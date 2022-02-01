МТ5 и trans2quik.dll - страница 3

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prostotrader:

Подниму тему....

Хочу снова связать МТ5 и Quik

Задаче такая

Получать данные из МТ5 передавать их в СОБСТВЕННОЕ приложение, которое

будет отдавать приказы в Квик, через trans2quik.dll и контролировать позиции.

Вопрос:

Как лучше реализовать тренспорт данных из МТ5 в своё приложение?

Может лучше второй терминал МТ5 подключить к валютной или фондовой секции, доп. плата небольшая. 

Между терминалами МТ5 быструю связь организовать не проблема.

Или это связано с ЕБС? На ЕБС(единый брокерский счет) можно МТ5 подключать?

 
Sergey Chalyshev:

Может лучше второй терминал МТ5 подключить к валютной или фондовой секции, доп. плата небольшая. 

Между терминалами МТ5 быструю связь организовать не проблема.

Или это связано с ЕБС? На ЕБС(единый брокерский счет) можно МТ5 подключать?

На ЕБС только квик, если раздельно, то на обоих площадках нужно держать приличные суммы... не выгодно.

 
Ребята, кто-нибудь юзал trans2quik.dll ?
 
prostotrader:
Ребята, кто-нибудь юзал trans2quik.dll ?

Ну, да. Не из МТ. Если инструкция нужна, сейчас пришлю.

 
Yuriy Asaulenko:

Ну, да. Не из МТ. Если инструкция нужна, сейчас пришлю.

Нужна.

 
prostotrader:

Нужна.

Вечером пришлю.
 
Yuriy Asaulenko:
Вечером пришлю.
И мне, пожалуйста, скиньте.
 
Yuriy Asaulenko:
Вечером пришлю.

Я, наверное, поздно заметил (((

Можно мне тоже инструкцию?

 
Andrei Novichkov:

Я, наверное, поздно заметил (((

Можно мне тоже инструкцию?

Это не инструкция, а описание API

 

Слвшал, что программировать под Квик не просто, но не мог подумать, что настолько.

Например функция TRANS2QUIK_SUBSCRIBE_ORDERS всегда возвращает TRANS2QUIK_SUCCESS, что 

не подставляй в аргументы :) Просто ж... какоя-то!

result:= T2QSubscribeOrders(PAnsiChar(AnsiString('123')), PAnsiChar(AnsiString('123')));

 Результат


Кто-нибудь реально работал с этой глюкавкой?

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