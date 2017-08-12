А вы будете торговать на Non-Farm Payroll сегодня, 4 августа? - страница 4

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Ну и?


да я не стал включать, раз ничего не видно

 
Alexey Volchanskiy:

да я не стал включать, раз ничего не видно

Как ничего не видно, всё видно, и очень даже прекрасно, прям как фильм с Джеки Чаном

 

Это 27", на 22 вообще песня


 
Vitaly Muzichenko:

Как ничего не видно, всё видно, и очень даже прекрасно, прям как фильм с Джеки Чаном


народ писал на ютубе, что все размыто

 

это 27", на 22" вообще песня


 
Vitaly Muzichenko:

это 27", на 22" вообще песня



В принципе нормально, может у них моники 10" ))) Включу, но хвастать пока нечем

[Удален]  

Ну первую волну снижения вроде пытаются заложить, если разовьют то попадает на след недельке.. но че-то как-то тухло

Если сегодня все обратно отыграют то будет ситуэйшн когда ниче непонятно 

Может сползать даже не из-за самой новости а просто пятничный фикс. позиций, а новость как триггер, а на след. неделе еще продавцы подхватят, когда увидят что пара перекуплена локально

а ну вот получше повалились, все гут )

 

Один час назад вышли ожидаемые нами новости по безработице в США:

Как видно, факт = 209K, а прогноз = 182K. То есть факт оказался лучше прогноза для USD на 27K. В результате цена EURUSD дёрнулась в сторону USD где-то на 40 четырёхзначных пункта. Смогут ли эти 27К развернуть восходящий полугодовой тренд EURUSD ? По-моему, нет. Но человек предполагает, а бог (или глобальный предиктор [не знаю]) ...

[Удален]  

Где там этот как его.. трейдер с 20-летним стажем.. пора собирать камни и отвечать за базар :)

 

Привет,  в итоге я так и не понял , у Вас получилось классифицировать сам показатель , .... или как ...

123456
Новый комментарий