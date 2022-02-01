МТ5 и trans2quik.dll - страница 10

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Sergey Chalyshev:

Делал такой советник на чистом МТ5. Тестировал в тестере на основе реальных тиков, все сделки по рынку. Хотя если заходить лимитниками в реале результат должен быть лучше.

Учтены комиссии, налоги не учтены, вот что получилось по GAZP:

Почти 10% за месяц.

p.s. если кому интересно, могу в кодобазу положить

Интересно конечно, но словами описать идею. было бы ещё интересней почитать!

 
Sergey Chalyshev:

Делал такой советник на чистом МТ5. Тестировал в тестере на основе реальных тиков, все сделки по рынку. Хотя если заходить лимитниками в реале результат должен быть лучше.

Учтены комиссии, налоги не учтены, вот что получилось по GAZP:

Почти 10% за месяц.

А поставьте пожалуйста в тестере задержку от 10 до 50 мс и выложите картинку ещё раз...

 
Andrey Miguzov:

А поставьте пожалуйста в тестере задержку от 10 до 50 мс и выложите картинку ещё раз...

С задержками гораздо хуже показывает

- задержка 10мс:

- задержка 50мс:

получается максимум 3.6 - 4.0 % за месяц

 
Sergey Chalyshev:

С задержками гораздо хуже показывает

- задержка 10мс:

- задержка 50мс:

получается максимум 3.6 - 4.0 % за месяц

Спасибо! То что арбитражник в плюсе с такими задержками уже круто, тем более с входами по рынку. Когда просил - думал, что сливать будет :)

Это фьючерс-акция, так же как здесь

 
Andrey Miguzov:

Это фьючерс-акция, так же как здесь

Да, только по GAZP - GAZR-3.19. Другие акции не тестировал.
 
Sergey Chalyshev:
Да, только по GAZP - GAZR-3.19. Другие акции не тестировал.

Да что толку тестировать в МТ5?

Для такой торговли нужен Квик и ЕБС счёт, а у меня в Квик (на реале) результаты очень печальные...

КВИК - просто невероятный ТОРМОЗ 250-300 мс между сделками, а в МТ5, с того же компа, 7-8 мс (когда Открывашка не глючит :) )!!!

Добавлено

Плаза 2 нужна и SMA доступ....

 

О торговле через Квик, можно просто забыть как страшный сон.

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:30:12
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:30:12 (62 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:30:12
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:30:13 (562 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:30:13
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:30:13 (250 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:30:13
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:30:14 (561 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:30:14
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:30:14 (125 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:30:14
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:30:15 (749 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:30:16
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:30:16 (124 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:30:16
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:30:17 (999 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:23
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:23 (125 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:23
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:24 (1560 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:27
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:27 (109 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:27
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:28 (1014 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:29
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:29 (187 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:29
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:30 (1202 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:31
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:31 (202 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:31
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:32 (796 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:32
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:33 (109 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:33
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:34 (1435 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:36
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:36 (203 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:36
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:37 (437 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:41
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:41 (125 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:41
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:42 (873 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:42
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:42 (109 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:42
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:43 (687 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:51
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:51 (140 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:51
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:51 (312 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:56
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:56 (109 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:56
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:57 (1186 мс)
 
prostotrader:

О торговле через Квик, можно просто забыть как страшный сон.

Это напрямую через Lua или через прокладку?

Квик конечно ужасный тормоз.

Есть ли альтернатива?

 
Sergey Chalyshev:

Это напрямую через Lua или через прокладку?

Квик конечно ужасный тормоз.

Есть ли альтернатива?

Через прокладку(DDE + trans2quik.dll).

Но прокладки тут ни причём, сам КВИК - полный отстой по скорости!

Я уже писал, альтернатива только одна - "Плаза 2 и SMA доступ".

Нужно писать свой коннектор, просто дальше становится невозможно 

торговать на Бирже ни через МТ5, ни через КВИК

Добавлено

Собственно говоря я уже большую часть написал (конектор Плаза 2), но есть

большая проблема с организацией хранения и одновременного доступа к данным.

Ведь я хочу в одном коннекторе использовать все секции Биржи и торговать 

большим кол-вом роботов. Один коннектор - много роботов, не используя

вообще никакой графики.
 
prostotrader:

Через прокладку(DDE + trans2quik.dll).

Но прокладки тут ни причём, сам КВИК - полный отстой по скорости!

Я уже писал, альтернатива только одна - "Плаза 2 и SMA доступ".

Нужно писать свой коннектор, просто дальше становится невозможно 

торговать на Бирже ни через МТ5, ни через КВИК


Что то я не понимаю,

Если есть свой коннектор Плаза 2 - для чего нужен брокер (SMA доступ)?

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