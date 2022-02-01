МТ5 и trans2quik.dll - страница 15
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Ну из QUIK можно через файл скинуть нужную информацию, как вариант.
Да ц меня все написано давно под квик, но не быстро работает,
хотел сделать побыстрее...
Да ц меня все написано давно под квик, но не быстро работает,
хотел сделать побыстрее...
Так в квике можно просто подкинуть еще один скрипт и пусть постоянно гоняет в файл нужную вам информацию. А то что написано, пусть так и работает, если устраивает.
Да нечего еще пояснять, затык с отложенными ордерами, коллбэков-то в МТ5 нет, а
хочется иметь в арсенале отложенные ордера.
Приветствую местных завсегдатых. Можно попробовать через шаблоны программирования обойти (http://cpp-reference.ru/patterns/behavioral-patterns/observer/)
Меня тоже тема связки нескольких рынков интересует, по Вашей стыковке спросить хотел. Как я понял из примера Вы всю информацию из МТ5 получаете, а квик лишь для открытия ордеров через Trans2Quick dll, верно?
Или же как то из квика еще информацию подтягивать будите пробовать ? На сколько я помню для получения данных из квика лучше через луа работать, но там нужно будет стыковку с терминалом опять наращивать...
Приветствую местных завсегдатых. Можно попробовать через шаблоны программирования обойти (http://cpp-reference.ru/patterns/behavioral-patterns/observer/)
Меня тоже тема связки нескольких рынков интересует, по Вашей стыковке спросить хотел. Как я понял из примера Вы всю информацию из МТ5 получаете, а квик лишь для открытия ордеров через Trans2Quick dll, верно?
Или же как то из квика еще информацию подтягивать будите пробовать ? На сколько я помню для получения данных из квика лучше через луа работать, но там нужно будет стыковку с терминалом опять наращивать...
Я уже писал, что все написал DDE - Моя программа - trans2quik.dll
Но эта связка не достаточно быстро работает (на глаз видно по стакану как квик отстает от МТ5).
Хотел получать маркет-дата через МТ5, а ордера отсылать через trans2quik.dll,
но забыл про депо, его можно брать только из квик.
Дальше "городить огород" - неохота.
Появилось "окошко" в строительстве и решил продолжить заниматься экспортом данных из МТ5 реал-тайм.
Реализовал экспорт через postMessageW, работает достаточно быстро, но иногда "залипают" данные.
Код советника
Код приложения (Delphi XE4)
Сначала я подумал, что это погрешность деления, чтобы получить DOUBLE, но ведь в МТ5 число умнажается на 10 в степени n,
а в приложении полученное число делится на 10 в степени n.
Не должно быть погрешности.
Может быть что-то не так делаю?
(скомпилированное приложение во вложении)
Добавлено
Неужели из-за этого?
Все работает
Преимущества
1. Экспорт работает очень быстро и не загружает ни терминал, ни систему
2. Минимум кода.
3. Не требуется самописной DLL
Недостатки
1. Передавать можно только LONG, ULONG, DOUBLE (с ограничением по значению числа) и до 127 бит текста ANSI (только английский)
Добавлено
Осталось в Квик через LUA посылать PostMessage с депозитом.
Никто не пробовал PostMessage из Квик (LUA)?
Это нужно для ЕБС счетов.
Все работает
А поподробней можно, как этим пользоваться, что делать?
А поподробней можно, как этим пользоваться, что делать?
Все эти "приблуды" нужны для торговли через Квик на ЕБС счетах ( или для реал-тайм анализа данных вне МТ5).
Вывод данных в свое приложение из тормознутого КВИКа по DDE ну очень медленный,
поэтому данные берем из МТ5, а торговые приказы отправляем в Квик, через их API (trans2quik.dll).
Механизм такой
МТ5 --> Свое приложение <--> trans2quik.dll <--> Квик
Вот пример торговли в Квик фьючерсов против акций
Все эти "приблуды" нужны для торговли через Квик на ЕБС счетах ( или для реал-тайм анализа данных вне МТ5).
Вывод данных в свое приложение из тормознутого КВИКа по DDE ну очень медленный,
поэтому данные берем из МТ5, а торговые приказы отправляем в Квик, через их API (trans2quik.dll).
Механизм такой
МТ5 --> Свое приложение <--> trans2quik.dll <--> Квик
Вот пример торговли в Квик фьючерсов против акций
Для этой конкретной задачи не проще ли поставить второй терминал MT5 на фондовый рынок и перекидывать инфу между двумя терминалами через PIPE канал?
Собираюсь в этом году заняться фондовым рынком именно по такой схеме.
Для этой конкретной задачи не проще ли поставить второй терминал MT5 на фондовый рынок и перекидывать инфу между двумя терминалами через PIPE канал?
Собираюсь в этом году заняться фондовым рынком именно по такой схеме.
Вы предлагаете еще больший "геморрой", ЕБС счет тем и хорош, что денежка не разделена по секциям.
То что Вы видели на видео - работает, но очень медленно!
Квик --> DDE --> Моё проложение <--> trans2quik.dl <--> Квик
Я заменил Квик --> DDE --> на МТ5 --> PostMessage -->
Стало гораздо быстрее.
При этом, 2 строчки кода и никакой нагрузки на терминал и систему.
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