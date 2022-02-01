МТ5 и trans2quik.dll - страница 7

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prostotrader:

Просто нет смысла городить огород.

Используя МТ 5 нужен код в советнике и DLL, которая будкт принимать данные.

Используя только Квик, у нас только одно приложение (см. рис. с диаграммой)

Эх, ну это надо быть программистом, что бы тянуть обособленную работу кода...

Очень надеялся, что появится возможность работать с Квиком - хочется больше поработать с опционами, а без автоматизации это не реально, увы.

 

Аэрофлот сегодня удивил...


 
prostotrader:

Аэрофлот сегодня удивил...


Что это за проценты такие?

 
Aleksey Vyazmikin:

Что это за проценты такие?

Это чистый заработок (с учётом всек комиссий) в годовых процентах. 

 
prostotrader:

Это чистый заработок (с учётом всек комиссий) в годовых процентах. 

Тогда поздравляю!

 
Aleksey Vyazmikin:

Тогда поздравляю!

Пока не с чем. Написал "тепминал" под квик полностью. Решил проблему с синхронизацией потоков,

но всё-равно DDE приёмник "падает", когда идет обмен ордерами.

Видимо в Квике что-то не так, когда используешь DDE + trans2quik

Yuriy Asaulenko не дадите свой код на Луа + иходник DLL?

Хочу убедится, что вывод из квика по DDE "балдит".

 

Yuriy Asaulenko не нужно исходник ДЛЛ (сам написал)

Вопрос Как в Lua выводить таблицы?

Пака сделал только тест отправки в ДЛЛ

require "sfqdata"

res = sfqdata.Numbers(2, 3, "A", 5.3)

message("Numbers=" .. tostring(res, 1), 1)
message("GetHostAppPath=" .. sfqdata.GetHostAppPath(), 1)

function main()
end
 
prostotrader:

Yuriy Asaulenko не нужно исходник ДЛЛ (сам написал)

Вопрос Как в Lua выводить таблицы?

Пака сделал только тест отправки в ДЛЛ

Все скопом дам, но к вечеру.
Книга по Луа нужна?
 
Yuriy Asaulenko:
Все скопом дам, но к вечеру.
Книга по Луа нужна?

Да, спасибо

Добавлено

А Вывод таблиц идёт через эвенту или по таймеру?

 

Yuriy Asaulenko Спасибо за примеры, но я оставил Вашу связку (своя DLL + Lua), т.к вывод данных ведется

по таймеру.

Дописал полностью связку DDE + trans2quik.dll, всё работает отлично.

DDE приёмник полностью реализовал в отдельной нативной DLL.

В ответ на Вашу любезность могу дать исходный код или скомпилить под Ваши нужды DDE приёмник.

Связка DDE + trans2quik.dll работает быстрее.

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