Что такое тестерный Грааль? - страница 4
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*.....качать тиковую историю с Ду**са. "
Хе -Хе!
Это не та история которая Вам надо
Поскольку будьте уверенные что она различается от история у Вашего брокера
Так что Вы ничего не делаете если тестируете на истории с Ду**са.
Это гораздо лучше, чем аппроксимация, описанная в статьях выше
Мне было бы очень интересно если кто-то знает как организовано тестирование по контрольным точкам, чтобы симулировать их на реале подобно на цены открытиях
знаю только что контрольные точки это не тестирование..это хммм ну посмотреть что он ставит ордера там где задумано все тести рование там ошиюочно.. ставиш ему прибыль 1 доллар он проскакивает на 10-20 убыток можен не заметить и тп
знаю только что контрольные точки это не тестирование..это хммм ну посмотреть что он ставит ордера там где задумано все тести рование там ошиюочно.. ставиш ему прибыль 1 доллар он проскакивает на 10-20 убыток можен не заметить и тп
Ну да, проверить, что нет деления на ноль и прочие грубые ошибки. А будет немного неловко. Кстати в Маркете куча советников, которые в тестере валятся с делением на ноль через 1-2 суток тестирования )) По крайней мере видел год назад.
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— Этой ночью, Люся, мы с тобой будем делать то, чего делать нельзя!..
— На ноль делить, что ли?
Ну да, проверить, что нет деления на ноль и прочие грубые ошибки. А будет немного неловко. Кстати в Маркете куча советников, которые в тестере валятся с делением на ноль через 1-2 суток тестирования )) По крайней мере видел год назад.
-------------
— Этой ночью, Люся, мы с тобой будем делать то, чего делать нельзя!..
— На ноль делить, что ли?
АГА ребят кто придумает фильтр к моему граалю тому в Новом году будет счастье запускать с 2017 январь USDJPI H1 период только так в марте апреле поймете в чем дело сделан под 100 долларов)))
Тоже прогнал советник, о котором писал во втором посте Andrey Miguzov.
Вот по ценам открытия за месяц с постоянным лотом. Кстати, советник отслеживает новый бар.
А теперь ужасы нашего городка, на реальных тиках
И еще, кто мне объяснит, почему в тестере на реальных тиках открытия и закрытия там, где нет цены??
Тоже прогнал советник, о котором писал во втором посте Andrey Miguzov.
Вот по ценам открытия за месяц с постоянным лотом. Кстати, советник отслеживает новый бар.
А теперь ужасы нашего городка, на реальных тиках
И еще, кто мне объяснит, почему в тестере на реальных тиках открытия и закрытия там, где нет цены??
я их три года гонял тики есть тики..хоть какая то реальность
АГА ребят кто придумает фильтр к моему граалю тому в Новом году будет счастье запускать с 2017 январь USDJPI H1 период только так в марте апреле поймете в чем дело сделан под 100 долларов)))
К таким картинкам надо шкалы прикладывать, а то получается интрига. Понятно, что какая-то супер-пипсовка.. Посмотрю сегодня грааль
К таким картинкам надо шкалы прикладывать, а то получается интрига. Понятно, что какая-то супер-пипсовка.. Посмотрю сегодня грааль
Вы включите там поймете там не пипсовка.. там все просто. достаточно... но надо додумать пытался скоростью цены но чет не идет.. рост стабильный два месяца потом все))) можно на разных парах но подобрано счас по USD JPI работает быстро без индюков Stefan Stoyanov наверное мог бы он со скоростями работал может там как то применимо..оч прошу
И еще, кто мне объяснит, почему в тестере на реальных тиках открытия и закрытия там, где нет цены??
Дошло, там же начало ночи, это так спреды раздуло!
// ЗЫ: тем, кто последние пол-часа чинит сайт, опять курсор не вытащить из зоны цитирования
Вы включите там поймете там не пипсовка.. там все просто. достаточно... но надо додумать пытался скоростью цены но чет не идет.. рост стабильный два месяца потом все))) можно на разных парах но подобрано счас по USD JPI работает быстро без индюков Stefan Stoyanov наверное мог бы он со скоростями работал может там как то применимо..оч прошу
Хорошо, скачаю с Дукаса йену, посмотрю. Я тоже работаю со скоростями, но скорее всего слив из-за висяков.