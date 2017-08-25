Что такое тестерный Грааль? - страница 23
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Ну так хотя бы кто-то приведет конкретный пример ? Вон, как выше - когда был явная авария на стороне ДЦ ? Но только чтобы не авария была, а вот именно "выбивание СЛ шпильками, которые потом исчезают" ? Подмена котировок, которые отличаются от котировок других ДЦ не на полпункта, а хотя бы на пять пунктов ?
что касается разности в котировках, то могу сказать что раньше, до мт5, я пробовал арбитраж между дц как раз на разности реальных котировок. но индикатор, который показывал эту самую разницу, иногда выдавал интересные результаты между бидом и аском разный дц можно было торговать спред в чистом виде. затраты это своп, если вы не смогли закрыть позицию в течении дня, комиссия если она есть. сейчас не знаю насколько это прибыльное дело, но было время когда это дело могло приносить деньги.
с уважением.
вы не поняли, исполнялись ордера по реальным котировкам, а вот на график подавалась история котировки вы видите на графике бар который отыграл как минимум 15 минут назад, а для вас на графике он реальный и только что формируется. вы посылаете запрос, а ордер у вас открывается в будущем на графике(исполнение идет по реальному времени) что является реальностью для вашего компа и вас. вы как бы смотрите в прошлое и пытаетесь работать по нему в настоящем, думая что оно реально.
с уважением.
Цены на графике не имеет никакого отношения к торговле:
Цены на графике не имеет никакого отношения к торговле:
Я тоже это наблюдал неоднократно.
с уважением.
Цены на графике не имеет никакого отношения к торговле:
А мы такие ДЦ не курим
Уважаемые трейдеры подскажите где в MT 5 можно скачать историю тиков не вижу нифига вообще историю котрировок не вижу
Уважаемые трейдеры подскажите где в MT 5 можно скачать историю тиков не вижу нифига вообще историю котрировок не вижу
В Codobase пожалуйста
А мы такие ДЦ не курим
Лучше бы задались вопросом: как образуется два или более потока информации для терминала?
Лучше бы задались вопросом: как образуется два или более потока информации для терминала?
Ну это не вопрос
Одной плагин излучает котировок на графике, а иногда он сбивается
Другой плагин воруют пипсы у клиентов
И поэтому мы такие ДЦ не курим
Другой плагин воруют пипсы у клиентов
И поэтому мы такие ДЦ не курим
цены для MarketInfo()лучше чем на графике.