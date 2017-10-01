Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 18

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Server Muradasilov:

О ... 

Кубок получил на почте, спасибо. 

Конечно не хватает именной надписи кому и за что, как-то голо без неё.. Да и в старости будешь вспоминать правнукам - то ли за домино во дворе, то ли за лыжи в 5 классе.

 

Предлагаю подпись - " Чемпионат трейдеров MQL5, сентябрь 2017, 1-2-3-е место".

 
Alexandr Murzin:

Кубок получил на почте, спасибо. 

Конечно не хватает именной надписи кому и за что, как-то голо без неё.. Да и в старости будешь вспоминать правнукам - то ли за домино во дворе, то ли за лыжи в 5 классе.


Сами отгравируйте, чтобы память осталась.

[Удален]  
Alexandr Murzin:

Кубок получил на почте, спасибо. 

Конечно не хватает именной надписи кому и за что, как-то голо без неё.. Да и в старости будешь вспоминать правнукам - то ли за домино во дворе, то ли за лыжи в 5 классе.


Возьмите гвоздь и нацарапайте памятную надпись. Только приличную))) Например: MQL July 2017 Best Forex Trader

Ещё раз поздравляю! Все трейдеры грезили о ней, но она досталась вам. *Победа
 
geratdc:

Возьмите гвоздь и нацарапайте памятную надпись. 


Еще можно зубилом или долотом выдолбить.

[Удален]  
Server Muradasilov:

Олег ,по существу пожалуйста можешь ... 


Записывай Elena Kukharets в таблицы

1) сентябрь

2) квартал

Она на днях приедет. Оформим.

 
Alexandr Murzin:

Кубок получил на почте, спасибо. 

Конечно не хватает именной надписи кому и за что, как-то голо без неё.. Да и в старости будешь вспоминать правнукам - то ли за домино во дворе, то ли за лыжи в 5 классе.


Будут таблички ,вышлю позже ,всем победителям ,которым были высланы кубки . Мастер напортачил всё что можно ,и нельзя - с табличками ...   

PS. Сейчас катастрофически не хватает времени ,по возможности ......  скоро всё разгребу ,времени будет намного больше... 
 
Кубок
 
Как действующий чемпион я просто обязан принять брошенный вызов. Прошу зарегистрировать на сентябрь. Shock 777.
[Удален]  
Alexandr Murzin:
Как действующий чемпион я просто обязан принять брошенный вызов. Прошу зарегистрировать на сентябрь. Shock 777.

Обмыли кубок то? Доверху шампанским и до дна. Или вы не русский?)))

Интересно какая ёмкость у него...))

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