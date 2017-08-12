А вы будете торговать на Non-Farm Payroll сегодня, 4 августа?

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Всего проголосовало: 93
 

Напоминаю, скачки начнутся в 15:30 мск, вы можете посмотреть расписание в шапке сайта, раздел "Календарь". Я постараюсь записать видео своих торгов, если будет удачно, выложу на ютуб.

Ну а если нет, во всем виноваты америкосы )

 

Для робота на моем сигнале, такие события как NFP лучшее время. Волатильность для него жизнь, флет - уныние, но не смерть. :)

 
Fedor Knyazev:

Для робота на моем сигнале, такие события как NFP лучшее время. Волатильность для него жизнь, флет - уныние, но не смерть. :)


Я тоже роботом попробую. Просто может вообще не выстрелить, я вот последние NFP заскриншотил, NFP выходит в 15:30 по графику. Брокер Робо, время сервера GMT+3, то есть московское, ТФ М5

CalendarGMTActualPreviousConsensusForecast
2017-05-0512:30 PMApr211K79K185K175K
2017-06-0212:30 PMMay138K174K185K180K
2017-07-0712:30 PMJun222K152K179K177K
2017-08-0412:30 PMJul222K183K183K

Май, 05


Июнь 02


Июль 07


 

Из тырнета...

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Торговать на новостях по данному индикатору немного затруднительно – ведь чтобы получить определенный рыночный отклик, оба компонента отчета должны соответствовать друг другу.

Если изменение по занятости оказывается ниже прогнозов, а уровень безработицы выше – это рассматривается, как негативный сценарий для американского доллара, поскольку уровень безработицы растет, когда создается меньше новых рабочих мест.

И напротив, когда количество новых рабочих мест растет выше рыночных ожиданий, это означает, что все больше людей находят работу. Это положительно отражается на уровне безработице и курсе национальной валюты.

Предпочтительнее на новостях по данному индикатору торговать парой USDJPY, поскольку США является важным торговым партнером Японии, и крупнейшим потребителем товаров, произведенных в Стране восходящего солнца.

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Я тоже роботом попробую. Просто может вообще не выстрелить, я вот последние NFP заскриншотил, NFP выходит в 15:30 по графику. Брокер Робо, время сервера GMT+3, то есть московское, ТФ М5

CalendarGMTActualPreviousConsensusForecast
2017-05-0512:30 PMApr211K79K185K175K
2017-06-0212:30 PMMay138K174K185K180K
2017-07-0712:30 PMJun222K152K179K177K
2017-08-0412:30 PMJul222K183K183K

Май, 05


Июнь 02


Июль 07


Хаха.. Робо.. на новостях.. удачи Вам получить скольжение в пол экрана :)))))
 

Я пробовал торговать NonFarm и вручную, и написанным мною роботом. Кроме того, я проверял NonFarm на истории за 3 года. И на этой истории подгонял параметры своего робота. И к выводам пришёл печальным: стабильно зарабатывать на NonFarn мне не грозит. Поэтому NonFarm, который будет сегодня я буду игнорировать. Более того, я знаю, что цена будет вести себя непредсказуемо не только в пятницу, но и весь понедельник и вторник до американской сессии, то есть до 15:30 вторника по Киеву.

[Удален]  

Мой прогноз реакции рынка на NFP :) просто вангую


 
Victor Ziborov:

Я пробовал торговать NonFarm и вручную, и написанным мною роботом. Кроме того, я проверял NonFarm на истории за 3 года. И на этой истории подгонял параметры своего робота. И к выводам пришёл печальным: стабильно зарабатывать на NonFarn мне не грозит. Поэтому NonFarm, который будет сегодня я буду игнорировать. Более того, я знаю, что цена будет вести себя непредсказуемо не только в пятницу, но и весь понедельник и вторник до американской сессии, то есть до 15:30 по Киеву.


Среди параметров, которые я оптимизировал, был и временной лаг после события. То есть я пробовал: 3 мин после события, 5 мин, 10 мин, ..., 1h:30min после события. Если проверять за три года, то эффективность торговли на NonFarm - отрицательная.

 

Каждую первую пятницу месяца в 15:30 по Киеву выходят две новости: Non-Farm Employment Change (Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе экономики) и Unemployment Rate (Уровень безработицы). Смысл этих индикаторов похожий, но считают их по разным параметрам. Поэтому в момент выхода иногда случается вариант, когда один индикатор противоречит второму индикатору. В результате, вначале цена резко бежит в одну сторону, а потом также резко - в противоположную. Поэтому лучше быть вне рынка в этот момент.

 
Maxim Dmitrievsky:

Мой прогноз реакции рынка на NFP :) просто вангую



Я солидарен с Вашим прогнозом. Уже около года идут положительные показатели об экономике США. Во всяком случае, безработица - на низком уровне. Я ожидаю, что и сегодня уровень безработицы окажется таким, что подтолкнёт EURUSD сторону USD, то есть вниз. То есть к долгожданному развороту.

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