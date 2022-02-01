МТ5 и trans2quik.dll - страница 11

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Sergey Chalyshev:

Что то я не понимаю,

Если есть свой коннектор Плаза 2 - для чего нужен брокер (SMA доступ)?

Что бы не использовать сети и шлюз брокера, а работать напрямую с Биржей.

 
prostotrader:

Собственно говоря я уже большую часть написал (конектор Плаза 2), но есть

большая проблема с организацией хранения и одновременного доступа к данным.

Ведь я хочу в одном коннекторе использовать все секции Биржи и торговать 

большим кол-вом роботов. Один коннектор - много роботов, не используя

вообще никакой графики.


SQLite ?
 
Sergey Chalyshev:
SQLite ?

Не решил ещё как лучше...

Дело в том, что я все данные хочу держать в памяти, ведь для торговли

нужны только оперативные данные. Ничего не хочу сохранять.

 
prostotrader:

Что бы не использовать сети и шлюз брокера, а работать напрямую с Биржей.

Следовательно SMA доступ не нужен?

По моему SMA придумали для того, чтобы не платить за Плазу и получать прямой доступ. Но брокерам это нафик не надо, они лучше по старинке. Пока не появится конкурент.

 
Sergey Chalyshev:

Следовательно SMA доступ не нужен?

По моему SMA придумали для того, чтобы не платить за Плазу и получать прямой доступ. Но брокерам это нафик не надо, они лучше по старинке. Пока не появится конкурент.

SMA доступ - это прямой доступ на биржу (зерез шлюз Плаза 2 Биржи), но контролируемый брокером.

А обычная схема - Клиент - сети Брокера - шлюз Плаза 2 брокера - Биржа

 
prostotrader:

Не решил ещё как лучше...

Дело в том, что я все данные хочу держать в памяти, ведь для торговли

нужны только оперативные данные. Ничего не хочу сохранять.

SQLite как раз работает в памяти, это не MS SQL. Есть еще аналоги тоже очень быстрые и работают в памяти.
 
Sergey Chalyshev:
SQLite как раз работает в памяти, это не MS SQL. Есть еще аналоги тоже очень быстрые и работают в памяти.

Примеры очень быстрых... Желательно на Паскале (делфи) или в виде ДЛЛ

 
prostotrader:

SMA доступ - это прямой доступ на биржу (зерез шлюз Плаза 2 Биржи), но контролируемый брокером.

А обычная схема - Клиент - сети Брокера - шлюз Плаза 2 брокера - Биржа

А обычная схема, если чуть подрихтовать - Клиент - сети Брокера - шлюз Плаза 2 брокера - Биржа

А так не лучше? Для чего в схеме SMA брокер?

 
prostotrader:

Примеры очень быстрых... Желательно на Паскале (делфи) или в виде ДЛЛ

Пример, другие не хочется искать, названия сейчас не помню, если вспомню напишу
 
Sergey Chalyshev:

А обычная схема, если чуть подрихтовать - Клиент - сети Брокера - шлюз Плаза 2 брокера - Биржа

А так не лучше? Для чего в схеме SMA брокер?

