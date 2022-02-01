МТ5 и trans2quik.dll

Новый комментарий
 

Привет!

Возникла необходимость из МТ5 отправлять ордера в QUIK.

Кто-нибудь имеет опыт использования trans2quik.dll ?

 

"Карфаген должен быть разрушен", зачем такой мазохизм?

 
Rashid Umarov:

"Карфаген должен быть разрушен", зачем такой мазохизм?


А затем, что Вы (MQ) не создали механизм для торговли на ЕБС счетах.

А так как на КВИКе невозможно создать, а тем более оттестировать, действительно

большого советника, приходится "изголятся"!

 
prostotrader:

Привет!

Возникла необходимость из МТ5 отправлять ордера в QUIK.

Кто-нибудь имеет опыт использования trans2quik.dll ?

В общем, ничего сложного. Пишем ДЛЛ для МТ, и вызываем из нее функции trans2quik.dll. ДЛЛ стандартные и сложностей нет.

Но вот контроль результатов придется делать через МТ.

ИМХО, не рацо.

 

Не удалось "прикрутить" Квик к МТ5.

Написал DDE + trans2quik.dll, хотел реализовать Put-Call паритет, но

не работает стратегия, а жаль...

Добавлено


 
prostotrader:

Не удалось "прикрутить" Квик к МТ5.

Написал DDE + trans2quik.dll, хотел реализовать Put-Call паритет, но

не работает стратегия, а жаль...

Добавлено



Почему не удалось то?

 

А что-то я не понял, в Квике ведь вроде как есть свой язык создания роботов... Почему бы им не пользоваться ?

 
Aleksey Vyazmikin:

Почему не удалось то?


Потому что, теперь, эта ТС не работает (наверное слишком много роботов на рынке :) )

 
George Merts:

А что-то я не понял, в Квике ведь вроде как есть свой язык создания роботов... Почему бы им не пользоваться ?


Вы когда-нибудь пробовали писать на QPile или QLua?

На них можно написать простенький скрип и всё!

Написать-то, наверное, возможно - невозможно нормально проверить и оттестировать.

 
prostotrader:

Вы когда-нибудь пробовали писать на QPile или QLua?

На них можно написать простенький скрип и всё!

Написать-то, наверное, возможно - невозможно нормально проверить и оттестировать.

Нет, не пробовал.

Ну... буду знать.

 
prostotrader:

Потому что, теперь, эта ТС не работает (наверное слишком много роботов на рынке :) )


А сама то библиотека отдачи приказов квику, значит удалась?

123456789101112131415161718
Новый комментарий