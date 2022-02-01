МТ5 и trans2quik.dll - страница 11
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Что то я не понимаю,
Если есть свой коннектор Плаза 2 - для чего нужен брокер (SMA доступ)?
Что бы не использовать сети и шлюз брокера, а работать напрямую с Биржей.
Собственно говоря я уже большую часть написал (конектор Плаза 2), но есть
большая проблема с организацией хранения и одновременного доступа к данным.
Ведь я хочу в одном коннекторе использовать все секции Биржи и торговать
большим кол-вом роботов. Один коннектор - много роботов, не используя
вообще никакой графики.
SQLite ?
Не решил ещё как лучше...
Дело в том, что я все данные хочу держать в памяти, ведь для торговли
нужны только оперативные данные. Ничего не хочу сохранять.
Что бы не использовать сети и шлюз брокера, а работать напрямую с Биржей.
Следовательно SMA доступ не нужен?
По моему SMA придумали для того, чтобы не платить за Плазу и получать прямой доступ. Но брокерам это нафик не надо, они лучше по старинке. Пока не появится конкурент.
Следовательно SMA доступ не нужен?
По моему SMA придумали для того, чтобы не платить за Плазу и получать прямой доступ. Но брокерам это нафик не надо, они лучше по старинке. Пока не появится конкурент.
SMA доступ - это прямой доступ на биржу (зерез шлюз Плаза 2 Биржи), но контролируемый брокером.
А обычная схема - Клиент - сети Брокера - шлюз Плаза 2 брокера - Биржа
Не решил ещё как лучше...
Дело в том, что я все данные хочу держать в памяти, ведь для торговли
нужны только оперативные данные. Ничего не хочу сохранять.
SQLite как раз работает в памяти, это не MS SQL. Есть еще аналоги тоже очень быстрые и работают в памяти.
Примеры очень быстрых... Желательно на Паскале (делфи) или в виде ДЛЛ
SMA доступ - это прямой доступ на биржу (зерез шлюз Плаза 2 Биржи), но контролируемый брокером.
А обычная схема - Клиент - сети Брокера - шлюз Плаза 2 брокера - Биржа
А обычная схема, если чуть подрихтовать - Клиент - сети Брокера - шлюз Плаза 2 брокера - Биржа
А так не лучше? Для чего в схеме SMA брокер?
Примеры очень быстрых... Желательно на Паскале (делфи) или в виде ДЛЛ
А обычная схема, если чуть подрихтовать - Клиент - сети Брокера - шлюз Плаза 2 брокера - Биржа
А так не лучше? Для чего в схеме SMA брокер?
Вот полное описание SMA