Вот полное описание SMA

3.3.7. Клиентские SMA-логины (спонсируемый доступ)
Спонсируемый доступ (Sponsored Market Access - SMA) – это способ предоставления клиентам участников торгов технического
доступа к торгово-клиринговой системе срочного рынка, с помощью которого клиент может подавать поручения участнику торгов
("спонсирующей" фирме) для исполнения на рынке путем постановки заявок напрямую в ТС под контролем и ответственностью
участника.
Доступ к ТС клиенту участника предоставляется путем выделения ему персонального идентификатора - SMA-логина, с которого
напрямую можно выставлять заявки. Доступ возможен через Plaza2, FIX и TWIME шлюзы.
Для контроля операций, совершаемых со SMA-логина, SMA-логин привязывается к логину участника (MASTER-логину). MASTER-
логин – идентификатор участника, с помощью которого участник подсоединяется к ТС, выставляет заявки, контролирует ис-
полнение заявок. Участник вправе использовать один и тот же MASTER-логин для более чем одного SMA-логина. SMA-логин
также может быть привязан к нескольким MASTER-логинам. Список логинов транслируется в шлюзе в таблице user потока
FORTS_FUTINFO_REPL. В этой таблице SMA-логин можно отличить по 1 в третьем бите битовой маски sma_flags. Список связок
"MASTER-логин" - "SMA-логин" транслируется в шлюзе в таблице sma_master потока FORTS_FUTINFO_REPL.
Для получения SMA-логина участник торгов подает в Клиентский центр Биржи заявление, в котором указывает логин, с помощью
которого будет производиться контроль операций, совершаемых со SMA-логина (MASTER-логин).
При организации подачи заявок участником торгов по поручениям клиентов, биржа предоставляет участникам соответствующие
средства управления риском, чтобы не допустить попадания ошибочных заявок в торговую систему:
• Pre-Trade контроль - дополнительные настройки помимо существующей системы проверок при постановке заявок.
• Cancel On Drop-Copy Disconnect - сервис, гарантирующий, что заявки SMA-логина присутствуют в ТС только при подключенном
(активном) MASTER-логине. Все выставленные SMA-логином заявки имеют ссылку на этот связанный с ним MASTER-логин
(поле aspref таблиц orders_log и multileg_orders_log).
• UserKillSwitch - принудительная деактивация SMA-логина участником.
Pre-Trade контроль представляет собой набор дополнительных ограничений/проверок, накладываемых/выполняемых при поста-
новке заявок от SMA-логина. Проверки могут назначаться в разрезе SMA-логинов, инструментов или кодов клиентов. Под инстру-
ментом здесь понимается комбинация:
• <Базовый актив>: <Тип дериватива>, где <Тип дериватива> = {Фьючерс, Опцион, Календарный Спред} - Инструмент*
• <Базовый актив>: <Тип дериватива>, где <Тип дериватива> = {Фьючерс, Опцион} - Инструмент**
Предусмотрены следующие проверки:


Для назначения/отмены проверок используются шлюзовые команды SetSmaPreTradeCheck и DelSmaPreTradeCheck соответствен-
но. Информация о назначенных проверках доступна в шлюзе в таблице sma_pre_trade_check потока FORTS_FUTINFO_REPL.
Cancel On Drop-Copy Disconnect - сервис, гарантирующий, что заявки SMA-логина присутствуют в ТС только при подключенном
(активном) MASTER-логине.
При постановке заявки со SMA-логина, производится проверка наличия хотя-бы одного активного MASTER-логина, к которому
привязан данный SMA-логин, если таких MASTER-логинов нет, то заявка отвергается с выдачей соответствующей ошибки. Если
активный MASTER-логин есть, заявка обрабатывается, а в поле aspref записывается ссылка (id-логина) на этот MASTER-логин.
Сервис в режиме реального времени (по технологии, аналогичной Cancel On Disconnect) отслеживает состояние MASTER-логинов
на транзакционном уровне, и при отсутствии транзакционной активности деактивирует логин. Если в результате таких действий у
SMA-логина не остается ни одного подключенного MASTER-логина, то все его активные заявки автоматически снимаются.
Активные заявки SMA-логинов, у которых включен режим Cancel On Drop-Copy Disconnect, также автоматически снимаются в конце
торгового дня в технологический перерыв.
Сервис Cancel On Drop-Copy Disconnect является настраиваемой опцией, для его подключения следует обратиться в Клиентский
центр Биржи.
Команда UserKillSwitch позволяет участнику самому деактивировать (активировать) SMA-логин с опциональной возможностью
автоматического снятия всех его активных заявок. Деактивированный SMA-логин не может выполнять торговые операции. Деак-
тивация SMA-логина сохраняется до конца торгового дня и восстанавливается при рестартах ТС в технологический перерыв или
при сбоях.
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