МТ5 и trans2quik.dll - страница 12

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prostotrader:

Вот полное описание SMA

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Московская биржа открывает SMA доступ на срочный рынок

Valentin Dobroletov, 2019.02.13 20:42

По поводу (Sponsored Market Access, SMA) в Открывашке сказали, что можно подключить, но тока при подключение шлюза Plaza||.


Доступ к ТС клиенту участника предоставляется путем выделения ему персонального идентификатора - SMA-логина, с которого
напрямую можно выставлять заявки. Доступ возможен через Plaza2, FIX и TWIME шлюзы.


Так и не понял, для чего тогда нужен брокер если самому оплачивать подключение Plaza2

 
Sergey Chalyshev:

Доступ к ТС клиенту участника предоставляется путем выделения ему персонального идентификатора - SMA-логина, с которого
напрямую можно выставлять заявки. Доступ возможен через Plaza2, FIX и TWIME шлюзы.


Так и не понял, для чего тогда нужен брокер если самому оплачивать подключение Plaza2

Брокер - спонсор, контролирует торговлю :) Логин-то от брокера

 
prostotrader:

Через прокладку(DDE + trans2quik.dll).

Но прокладки тут ни причём, сам КВИК - полный отстой по скорости!

Я уже писал, альтернатива только одна - "Плаза 2 и SMA доступ".

Нужно писать свой коннектор, просто дальше становится невозможно 

торговать на Бирже ни через МТ5, ни через КВИК

Добавлено

Собственно говоря я уже большую часть написал (конектор Плаза 2), но есть

большая проблема с организацией хранения и одновременного доступа к данным.

Ведь я хочу в одном коннекторе использовать все секции Биржи и торговать 

большим кол-вом роботов. Один коннектор - много роботов, не используя

вообще никакой графики.

Transaq Connector или Высокоскоростной Transaq. Недорого. Сам не пробовал, и Квика хватает. На бирже, если не по рынку, быстро не исполняется. А вы-же говорили, что не по рынку кидаете.

Ну, и ДДЕ через рисованные таблицы штука не быстрая. А графика у Квика действительно не быстрая.

 
Yuriy Asaulenko:

Transaq Connector или Высокоскоростной Transaq. Недорого. Сам не пробовал, и Квика хватает. На бирже, если не по рынку, быстро не исполняется. А вы-же говорили, что не по рынку кидаете.

Ну, и ДДЕ через рисованные таблицы штука не быстрая. А графика у Квика действительно не быстрая.

Юра, Transaq Connector или Высокоскоростной Transaq не далеко ушли от КВИК я перепробовал всё что есть

и платное и бесплатное. Нет ничего нормального для торговли роботами. Дело не в ДДЕ или trans2quik.dll, а 

в самом ОТСТОЙНОМ квик!

 
prostotrader:

Юра, Transaq Connector или Высокоскоростной Transaq не далеко ушли от КВИК я перепробовал всё что есть

и платное и бесплатное. Нет ничего нормального для торговли роботами. Дело не в ДДЕ или trans2quik.dll, а 

в самом ОТСТОЙНОМ квик!

Если честно, мне Квик не особо импонирует. И лучше видели, но брокер сломал доработками, а потом вообще выкинул. Пришлось на Квик. Но, если графику в основном убрать, то через Луа вполне ничего, точнее, через стек Луа. Вот скорость мерять как-то надобности не было, так что субъективно.
Зы Ну, и в подписке на инструменты убрать все лишнее, чем не пользуешься.
 
А почему Вы не используете memmory-mapped files, для связки quick с МТ5?  Я так понял у нее есть существенные недостатки, раз вы не используете в своих проектах?

 
Yuriy Asaulenko:
Если честно, мне Квик не особо импонирует. И лучше видели, но брокер сломал доработками, а потом вообще выкинул. Пришлось на Квик. Но, если графику в основном убрать, то через Луа вполне ничего, точнее, через стек Луа. Вот скорость мерять как-то надобности не было, так что субъективно.
Зы Ну, и в подписке на инструменты убрать все лишнее, чем не пользуешься.

Мы, Биржевики, часто ругаем МТ5... но пока не сталкиваешься с КВИКом :)

Вот, например, журналы заявок и сделок (реал).

Оказывается, что выставленная заявка исполняется мгновенно (выделенное время в микросекундах)!


Добавлено

Меньше просто нельзя :)



Правда "Статус" ещё можно убрать (не использую, т.к врёт)

 
как получить доход
 
Ricky Canete:
как получить доход

Нужно знать прикуп...

Да и зачем Вам доход? Вы уже и так на Филлипинах живете.

Добавлено

Но можно и не знать прикуп... а придумать (взять на просторах инета) ТС и написать робота


 
prostotrader:

Мы, Биржевики, часто ругаем МТ5... но пока не сталкиваешься с КВИКом :)


А что насчет полного с++ кода без ЛУА?

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