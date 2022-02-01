МТ5 и trans2quik.dll - страница 3
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Подниму тему....
Хочу снова связать МТ5 и Quik
Задаче такая
Получать данные из МТ5 передавать их в СОБСТВЕННОЕ приложение, которое
будет отдавать приказы в Квик, через trans2quik.dll и контролировать позиции.
Вопрос:
Как лучше реализовать тренспорт данных из МТ5 в своё приложение?
Может лучше второй терминал МТ5 подключить к валютной или фондовой секции, доп. плата небольшая.
Между терминалами МТ5 быструю связь организовать не проблема.
Или это связано с ЕБС? На ЕБС(единый брокерский счет) можно МТ5 подключать?
Может лучше второй терминал МТ5 подключить к валютной или фондовой секции, доп. плата небольшая.
Между терминалами МТ5 быструю связь организовать не проблема.
Или это связано с ЕБС? На ЕБС(единый брокерский счет) можно МТ5 подключать?
На ЕБС только квик, если раздельно, то на обоих площадках нужно держать приличные суммы... не выгодно.
Ребята, кто-нибудь юзал trans2quik.dll ?
Ну, да. Не из МТ. Если инструкция нужна, сейчас пришлю.
Ну, да. Не из МТ. Если инструкция нужна, сейчас пришлю.
Нужна.
Нужна.
Вечером пришлю.
Вечером пришлю.
Я, наверное, поздно заметил (((
Можно мне тоже инструкцию?
Я, наверное, поздно заметил (((
Можно мне тоже инструкцию?
Это не инструкция, а описание API
Слвшал, что программировать под Квик не просто, но не мог подумать, что настолько.
Например функция TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_ORDERS всегда возвращает TRANS2QUIK_SUCCESS, что
не подставляй в аргументы :) Просто ж... какоя-то!
Результат
Кто-нибудь реально работал с этой глюкавкой?