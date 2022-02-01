МТ5 и trans2quik.dll - страница 10
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Делал такой советник на чистом МТ5. Тестировал в тестере на основе реальных тиков, все сделки по рынку. Хотя если заходить лимитниками в реале результат должен быть лучше.
Учтены комиссии, налоги не учтены, вот что получилось по GAZP:
Почти 10% за месяц.
p.s. если кому интересно, могу в кодобазу положить
Интересно конечно, но словами описать идею. было бы ещё интересней почитать!
Делал такой советник на чистом МТ5. Тестировал в тестере на основе реальных тиков, все сделки по рынку. Хотя если заходить лимитниками в реале результат должен быть лучше.
Учтены комиссии, налоги не учтены, вот что получилось по GAZP:
Почти 10% за месяц.
А поставьте пожалуйста в тестере задержку от 10 до 50 мс и выложите картинку ещё раз...
А поставьте пожалуйста в тестере задержку от 10 до 50 мс и выложите картинку ещё раз...
С задержками гораздо хуже показывает
- задержка 10мс:
- задержка 50мс:
получается максимум 3.6 - 4.0 % за месяц
С задержками гораздо хуже показывает
- задержка 10мс:
- задержка 50мс:
получается максимум 3.6 - 4.0 % за месяц
Спасибо! То что арбитражник в плюсе с такими задержками уже круто, тем более с входами по рынку. Когда просил - думал, что сливать будет :)
Это фьючерс-акция, так же как здесь?
Это фьючерс-акция, так же как здесь?
Да, только по GAZP - GAZR-3.19. Другие акции не тестировал.
Да что толку тестировать в МТ5?
Для такой торговли нужен Квик и ЕБС счёт, а у меня в Квик (на реале) результаты очень печальные...
КВИК - просто невероятный ТОРМОЗ 250-300 мс между сделками, а в МТ5, с того же компа, 7-8 мс (когда Открывашка не глючит :) )!!!
Добавлено
Плаза 2 нужна и SMA доступ....
О торговле через Квик, можно просто забыть как страшный сон.
О торговле через Квик, можно просто забыть как страшный сон.
Это напрямую через Lua или через прокладку?
Квик конечно ужасный тормоз.
Есть ли альтернатива?
Это напрямую через Lua или через прокладку?
Квик конечно ужасный тормоз.
Есть ли альтернатива?
Через прокладку(DDE + trans2quik.dll).
Но прокладки тут ни причём, сам КВИК - полный отстой по скорости!
Я уже писал, альтернатива только одна - "Плаза 2 и SMA доступ".
Нужно писать свой коннектор, просто дальше становится невозможно
торговать на Бирже ни через МТ5, ни через КВИК
Добавлено
Собственно говоря я уже большую часть написал (конектор Плаза 2), но есть
большая проблема с организацией хранения и одновременного доступа к данным.
Ведь я хочу в одном коннекторе использовать все секции Биржи и торговать
большим кол-вом роботов. Один коннектор - много роботов, не используя
вообще никакой графики.
Через прокладку(DDE + trans2quik.dll).
Но прокладки тут ни причём, сам КВИК - полный отстой по скорости!
Я уже писал, альтернатива только одна - "Плаза 2 и SMA доступ".
Нужно писать свой коннектор, просто дальше становится невозможно
торговать на Бирже ни через МТ5, ни через КВИК
Что то я не понимаю,
Если есть свой коннектор Плаза 2 - для чего нужен брокер (SMA доступ)?