Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 17

Новый комментарий
 

Ну на 3 участника проводить конкурс не рационально

[Удален]  

Правильно  - может конкурс надо переносить на Октябрь, а может и сразу на Декабрь? Хотя, Сентябрьский лучше провести раз народ настроился уже на участие. Что-то мало народу совсем.

Лучше один раз в три месяца конкурсы проводить вообще в честь открытия сезона - весна, лето, осень, ну а в Декабре ясное дело - Новогодний. А что, под новый год мечты сбываются)))

Детишек все видать в школу собирают или наоборот - на моря подались в бархатный сезон, чтобы этих самых детишек не видеть...))

Кто бы мне испытал советника на реал-тайме в Сентябрьско-ноябрьско-декабрьском конкурсе трейдеров а? Есть желающие?)))

 
Vitaly Muzichenko:

Ну на 3 участника проводить конкурс не рационально


Но, и на корню рубить  не нужно 

Надо проводить 

[Удален]  
Server Muradasilov:

Но, и на корню рубить  не нужно 

Надо проводить 


Конечно надо. Но неужели так трудно сделать всё толково ?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта

Олег avtomat, 2017.08.21 08:51

Организаторы !!!

Заведите отдельную ветку на квартальный конкурс, опубликуйте Правила.

"Конкурс.  IV квартал 2017"


Чтобы всё было ясно и понятно.  Сейчас ведь в этой ветке поди разберись... мож многие и не знают о квартальном конкурсе.

что-то организация хромает...


Или игнорирование предложений -- это стиль вашей организации?


Укажите по этому квартальному конкурсу хотя бы сроки его проведения. Ведь ничего нет.

Даже вот эта ссылка не работает:       то есть это нужно понимать, что конкурса "11 недель" нет? Или он всё же есть?


Если будет толковая организация, то участники подтянутся. А так...

 
Олег avtomat:

Конечно надо. Но неужели так трудно сделать всё толково ?


Или игнорирование предложений -- это стиль вашей организации?


Укажите по этому квартальному конкурсу хотя бы сроки его проведения. Ведь ничего нет.

Даже вот эта ссылка не работает:       то есть это нужно понимать, что конкурса "11 недель" нет? Или он всё же есть?


Если будет толковая организация, то участники подтянутся. А так...


Олег ты только не пропадай )  

https://www.mql5.com/ru/forum/214943/unread#unread


Вернусь к обсуждению в обоих ветках ,через 1-2 часа ..

Регистрация на конкурс IV квартал 2017 (счета центовые)
Регистрация на конкурс IV квартал 2017 (счета центовые)
  • 2017.09.03
  • www.mql5.com
Правила те же ,что и в месячном состязании . Если есть что предложить - предлагайте ,конструктивно и обоснованно . Всё обсуждается...
[Удален]  
Server Muradasilov:

Олег ты только не пропадай )  

https://www.mql5.com/ru/forum/214943/unread#unread


Ну, разродились, слава богу...  Только ж не бросайте ребёночка на произвол судьбы.   

Надеюсь, без кураторов здесь обойтись сможете.

 
Олег avtomat:

Ну, разродились, слава богу...  Только ж не бросайте ребёночка на произвол судьбы.   

Надеюсь, без кураторов здесь обойтись сможете.


Ничего бросать не будем ,сезон отпусков ,и не всегда ,всё оперативно можно сделать .

[Удален]  
Server Muradasilov:

Ничего бросать не будем ,сезон отпусков ,и не всегда ,всё оперативно можно сделать .


это отговорки...

 
Олег avtomat:

это отговорки...


Олег ,по существу пожалуйста можешь ... 

[Удален]  
Server Muradasilov:

Олег ,по существу пожалуйста можешь ... 


По существу? А что ты хочешь услышать по существу?

Ну вот, например, по существу :

В квартальном конкурсе ставлю задачу 100-кратного увеличения стартового депозита.

Это по существу! ;))
1...101112131415161718192021222324...38
Новый комментарий