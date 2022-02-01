МТ5 и trans2quik.dll - страница 7
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Просто нет смысла городить огород.
Используя МТ 5 нужен код в советнике и DLL, которая будкт принимать данные.
Используя только Квик, у нас только одно приложение (см. рис. с диаграммой)
Эх, ну это надо быть программистом, что бы тянуть обособленную работу кода...
Очень надеялся, что появится возможность работать с Квиком - хочется больше поработать с опционами, а без автоматизации это не реально, увы.
Аэрофлот сегодня удивил...
Аэрофлот сегодня удивил...
Что это за проценты такие?
Что это за проценты такие?
Это чистый заработок (с учётом всек комиссий) в годовых процентах.
Это чистый заработок (с учётом всек комиссий) в годовых процентах.
Тогда поздравляю!
Тогда поздравляю!
Пока не с чем. Написал "тепминал" под квик полностью. Решил проблему с синхронизацией потоков,
но всё-равно DDE приёмник "падает", когда идет обмен ордерами.
Видимо в Квике что-то не так, когда используешь DDE + trans2quik
Yuriy Asaulenko не дадите свой код на Луа + иходник DLL?
Хочу убедится, что вывод из квика по DDE "балдит".
Yuriy Asaulenko не нужно исходник ДЛЛ (сам написал)
Вопрос Как в Lua выводить таблицы?
Пака сделал только тест отправки в ДЛЛ
Yuriy Asaulenko не нужно исходник ДЛЛ (сам написал)
Вопрос Как в Lua выводить таблицы?
Пака сделал только тест отправки в ДЛЛ
Все скопом дам, но к вечеру.
Да, спасибо
Добавлено
А Вывод таблиц идёт через эвенту или по таймеру?
Yuriy Asaulenko Спасибо за примеры, но я оставил Вашу связку (своя DLL + Lua), т.к вывод данных ведется
по таймеру.
Дописал полностью связку DDE + trans2quik.dll, всё работает отлично.
DDE приёмник полностью реализовал в отдельной нативной DLL.
В ответ на Вашу любезность могу дать исходный код или скомпилить под Ваши нужды DDE приёмник.
Связка DDE + trans2quik.dll работает быстрее.