А вы будете торговать на Non-Farm Payroll сегодня, 4 августа? - страница 6

Новый комментарий
 

И еще раз о том, как выглядит движение цены на свечах и в реале. Получилось не очень удачно, временные оси не совпадают, но в принципе все понятно.

Надо попробовать работать на новостях на тиковом графике.

На свечах

1

На тиках

2

И в увеличенном масштабе, видно, что происходит внутри минуток

3

5

6

7

 
Alexey Volchanskiy:

И еще раз о том, как выглядит движение цены на свечах и в реале. Надо попробовать работать на новостях на тиковом графике.

На свечах

На тиках

И в увеличенном масштабе, видно, что происходит внутри минуток



Вопрос по рис. 7: какой период усреднения?

 
Vladimir Karputov:

Вопрос по рис. 7: какой период усреднения?


Там не мувинги, а двухпроходные equiripple фильтры,  количество коэффициентов написано в легенде, см. правый верхний угол

 
Alexey Volchanskiy:

Да, что-то я проглядел. Хотя с тремя восклицательными знаками (важность) только две новости, время GMT+3 московское. Интересно, у нас прогнозы разные по последнему пункту в моем посте.

15:30USUSDИндекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (г/г) (июл)31,8%1,7%
15:30USUSDИндекс потребительских цен (г/г) (июл)31,8%1,6%


Я так полагаю цены за июль прибавят ....

хотя окончательное решение надо принимать в четверг ... 

 

Привет , как твой прогноз по инфляции , совпал или не очень ....

 
Rafael Sahibgareev:

Привет , как твой прогноз по инфляции , совпал или не очень ....


Если ты не меня спрашивал, просто удали месседж)) Тема старая..

Я скальпер, снимаю бабло при первой возможности

Вот вчера вывел из WM на карту и тупо пошел гулять в час ночи.

Ну люблю я бродить по ночам )) Темно, прохладно...

123456
Новый комментарий