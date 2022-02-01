МТ5 и trans2quik.dll
"Карфаген должен быть разрушен", зачем такой мазохизм?
Привет!
Возникла необходимость из МТ5 отправлять ордера в QUIK.
Кто-нибудь имеет опыт использования trans2quik.dll ?
В общем, ничего сложного. Пишем ДЛЛ для МТ, и вызываем из нее функции trans2quik.dll. ДЛЛ стандартные и сложностей нет.
Но вот контроль результатов придется делать через МТ.
ИМХО, не рацо.
Не удалось "прикрутить" Квик к МТ5.
Написал DDE + trans2quik.dll, хотел реализовать Put-Call паритет, но
не работает стратегия, а жаль...
Добавлено
Почему не удалось то?
А что-то я не понял, в Квике ведь вроде как есть свой язык создания роботов... Почему бы им не пользоваться ?
Почему не удалось то?
Потому что, теперь, эта ТС не работает (наверное слишком много роботов на рынке :) )
А что-то я не понял, в Квике ведь вроде как есть свой язык создания роботов... Почему бы им не пользоваться ?
Вы когда-нибудь пробовали писать на QPile или QLua?
На них можно написать простенький скрип и всё!
Написать-то, наверное, возможно - невозможно нормально проверить и оттестировать.
Вы когда-нибудь пробовали писать на QPile или QLua?
На них можно написать простенький скрип и всё!
Написать-то, наверное, возможно - невозможно нормально проверить и оттестировать.
Нет, не пробовал.
Ну... буду знать.
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Привет!
Возникла необходимость из МТ5 отправлять ордера в QUIK.
Кто-нибудь имеет опыт использования trans2quik.dll ?