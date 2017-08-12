А вы будете торговать на Non-Farm Payroll сегодня, 4 августа? - страница 3
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Без остановок.
Мой прогноз реакции рынка на NFP :) просто вангую
Народ, первый раз в жизни сделал трансляцию на ютубе. Сейчас включу и пойду погуляю. Напишите плз, там вообще что-то видно?
Как видео не вставлятся, попробуйте по ссылке глянуть
https://www.youtube.com/c/АлексейВолчанский/live
Народ, первый раз в жизни сделал трансляцию на ютубе. Сейчас включу и пойду погуляю. Напишите плз, там вообще что-то видно?
Как видео не вставлятся, попробуйте по ссылке глянуть
https://www.youtube.com/c/АлексейВолчанский/live
Сколько раз наблюдали ситуацию, что все условия соблюдены для роста/падения, но цена идёт против. Так что здесь анализ данных как и сами данные не настолько эффективен, как сама предпосылка к дальнейшему движению.
Да, Виталий, я знаю, про такую закономерность. Но, может быть здесь фишка именно в том, насколько большая оказалась разница "факт минус прогноз". Если эта разница небольшая, то рынок игнорирует, например, положительную сторону вышедшего индикатора, и идёт в противоположную сторону. И тем самым вводит всех наблюдателей в заблуждение.
Евро растёт, потому что ставка ниже чем у доллара, вот за неё и покупают американские акции. Кредитоваться еврой гораздо дешевле при погашении, чем баксом, вот она и растёт.
Обращаю внимание на индекс доллара:
Индекс доллара падает примерно с 1 января 2017. Причины: Виталий назвал: процентная ставка USD = 1.25%. А минимальная процентная ставка EUR = 0%. Поэтому EURUSD растёт тоже примерно пол-года.
качество картинки очень низкое. Ни текст не разобрать, ни направление сделки. 720 хотя бы сделайте. Или лучше потом качественный скриншот выложите, вряд ли кто будет 4 часа смотреть, как робот торгует.
последние 20 мин сделал 1080, но не знаю, как там кодек качество выдает
включу на время NPF на часик...
Поиграем в аналитику.
Пишут, что нужно внимательно проанализировать вчерашний день для этого показателя, именно четверг и куда пошли пары: берём любые пары с долларом.
Первичные заявки по безработице и повторные (15.30) сильных движений не дали, а вот индексы деловой активности (17.00) доллар скинули вниз.
Может ли Nonfarm Payrolls – показатель занятости США, дать движение вверх, если вчера зафиксировано понижение деловой активности? При понижении деловой активности люди не нужны, что и подтверждают показатели по заявкам.
С чего бы это сегодня доллару подняться? Думаю логично он должен опустится. Проверим.....
последние 20 мин сделал 1080, но не знаю, как там кодек качество выдает
включу на время NPF на часик...
Ну и?