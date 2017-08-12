А вы будете торговать на Non-Farm Payroll сегодня, 4 августа? - страница 6
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И еще раз о том, как выглядит движение цены на свечах и в реале. Получилось не очень удачно, временные оси не совпадают, но в принципе все понятно.
Надо попробовать работать на новостях на тиковом графике.
На свечах
На тиках
И в увеличенном масштабе, видно, что происходит внутри минуток
И еще раз о том, как выглядит движение цены на свечах и в реале. Надо попробовать работать на новостях на тиковом графике.
На свечах
На тиках
И в увеличенном масштабе, видно, что происходит внутри минуток
Вопрос по рис. 7: какой период усреднения?
Вопрос по рис. 7: какой период усреднения?
Там не мувинги, а двухпроходные equiripple фильтры, количество коэффициентов написано в легенде, см. правый верхний угол
Да, что-то я проглядел. Хотя с тремя восклицательными знаками (важность) только две новости, время GMT+3 московское. Интересно, у нас прогнозы разные по последнему пункту в моем посте.
Я так полагаю цены за июль прибавят ....
хотя окончательное решение надо принимать в четверг ...
Привет , как твой прогноз по инфляции , совпал или не очень ....
Привет , как твой прогноз по инфляции , совпал или не очень ....
Если ты не меня спрашивал, просто удали месседж)) Тема старая..
Я скальпер, снимаю бабло при первой возможности
Вот вчера вывел из WM на карту и тупо пошел гулять в час ночи.
Ну люблю я бродить по ночам )) Темно, прохладно...