А вы будете торговать на Non-Farm Payroll сегодня, 4 августа? - страница 4
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Ну и?
да я не стал включать, раз ничего не видно
да я не стал включать, раз ничего не видно
Как ничего не видно, всё видно, и очень даже прекрасно, прям как фильм с Джеки Чаном
Это 27", на 22 вообще песня
Как ничего не видно, всё видно, и очень даже прекрасно, прям как фильм с Джеки Чаном
народ писал на ютубе, что все размыто
это 27", на 22" вообще песня
это 27", на 22" вообще песня
В принципе нормально, может у них моники 10" ))) Включу, но хвастать пока нечем
Ну первую волну снижения вроде пытаются заложить, если разовьют то попадает на след недельке.. но че-то как-то тухло
Если сегодня все обратно отыграют то будет ситуэйшн когда ниче непонятно
Может сползать даже не из-за самой новости а просто пятничный фикс. позиций, а новость как триггер, а на след. неделе еще продавцы подхватят, когда увидят что пара перекуплена локально
а ну вот получше повалились, все гут )
Один час назад вышли ожидаемые нами новости по безработице в США:
Как видно, факт = 209K, а прогноз = 182K. То есть факт оказался лучше прогноза для USD на 27K. В результате цена EURUSD дёрнулась в сторону USD где-то на 40 четырёхзначных пункта. Смогут ли эти 27К развернуть восходящий полугодовой тренд EURUSD ? По-моему, нет. Но человек предполагает, а бог (или глобальный предиктор [не знаю]) ...
Где там этот как его.. трейдер с 20-летним стажем.. пора собирать камни и отвечать за базар :)
Привет, в итоге я так и не понял , у Вас получилось классифицировать сам показатель , .... или как ...