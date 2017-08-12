А вы будете торговать на Non-Farm Payroll сегодня, 4 августа? - страница 3

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Без остановок.

 
Maxim Dmitrievsky:

Мой прогноз реакции рынка на NFP :) просто вангую


Похоже на то.
 

Народ, первый раз в жизни сделал трансляцию на ютубе. Сейчас включу и пойду погуляю. Напишите плз, там вообще что-то видно?

Как видео не вставлятся, попробуйте по ссылке глянуть

https://www.youtube.com/c/АлексейВолчанский/live

 
Расскажите потом, кто сколько биллиона отработал.
 
Alexey Volchanskiy:

Народ, первый раз в жизни сделал трансляцию на ютубе. Сейчас включу и пойду погуляю. Напишите плз, там вообще что-то видно?

Как видео не вставлятся, попробуйте по ссылке глянуть

https://www.youtube.com/c/АлексейВолчанский/live

качество картинки очень низкое. Ни текст не разобрать, ни  направление сделки. 720 хотя бы сделайте. Или лучше потом качественный скриншот выложите, вряд ли кто будет 4 часа смотреть, как робот торгует.
 
Vitaly Muzichenko:

Сколько раз наблюдали ситуацию, что все условия соблюдены для роста/падения, но цена идёт против. Так что здесь анализ данных как и сами данные не настолько эффективен, как сама предпосылка к дальнейшему движению.

Да, Виталий, я знаю, про такую закономерность. Но, может быть здесь фишка именно в том, насколько большая оказалась разница "факт минус прогноз". Если эта разница небольшая, то рынок игнорирует, например, положительную сторону вышедшего индикатора, и идёт в противоположную сторону. И тем самым вводит всех наблюдателей в заблуждение.

 
Vitaly Muzichenko:

Евро растёт, потому что ставка ниже чем у доллара, вот за неё и покупают американские акции. Кредитоваться еврой гораздо дешевле при погашении, чем баксом, вот она и растёт.

Обращаю внимание на индекс доллара:

Индекс доллара падает примерно с 1 января 2017. Причины: Виталий назвал: процентная ставка USD = 1.25%. А минимальная процентная ставка EUR = 0%. Поэтому EURUSD растёт тоже примерно пол-года.

 
elibrarius:
качество картинки очень низкое. Ни текст не разобрать, ни  направление сделки. 720 хотя бы сделайте. Или лучше потом качественный скриншот выложите, вряд ли кто будет 4 часа смотреть, как робот торгует.

 последние 20 мин сделал 1080, но не знаю, как там кодек качество выдает

включу на время NPF на часик...

 

Поиграем в аналитику.

Пишут, что нужно внимательно проанализировать вчерашний день для этого показателя, именно четверг и куда пошли пары: берём любые пары с долларом.

Первичные заявки по безработице и повторные (15.30) сильных движений не дали, а вот индексы деловой активности (17.00) доллар скинули вниз.

Может ли Nonfarm Payrolls – показатель занятости США, дать движение вверх, если вчера зафиксировано понижение деловой активности?  При понижении деловой активности люди не нужны, что и подтверждают показатели по заявкам.

С чего бы это сегодня доллару подняться? Думаю логично он должен опустится. Проверим.....






 
Alexey Volchanskiy:

 последние 20 мин сделал 1080, но не знаю, как там кодек качество выдает

включу на время NPF на часик...

Ну и?

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