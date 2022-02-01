МТ5 и trans2quik.dll - страница 8
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Yuriy Asaulenko Спасибо за примеры, но я оставил Вашу связку (своя DLL + Lua), т.к вывод данных ведется
по таймеру. Дописал полностью связку DDE + trans2quik.dll
Всё работает отлично.
DDE Приёмник полностью реализовал в отдельной нативной DLL.
В ответ на Вашу любезность могу дать исходный код или скомпилить под Ваши нужды DDE приёмник.
Связка DDE + trans2quik.dll работает быстрее.
Поздравляю повторно! :)
А единого счета с опционами нет у каких либо брокеров?
Поздравляю повторно! :)
А единого счета с опционами нет у каких либо брокеров?
А разве в Открывашке на ЕБС нет опционов?
Добавлено
А разве в Открывашке на ЕБС нет опционов?
Добавлено
Когда я узнавал в 2016 году не было сказали. Поэтому я забросил эту тему, а если есть, то не понимаю, какие тогда минусы у ЕБС по сравнению со стандартным вариантом? Кроме как нельзя MT5 подключить. А облигации есть там?
Когда я узнавал в 2016 году не было сказали. Поэтому я забросил эту тему, а если есть, то не понимаю, какие тогда минусы у ЕБС по сравнению со стандартным вариантом? Кроме как нельзя MT5 подключить. А облигации есть там?
Минусы - работа только с КВИК
Фондовый рынок представлен полностью
Минусы - работа только с КВИК
Фондовый рынок представлен полностью
Спасибо за информацию.
А про связку с MT5 квика больше не думаете совсем?
Спасибо за информацию.
А про связку с MT5 квика больше не думаете совсем?
Нет смысла, ведь нет на ЕБС МТ5 (данные по счету невозможно получить в МТ5),
если появиться, то переписать 10 минут. :)
Yuriy Asaulenko Спасибо за примеры, но я оставил Вашу связку (своя DLL + Lua), т.к вывод данных ведется
по таймеру.
Дописал полностью связку DDE + trans2quik.dll, всё работает отлично.
DDE приёмник полностью реализовал в отдельной нативной DLL.
В ответ на Вашу любезность могу дать исходный код или скомпилить под Ваши нужды DDE приёмник.
Связка DDE + trans2quik.dll работает быстрее.
Не, там два ТСР -клиента на разных портах - один для передачи по таймеру из Луа-мэйн, другой по Луа-событию терминала, не помню какому.) Само Луа-событие определено непосредственно в ДЛЛ, а не в Луа-программе. Т.е., событие терминала напрямую вызывает С++ функцию ДЛЛ, минуя Луа.
Скорость передачи по ТСР >1.5 ГБ/с, проверялось. Ну, а разных событий можно наворотить без счета.)
Отлично, что у вас все получилось.
За предложение по ДДЕ спасибо, если понадобится обращусь.
Поздравляю повторно! :)
А единого счета с опционами нет у каких либо брокеров?
Да, вроде у всех брокеров (кроме единиц,например, таких как Альфа, где вообще нет опционов) при подключении ФОРТС открывается доступ ко всем фьючерсам и опционам.
"Термиал" (группа советников) в работе.
Сегодня, совершена первая сделка(ки) на реале.
Но, как и предпалагалось, Квик (по скорости), не чета МТ5, большинство лимитных ордеров не успевают исполнятся :(
Но, как и предпалагалось, Квик (по скорости), не чета МТ5, большинство лимитных ордеров не успевают исполнятся :(
Задержки при построении таблицы, кот потом через ДДЕ.
Вставьте в программу несколько print(), и почувствуйте разницу.)