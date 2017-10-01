Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 18
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О ...
Кубок получил на почте, спасибо.
Конечно не хватает именной надписи кому и за что, как-то голо без неё.. Да и в старости будешь вспоминать правнукам - то ли за домино во дворе, то ли за лыжи в 5 классе.
Предлагаю подпись - " Чемпионат трейдеров MQL5, сентябрь 2017, 1-2-3-е место".
Кубок получил на почте, спасибо.
Конечно не хватает именной надписи кому и за что, как-то голо без неё.. Да и в старости будешь вспоминать правнукам - то ли за домино во дворе, то ли за лыжи в 5 классе.
Сами отгравируйте, чтобы память осталась.
Кубок получил на почте, спасибо.
Конечно не хватает именной надписи кому и за что, как-то голо без неё.. Да и в старости будешь вспоминать правнукам - то ли за домино во дворе, то ли за лыжи в 5 классе.
Возьмите гвоздь и нацарапайте памятную надпись. Только приличную))) Например: MQL July 2017 Best Forex TraderЕщё раз поздравляю! Все трейдеры грезили о ней, но она досталась вам. *Победа
Возьмите гвоздь и нацарапайте памятную надпись.
Еще можно зубилом или долотом выдолбить.
Олег ,по существу пожалуйста можешь ...
Записывай Elena Kukharets в таблицы
1) сентябрь
2) квартал
Она на днях приедет. Оформим.
Кубок получил на почте, спасибо.
Конечно не хватает именной надписи кому и за что, как-то голо без неё.. Да и в старости будешь вспоминать правнукам - то ли за домино во дворе, то ли за лыжи в 5 классе.
Будут таблички ,вышлю позже ,всем победителям ,которым были высланы кубки . Мастер напортачил всё что можно ,и нельзя - с табличками ...PS. Сейчас катастрофически не хватает времени ,по возможности ...... скоро всё разгребу ,времени будет намного больше...
Как действующий чемпион я просто обязан принять брошенный вызов. Прошу зарегистрировать на сентябрь. Shock 777.
Обмыли кубок то? Доверху шампанским и до дна. Или вы не русский?)))
Интересно какая ёмкость у него...))