьяренными клиентами и возвратом денег. Тем более, доделываю другой советник, который выстрелит с гораздо большей степенью вероятности.
Напишите пожалуйста свое мнение о тестерных Граалях с явным открытием бара.
Раньше работал - сейчас надо проверить, давно не запускал
- голосов: 43
- 2011.01.05
- Igor Volodin
- www.mql5.com
А какая разница как генерируются тики и в какой последовательности они идут, если у советника четкая логика что все вычисления, открытия и закрытия идут только на открытии нового бара ? Так же советники "спит" всю свечу и неважно что и как происходит внутри на тиках. Так же если используются встроенные индикаторы то они тоже работают только по закрытым свечкам. Тестирование по реальным тикам и по ценам открытия в таком случае должно полностью совпадать, но это при условии что вся логика советника построена четко с контролем открытия нового бара.
Прошу, выскажите свое мнение, мне надо не для себя, для компаньона. Он не понимает, что такое тестирование на реальных тиках, считает, что я все преувеличиваю и надо быстрее начинать продажи.
Даже на демке не гонял, а зачем, есть же прибыль на явном открытии баров!
А мне не нужен последующие проблемы с разьяренными клиентами и возвратом денег. Тем более, доделываю другой советник, который выстрелит с гораздо большей степенью вероятности.
Напишите пожалуйста свое мнение о тестерных Граалях с явным открытием бара.
Алексей, какие могут быть партнеры на форексе? И что такое гораздо большая степень вероятности?
А какая разница как генерируются тики и в какой последовательности они идут, если у советника четкая логика что все вычисления, открытия и закрытия идут только на открытии нового бара ? Так же советники "спит" всю свечу и неважно что и как происходит внутри на тиках. Так же если используются встроенные индикаторы то они тоже работают только по закрытым свечкам. Тестирование по реальным тикам и по ценам открытия в таком случае должно полностью совпадать, но это при условии что вся логика советника построена четко с контролем открытия нового бара.
Как раз не было контроля, он случайно включил этот режим в тестере и почему-то пошла прибыль на БО, у меня этот робот по кнопкам на бинаре щелкает.
Алексей, какие могут быть партнеры на форексе? И что такое гораздо большая степень вероятности?
Ну тогда и в обычном бизнесе надо избегать партнеров.
Этот старый робот при постоянной оптимизации дает около 10-15% в месяц на реале, иногда больше. Но и оптимизировать надо на реальных тиках, а не на той имитации, которую дает тестер.
Я давно делаю новых роботов с работой не на барах, а на тиковых данных. Большая или меньшая вероятность, скажу в сентябре. Что гадать, надо довести до ума.
Раньше работал - сейчас надо проверить, давно не запускал
Вот я вижу, у вас правильное предупреждение в кодобазе
Предупреждение: Режимы тестирования "по ценам открытия" и "M1 OHLC" могут использоваться только для грубой и быстрой оценки стратегии.
Вот я вижу, у вас правильное предупреждение в кодобазе
Предупреждение: Режимы тестирования "по ценам открытия" и "M1 OHLC" могут использоваться только для грубой и быстрой оценки стратегии.
Склонен намного больше верить роботу по ценам открытия с периодом работы 1 день, чем протестированным на реальных тиках - вот это точно лажа полная. Тест на реальных тиках и реальная работа это небо и земля. Так что всё это самообман.
Тестерный грааль - это автоматически торгующий робот, который обыграл исторические данные путем подгонки параметров, но не понимает, что на реале котировка будет динамичной и непредсказуемой, т.е. такой, под которую настройки невозможно подогнать до тех пор, пока она не станет историей.
Вот я вижу, у вас правильное предупреждение в кодобазе
Предупреждение: Режимы тестирования "по ценам открытия" и "M1 OHLC" могут использоваться только для грубой и быстрой оценки стратегии.
Советник не мой - просто вспомнил что он был в кодбазе. Запустил его - до сих пор работает :)
по "ценам открытия" (и на "M1 OHLC" +- тоже самое)
В режиме "все тики" (реальные тики +- тоже самое)
кому интересно - там есть подробное описание, почему так происходит...
Изначально сам советник должен быть сделан с работой на открытии бара. Тогда тесты будут одинаковыми, и где-то близкими к реальности.
Чем выше таймфрейм, тем более реальна картина.
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Прошу, выскажите свое мнение, мне надо не для себя, для компаньона. Он не понимает, что такое тестирование на реальных тиках, считает, что я все преувеличиваю и надо быстрее начинать продажи.
Даже на демке не гонял, а зачем, есть же прибыль на явном открытии баров!
А мне не нужен последующие проблемы с разьяренными клиентами и возвратом денег. Тем более, доделываю другой советник, который выстрелит с гораздо большей степенью вероятности.
Напишите пожалуйста свое мнение о тестерных Граалях с явным открытием бара.