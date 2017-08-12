А вы будете торговать на Non-Farm Payroll сегодня, 4 августа?
- Советники: Graal for tester
- Нужно ли алготрейдеру-разработчику торговать вручную?
- Какой среднестатистический срок , за который происходит понимание процессов и выявление некоторых скрытых закономерностей на форексе
Напоминаю, скачки начнутся в 15:30 мск, вы можете посмотреть расписание в шапке сайта, раздел "Календарь". Я постараюсь записать видео своих торгов, если будет удачно, выложу на ютуб.
Ну а если нет, во всем виноваты америкосы )
Для робота на моем сигнале, такие события как NFP лучшее время. Волатильность для него жизнь, флет - уныние, но не смерть. :)
Для робота на моем сигнале, такие события как NFP лучшее время. Волатильность для него жизнь, флет - уныние, но не смерть. :)
Я тоже роботом попробую. Просто может вообще не выстрелить, я вот последние NFP заскриншотил, NFP выходит в 15:30 по графику. Брокер Робо, время сервера GMT+3, то есть московское, ТФ М5
|Calendar
|GMT
|Actual
|Previous
|Consensus
|Forecast
|2017-05-05
|12:30 PM
|Apr
|211K
|79K
|185K
|175K
|2017-06-02
|12:30 PM
|May
|138K
|174K
|185K
|180K
|2017-07-07
|12:30 PM
|Jun
|222K
|152K
|179K
|177K
|2017-08-04
|12:30 PM
|Jul
|222K
|183K
|183K
Май, 05
Июнь 02
Июль 07
Из тырнета...
----------
Торговать на новостях по данному индикатору немного затруднительно – ведь чтобы получить определенный рыночный отклик, оба компонента отчета должны соответствовать друг другу.
Если изменение по занятости оказывается ниже прогнозов, а уровень безработицы выше – это рассматривается, как негативный сценарий для американского доллара, поскольку уровень безработицы растет, когда создается меньше новых рабочих мест.
И напротив, когда количество новых рабочих мест растет выше рыночных ожиданий, это означает, что все больше людей находят работу. Это положительно отражается на уровне безработице и курсе национальной валюты.
Предпочтительнее на новостях по данному индикатору торговать парой USDJPY, поскольку США является важным торговым партнером Японии, и крупнейшим потребителем товаров, произведенных в Стране восходящего солнца.
Я тоже роботом попробую. Просто может вообще не выстрелить, я вот последние NFP заскриншотил, NFP выходит в 15:30 по графику. Брокер Робо, время сервера GMT+3, то есть московское, ТФ М5
|Calendar
|GMT
|Actual
|Previous
|Consensus
|Forecast
|2017-05-05
|12:30 PM
|Apr
|211K
|79K
|185K
|175K
|2017-06-02
|12:30 PM
|May
|138K
|174K
|185K
|180K
|2017-07-07
|12:30 PM
|Jun
|222K
|152K
|179K
|177K
|2017-08-04
|12:30 PM
|Jul
|222K
|183K
|183K
Май, 05
Июнь 02
Июль 07
Я пробовал торговать NonFarm и вручную, и написанным мною роботом. Кроме того, я проверял NonFarm на истории за 3 года. И на этой истории подгонял параметры своего робота. И к выводам пришёл печальным: стабильно зарабатывать на NonFarn мне не грозит. Поэтому NonFarm, который будет сегодня я буду игнорировать. Более того, я знаю, что цена будет вести себя непредсказуемо не только в пятницу, но и весь понедельник и вторник до американской сессии, то есть до 15:30 вторника по Киеву.
Я пробовал торговать NonFarm и вручную, и написанным мною роботом. Кроме того, я проверял NonFarm на истории за 3 года. И на этой истории подгонял параметры своего робота. И к выводам пришёл печальным: стабильно зарабатывать на NonFarn мне не грозит. Поэтому NonFarm, который будет сегодня я буду игнорировать. Более того, я знаю, что цена будет вести себя непредсказуемо не только в пятницу, но и весь понедельник и вторник до американской сессии, то есть до 15:30 по Киеву.
Среди параметров, которые я оптимизировал, был и временной лаг после события. То есть я пробовал: 3 мин после события, 5 мин, 10 мин, ..., 1h:30min после события. Если проверять за три года, то эффективность торговли на NonFarm - отрицательная.
Каждую первую пятницу месяца в 15:30 по Киеву выходят две новости: Non-Farm Employment Change (Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе экономики) и Unemployment Rate (Уровень безработицы). Смысл этих индикаторов похожий, но считают их по разным параметрам. Поэтому в момент выхода иногда случается вариант, когда один индикатор противоречит второму индикатору. В результате, вначале цена резко бежит в одну сторону, а потом также резко - в противоположную. Поэтому лучше быть вне рынка в этот момент.
Мой прогноз реакции рынка на NFP :) просто вангую
Я солидарен с Вашим прогнозом. Уже около года идут положительные показатели об экономике США. Во всяком случае, безработица - на низком уровне. Я ожидаю, что и сегодня уровень безработицы окажется таким, что подтолкнёт EURUSD сторону USD, то есть вниз. То есть к долгожданному развороту.
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