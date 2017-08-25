Что такое тестерный Грааль?

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Прошу, выскажите свое мнение, мне надо не для себя, для компаньона. Он не понимает, что такое тестирование на реальных тиках, считает, что я все преувеличиваю и надо быстрее начинать продажи.

Даже на демке не гонял, а зачем, есть же прибыль на явном открытии баров!

А мне не нужен последующие проблемы с разьяренными клиентами и возвратом денег. Тем более, доделываю другой советник, который выстрелит с гораздо большей степенью вероятности. 

Напишите пожалуйста свое мнение о тестерных Граалях с явным открытием бара.

 
Alexey Volchanskiy:

Прошу, выскажите свое мнение, мне надо не для себя, для компаньона. Он не понимает, что такое тестирование на реальных тиках, считает, что я все преувеличиваю и надо быстрее начинать продажи.

Даже на демке не гонял, а зачем, есть же прибыль на явном открытии баров!

А мне не нужен последующие проблемы с разьяренными клиентами и возвратом денег. Тем более, доделываю другой советник, который выстрелит с гораздо большей степенью вероятности. 

Напишите пожалуйста свое мнение о тестерных Граалях с явным открытием бара.


Раньше работал - сейчас надо проверить, давно не запускал

https://www.mql5.com/ru/code/244

Grr-al
Grr-al
  • голосов: 43
  • 2011.01.05
  • Igor Volodin
  • www.mql5.com
Тестерный грааль для режимов "по ценам открытия" и "OHLC на M1".
[Удален]  

А какая разница как генерируются тики и в какой последовательности они идут, если у советника четкая логика что все вычисления, открытия и закрытия идут только на открытии нового бара ? Так же советники "спит" всю свечу и неважно что и как происходит внутри на тиках. Так же если используются встроенные индикаторы то они тоже работают только по закрытым свечкам. Тестирование по реальным тикам и по ценам открытия в таком случае должно полностью совпадать, но это при условии что вся логика советника построена четко с контролем открытия нового бара.

 
Alexey Volchanskiy:

Прошу, выскажите свое мнение, мне надо не для себя, для компаньона. Он не понимает, что такое тестирование на реальных тиках, считает, что я все преувеличиваю и надо быстрее начинать продажи.

Даже на демке не гонял, а зачем, есть же прибыль на явном открытии баров!

А мне не нужен последующие проблемы с разьяренными клиентами и возвратом денег. Тем более, доделываю другой советник, который выстрелит с гораздо большей степенью вероятности. 

Напишите пожалуйста свое мнение о тестерных Граалях с явным открытием бара.


Алексей, какие могут быть партнеры на форексе? И что такое гораздо большая степень вероятности? 

 
Vladimir Zubov:

А какая разница как генерируются тики и в какой последовательности они идут, если у советника четкая логика что все вычисления, открытия и закрытия идут только на открытии нового бара ? Так же советники "спит" всю свечу и неважно что и как происходит внутри на тиках. Так же если используются встроенные индикаторы то они тоже работают только по закрытым свечкам. Тестирование по реальным тикам и по ценам открытия в таком случае должно полностью совпадать, но это при условии что вся логика советника построена четко с контролем открытия нового бара.


Как раз не было контроля, он случайно включил этот режим в тестере и почему-то пошла прибыль на БО, у меня этот робот по кнопкам на бинаре щелкает.

 
Алексей Тарабанов:

Алексей, какие могут быть партнеры на форексе? И что такое гораздо большая степень вероятности? 


Ну тогда и в обычном бизнесе надо избегать партнеров.

Этот старый робот при постоянной оптимизации дает около 10-15% в месяц на реале, иногда больше. Но и оптимизировать надо на реальных тиках, а не на той имитации, которую дает тестер.

Я давно делаю новых роботов с работой не на барах, а на тиковых данных. Большая или меньшая вероятность, скажу в сентябре. Что гадать, надо довести до ума.

 
Andrey Miguzov:

Раньше работал - сейчас надо проверить, давно не запускал

https://www.mql5.com/ru/code/244


Вот я вижу, у вас правильное предупреждение в кодобазе

Предупреждение: Режимы тестирования "по ценам открытия" и "M1 OHLC" могут использоваться только для грубой и быстрой оценки стратегии.

 
Alexey Volchanskiy:

Вот я вижу, у вас правильное предупреждение в кодобазе

Предупреждение: Режимы тестирования "по ценам открытия" и "M1 OHLC" могут использоваться только для грубой и быстрой оценки стратегии.


Склонен намного больше верить роботу по ценам открытия с периодом работы 1 день, чем протестированным на реальных тиках - вот это точно лажа полная. Тест на реальных тиках и реальная работа это небо и земля. Так что всё это самообман.

 
первое что приходит в голову

Тестерный грааль - это автоматически торгующий робот, который обыграл исторические данные путем подгонки параметров, но не понимает, что на реале котировка будет динамичной и непредсказуемой, т.е. такой, под которую настройки невозможно подогнать до тех пор, пока она не станет историей.

 
Alexey Volchanskiy:

Вот я вижу, у вас правильное предупреждение в кодобазе

Предупреждение: Режимы тестирования "по ценам открытия" и "M1 OHLC" могут использоваться только для грубой и быстрой оценки стратегии.


Советник не мой - просто вспомнил что он был в кодбазе. Запустил его - до сих пор работает :)

по "ценам открытия" (и на "M1 OHLC" +- тоже самое)

 

В режиме "все тики" (реальные тики +- тоже самое)

кому интересно - там есть подробное описание, почему так происходит...

 

Изначально сам советник должен быть сделан с работой на открытии бара. Тогда тесты будут одинаковыми, и где-то близкими к реальности.

Чем выше таймфрейм, тем более реальна картина.

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