Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 17
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Ну на 3 участника проводить конкурс не рационально
Правильно - может конкурс надо переносить на Октябрь, а может и сразу на Декабрь? Хотя, Сентябрьский лучше провести раз народ настроился уже на участие. Что-то мало народу совсем.
Лучше один раз в три месяца конкурсы проводить вообще в честь открытия сезона - весна, лето, осень, ну а в Декабре ясное дело - Новогодний. А что, под новый год мечты сбываются)))
Детишек все видать в школу собирают или наоборот - на моря подались в бархатный сезон, чтобы этих самых детишек не видеть...))
Кто бы мне испытал советника на реал-тайме в Сентябрьско-ноябрьско-декабрьском конкурсе трейдеров а? Есть желающие?)))
Ну на 3 участника проводить конкурс не рационально
Но, и на корню рубить не нужно
Надо проводить
Но, и на корню рубить не нужно
Надо проводить
Конечно надо. Но неужели так трудно сделать всё толково ?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта
Олег avtomat, 2017.08.21 08:51
Организаторы !!!
Заведите отдельную ветку на квартальный конкурс, опубликуйте Правила.
"Конкурс. IV квартал 2017"
Чтобы всё было ясно и понятно. Сейчас ведь в этой ветке поди разберись... мож многие и не знают о квартальном конкурсе.
что-то организация хромает...
Или игнорирование предложений -- это стиль вашей организации?
Укажите по этому квартальному конкурсу хотя бы сроки его проведения. Ведь ничего нет.
Даже вот эта ссылка не работает: то есть это нужно понимать, что конкурса "11 недель" нет? Или он всё же есть?
Если будет толковая организация, то участники подтянутся. А так...
Конечно надо. Но неужели так трудно сделать всё толково ?
Или игнорирование предложений -- это стиль вашей организации?
Укажите по этому квартальному конкурсу хотя бы сроки его проведения. Ведь ничего нет.
Даже вот эта ссылка не работает: то есть это нужно понимать, что конкурса "11 недель" нет? Или он всё же есть?
Если будет толковая организация, то участники подтянутся. А так...
Олег ты только не пропадай )
https://www.mql5.com/ru/forum/214943/unread#unread
Вернусь к обсуждению в обоих ветках ,через 1-2 часа ..
Олег ты только не пропадай )
https://www.mql5.com/ru/forum/214943/unread#unread
Ну, разродились, слава богу... Только ж не бросайте ребёночка на произвол судьбы.
Надеюсь, без кураторов здесь обойтись сможете.
Ну, разродились, слава богу... Только ж не бросайте ребёночка на произвол судьбы.
Надеюсь, без кураторов здесь обойтись сможете.
Ничего бросать не будем ,сезон отпусков ,и не всегда ,всё оперативно можно сделать .
Ничего бросать не будем ,сезон отпусков ,и не всегда ,всё оперативно можно сделать .
это отговорки...
это отговорки...
Олег ,по существу пожалуйста можешь ...
Олег ,по существу пожалуйста можешь ...
По существу? А что ты хочешь услышать по существу?
Ну вот, например, по существу :
В квартальном конкурсе ставлю задачу 100-кратного увеличения стартового депозита.Это по существу! ;))