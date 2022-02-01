МТ5 и trans2quik.dll - страница 12
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Вот полное описание SMA
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Московская биржа открывает SMA доступ на срочный рынок
Valentin Dobroletov, 2019.02.13 20:42
По поводу (Sponsored Market Access, SMA) в Открывашке сказали, что можно подключить, но тока при подключение шлюза Plaza||.
Доступ к ТС клиенту участника предоставляется путем выделения ему персонального идентификатора - SMA-логина, с которого
напрямую можно выставлять заявки. Доступ возможен через Plaza2, FIX и TWIME шлюзы.
Так и не понял, для чего тогда нужен брокер если самому оплачивать подключение Plaza2
Доступ к ТС клиенту участника предоставляется путем выделения ему персонального идентификатора - SMA-логина, с которого
напрямую можно выставлять заявки. Доступ возможен через Plaza2, FIX и TWIME шлюзы.
Так и не понял, для чего тогда нужен брокер если самому оплачивать подключение Plaza2
Брокер - спонсор, контролирует торговлю :) Логин-то от брокера
Через прокладку(DDE + trans2quik.dll).
Но прокладки тут ни причём, сам КВИК - полный отстой по скорости!
Я уже писал, альтернатива только одна - "Плаза 2 и SMA доступ".
Нужно писать свой коннектор, просто дальше становится невозможно
торговать на Бирже ни через МТ5, ни через КВИК
Добавлено
Собственно говоря я уже большую часть написал (конектор Плаза 2), но есть
большая проблема с организацией хранения и одновременного доступа к данным.
Ведь я хочу в одном коннекторе использовать все секции Биржи и торговать
большим кол-вом роботов. Один коннектор - много роботов, не используя
вообще никакой графики.
Transaq Connector или Высокоскоростной Transaq. Недорого. Сам не пробовал, и Квика хватает. На бирже, если не по рынку, быстро не исполняется. А вы-же говорили, что не по рынку кидаете.
Ну, и ДДЕ через рисованные таблицы штука не быстрая. А графика у Квика действительно не быстрая.
Transaq Connector или Высокоскоростной Transaq. Недорого. Сам не пробовал, и Квика хватает. На бирже, если не по рынку, быстро не исполняется. А вы-же говорили, что не по рынку кидаете.
Ну, и ДДЕ через рисованные таблицы штука не быстрая. А графика у Квика действительно не быстрая.
Юра, Transaq Connector или Высокоскоростной Transaq не далеко ушли от КВИК я перепробовал всё что есть
и платное и бесплатное. Нет ничего нормального для торговли роботами. Дело не в ДДЕ или trans2quik.dll, а
в самом ОТСТОЙНОМ квик!
Юра, Transaq Connector или Высокоскоростной Transaq не далеко ушли от КВИК я перепробовал всё что есть
и платное и бесплатное. Нет ничего нормального для торговли роботами. Дело не в ДДЕ или trans2quik.dll, а
в самом ОТСТОЙНОМ квик!
Если честно, мне Квик не особо импонирует. И лучше видели, но брокер сломал доработками, а потом вообще выкинул. Пришлось на Квик. Но, если графику в основном убрать, то через Луа вполне ничего, точнее, через стек Луа. Вот скорость мерять как-то надобности не было, так что субъективно.
Мы, Биржевики, часто ругаем МТ5... но пока не сталкиваешься с КВИКом :)
Вот, например, журналы заявок и сделок (реал).
Оказывается, что выставленная заявка исполняется мгновенно (выделенное время в микросекундах)!
Добавлено
Меньше просто нельзя :)
Правда "Статус" ещё можно убрать (не использую, т.к врёт)
как получить доход
Нужно знать прикуп...
Да и зачем Вам доход? Вы уже и так на Филлипинах живете.
Добавлено
Но можно и не знать прикуп... а придумать (взять на просторах инета) ТС и написать робота
Мы, Биржевики, часто ругаем МТ5... но пока не сталкиваешься с КВИКом :)
А что насчет полного с++ кода без ЛУА?