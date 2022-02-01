МТ5 и trans2quik.dll - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы предлагаете еще больший "геморрой", ЕБС счет тем и хорош, что денежка не разделена по секциям.
То что Вы видели на видео - работает, но очень медленно!
Квик --> DDE --> Моё проложение <--> trans2quik.dl <--> Квик
Я заменил Квик --> DDE --> на МТ5 --> PostMessage -->
Стало гораздо быстрее.
При этом, 2 строчки кода и никакой нагрузки на терминал и систему.
Передача сообщений
Прием сообщений
Меня, в данной ситуации, мало волнуют преимущества ЕБС.
Под Quik писать ничего не хочу, это абсолютно нестабильный терминал, сидеть, как привязанный, наблюдать, не отвалился ли Quik, не входит в мои жизненные планы.
Меня, в данной ситуации, мало волнуют преимущества ЕБС.
Под Quik писать ничего не хочу, это абсолютно нестабильный терминал, сидеть, как привязанный, наблюдать, не отвалился ли Quik, не входит в мои жизненные планы.
Вас и никто и не заставляет писать....
Все эти "приблуды" нужны для торговли через Квик на ЕБС счетах ( или для реал-тайм анализа данных вне МТ5).
Вывод данных в свое приложение из тормознутого КВИКа по DDE ну очень медленный,
поэтому данные берем из МТ5, а торговые приказы отправляем в Квик, через их API (trans2quik.dll).
Механизм такой
МТ5 --> Свое приложение <--> trans2quik.dll <--> Квик
Вот пример торговли в Квик фьючерсов против акций
К сожалению, я дальше MQL ничего не понимаю :(
Возможно ли написать инструкцию для чайников, как это всё реализовать, или это закрытый код и представлены только его элементы?
К сожалению, я дальше MQL ничего не понимаю :(
Возможно ли написать инструкцию для чайников, как это всё реализовать, или это закрытый код и представлены только его элементы?
Вряд ли "чайник" напишет свое приложение, которое будет принимать PostMessage от МТ5 и управлять сделками через API Квик
Может быть кто-нибудь знает как в QLua получить свободные средства?
Вы когда-нибудь пробовали писать на QPile или QLua?
На них можно написать простенький скрип и всё!
Написать-то, наверное, возможно - невозможно нормально проверить и оттестировать.
Кто запрещает использовать хотя-бы те-же C#/C++. Связка из LUA вполне нормальная.
По поводу тестирования тут можно согласиться. В QUIK нет такой возможности, чтоб прогнать в тестере. Но можно так-же написать библиотеку виртуальной торговли (даже где-то готовая попадалась на просторах нета) и тестируйте сколько угодно.
Может быть кто-нибудь знает как в QLua получить свободные средства?
>>>
P.S. В QUIK лежит такой хороший файл QLUA.chm. Откройте его почитайте.
Может быть кто-нибудь знает как в QLua получить свободные средства?
В lua есть функция getMoneyEx() может с ее помощью можно. http://luaq.ru/getMoneyEx.html
В lua есть функция getMoneyEx() может с ее помощью можно. http://luaq.ru/getMoneyEx.html
Спасибо, проблему решил.
Функция называется
getPortfolioInfoExВсе, есть механизм для торговли в Квик на ЕБС счетах с очень быстрым получением данных из МТ5
Добавлено
Очень жаль, что MQ забросили биржевой раздел МТ5
Добавлено
(если кому-то пригодится)
Библиотека w32.dll https://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=293
И скрипт на LUA
Где
MCXXXXXX - firm ID
XXXXX - accaunt
Добавлено
Вот так это работает
Смотрим как Квик работает внутри себя (обновление таблицы.... разница в 1 коп. сделана мною math.floor )
Смотрим как Квик работает внутри себя (обновление таблицы.... разница в 1 коп. сделана мною math.floor )
То есть, это на столько запаздывает у него отрисовка?