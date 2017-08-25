Что такое тестерный Грааль? - страница 19
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Да, в МТ4 есть поле "Спред", где можно вбить ноль. Про МТ5 знаю, сам тестирую на реальных, как только MQ их сделали несколько месяцев назад.
Если вбить ноль, то берется текущий спред.
с уважением.
Спасибо, Кэп ) Именно этим и занимается 90% продавцов Маркета при рекламе своих псевдоГраалей.
недавно сам получил такую "кривульку", причем случайно при проверке одного индикатора, сейчас тестирую на реальном счете, посмотрю на сколько это реально. хотя по старту уже видно (тестирование поставил на памм) что "кривулька" возможно не реальная а тестерная, хотя просадка пока не превысила ту что была в "кривульке" в тестере. в тестере как положено оптил на одних данных, прогнал по другим данным. в тестере работает, в реале пока не ясно.
с уважением.
P.S. если "кривулька" покажет себя работоспособной в какой то степени, не обязательно в той, которая была показана в тестере, буду думать об ее применении в полноценном советнике(сейчас работает только по сигналам).
Прошу, выскажите свое мнение, мне надо не для себя, для компаньона. Он не понимает, что такое тестирование на реальных тиках...
Если вбить ноль, то берется текущий спред.
Не знал, проверю
Давайте просто порассуждаем по этой теме... Все Вы знаете, что на сервере в терминале встроено очень много плагинов ( внутренних программ ), которые могут сгладить котировки, отсрочить открытие ордеров, расширить или назначить величину спреда, нарисовать шпильки и реквоты и еще ОЧЕНЬ много интересного... Возникает вопрос: при таком обилии возможностей по воздействию на начальный поток котировок, откуда могут взяться данные "на реальных тиках"? Я понимаю, что чисто ТЕОРЕТИЧЕСКИ такое вполне возможно, если отключить все эти плагины..., но практически я такого себе представить не могу - это все равно, что рубить сук, на котором ты сидишь... Отсюда вопрос: Где взять эти самые "реальные тики"?...
В МТ5 давно есть тестирование на реальных тиках от ДЦ
Про кухни мы разговоры не ведем, про теории заговора тоже. Уже много лет говорю, если вас мучает мания преследования, что крупный ДЦ типа робо или альпы гоняется за вашим жалким депозитом в сто баксов, то:
можно усилить: тестер - это грааль!;)
согласен.
недавно сам получил такую "кривульку", причем случайно при проверке одного индикатора, сейчас тестирую на реальном счете, посмотрю на сколько это реально. хотя по старту уже видно (тестирование поставил на памм) что "кривулька" возможно не реальная а тестерная, хотя просадка пока не превысила ту что была в "кривульке" в тестере. в тестере как положено оптил на одних данных, прогнал по другим данным. в тестере работает, в реале пока не ясно.
с уважением.
P.S. если "кривулька" покажет себя работоспособной в какой то степени, не обязательно в той, которая была показана в тестере, буду думать об ее применении в полноценном советнике(сейчас работает только по сигналам).
Убей бог не помню, выкладывал или нет, вот разница между реальными тиками и тем, что генерирует тестер МТ4 в режиме "все тики"
В МТ5 давно есть тестирование на реальных тиках от ДЦ
Про кухни мы разговоры не ведем, про теории заговора тоже. Уже много лет говорю, если вас мучает мания преследования, что крупный ДЦ типа робо или альпы гоняется за вашим жалким депозитом в сто баксов, то:
Дело же в реальном понимании существующей системы в трейдинге...
Сейчас идет массированная реклама всех методов, связанных со скальпингом. Но это всего лишь ХОРОШАЯ ЗАВЛЕКУШКА для начинающих трейдеров. Для ДЦ придавить ЛЮБОГО скальпера, при его программных возможностях, "как два пальца об..."...
Но это - мое мнение, а не Ваши ПРОБЛЕМЫ...
Убей бог не помню, выкладывал или нет, вот разница между реальными тиками и тем, что генерирует тестер МТ4 в режиме "все тики"
может он не генерирует все таки? может это все таки тиковая история такая?