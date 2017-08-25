Что такое тестерный Грааль? - страница 23

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George Merts:

Ну так хотя бы кто-то приведет конкретный пример ? Вон, как выше - когда был явная авария на стороне ДЦ ? Но только чтобы не авария была, а вот именно "выбивание СЛ шпильками, которые потом исчезают" ? Подмена котировок, которые отличаются от котировок других ДЦ не на полпункта, а хотя бы на пять пунктов ?

я не сторонник всемирного заговора, чтоб искать тех, кто виновен в моих проблемах, их нужно решать и кроме меня их никто не решит.

что касается разности в котировках, то могу сказать что раньше, до мт5, я пробовал арбитраж между дц как раз на разности реальных котировок. но индикатор, который показывал эту самую разницу, иногда выдавал интересные результаты между бидом и аском разный дц можно было торговать спред в чистом виде. затраты это своп, если вы не смогли закрыть позицию в течении дня, комиссия если она есть. сейчас не знаю насколько это прибыльное дело, но было время когда это дело могло приносить деньги.

с уважением.
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением...
 
Andrey Kisselyov:
вы не поняли, исполнялись ордера по реальным котировкам, а вот на график подавалась история котировки вы видите на графике бар который отыграл как минимум 15 минут назад, а для вас на графике он реальный и только что формируется. вы посылаете запрос, а ордер у вас открывается в будущем на графике(исполнение идет по реальному времени) что является реальностью для вашего компа и вас. вы как бы смотрите в прошлое и пытаетесь работать по нему в настоящем, думая что оно реально.


 с уважением.

Цены на графике не имеет никакого отношения к торговле:

void OnTick()
  {
   string Info=StringFormat("\nMarketInfo(_Symbol,MODE_ASK):_  %.5f \nMarketInfo(_Symbol,MODE_BID):_  %.5f",
                            MarketInfo(_Symbol,MODE_ASK),
                            MarketInfo(_Symbol,MODE_BID));
   Comment(Info);
  }
 
Lilita Bogachkova:

Цены на графике не имеет никакого отношения к торговле:

Я тоже это наблюдал неоднократно.

 
у вас тут разница всего пару пипсов, а там представьте картину, график с лева бары как положено, а с права, там где нет баров, стрелки ордеров. а так как там еще и неттинг учет позиций то каждый ордер с другим линией соединен. красота, торгуем из прошлого в будущем.)))

с уважением.
 
Lilita Bogachkova:

Цены на графике не имеет никакого отношения к торговле:

А мы такие ДЦ не курим

 

Уважаемые трейдеры подскажите где в MT 5 можно скачать историю тиков  не вижу нифига  вообще историю котрировок не вижу

 
ivan12347777:

Уважаемые трейдеры подскажите где в MT 5 можно скачать историю тиков  не вижу нифига  вообще историю котрировок не вижу


В Codobase пожалуйста

 
Stefan Stoyanov:

А мы такие ДЦ не курим


Лучше бы задались вопросом: как образуется два или более потока информации для терминала?

 
Lilita Bogachkova:

Лучше бы задались вопросом: как образуется два или более потока информации для терминала?

Ну это не вопрос
 Одной плагин излучает котировок на графике, а  иногда он сбивается
Другой плагин воруют пипсы у клиентов

И поэтому  мы такие ДЦ не курим

 
Stefan Stoyanov:

Другой плагин воруют пипсы у клиентов

И поэтому  мы такие ДЦ не курим


цены для MarketInfo()лучше чем на графике.

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