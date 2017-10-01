Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 20
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Спасибо.
А нельзя на депозите иметь произвольную сумму. Из за комиссии получить ровно 1000 очень трудно и приходится перебросить с счета на счет.
К сожалению нет ) ,мы все уже давно имеем несколько счетов - один дежурный ,а потом с него внутренним переводом
Спасибо.
А нельзя на депозите иметь произвольную сумму. Из за комиссии получить ровно 1000 очень трудно и приходится перебросить с счета на счет.
Тогда будет неравенство среди участников. Это-же не проблема, перебросить деньги через внутренний перевод.
Тогда будет неравенство среди участников. Это-же не проблема, перебросить деньги через внутренний перевод.
Иногда проблема. Вот я хотел это сделать у нового брокера, но оказался что для открытия нового счета надо подать заявку, и ждать 4 часа.
И не понимаю какое неравенство, если все можно посчитать по процентам.
Добро пожаловать !
мт4 принимаеться? Доброго времени суток
Иногда проблема. Вот я хотел это сделать у нового брокера, но оказался что для открытия нового счета надо подать заявку, и ждать 4 часа.
И не понимаю какое неравенство, если все можно посчитать по процентам.
Мы и так считаем по процентам, но тогда будет здесь не красиво:
Мы же не хотим не красиво?
мт4 принимаеться? Доброго времени суток
Доброго ,принимаем . Только прочтите внимательно правила ,прежде чем открыть счёт,посмотрите как у других (для контрольного)
Мы и так считаем по процентам, но тогда будет здесь не красиво:
Мы же не хотим не красиво?
По сути эта колонка ни какой особой красоты не дает, даже наоборот мне кажется она лишней, а вот дать конкурсантам стартовать с суммой которой они желают было бы не плохо.
По сути эта колонка ни какой особой красоты не дает, даже наоборот мне кажется она лишней, а вот дать конкурсантам стартовать с суммой которой они желают было бы не плохо.
С разных сумм стартовать нельзя, с 3 центов можно сделать 100% за 3 минуты, а вы попробуйте сделать 100% со своих кровных 10 000 долларов (не центов) за 3 минуты. Теоретически условия одинаковые, но совсем не одинаковые.
Исключением возможно можно сделать вычит комиссии в несколько центов при пополнении чтоб меньше проблем было при открытии в новом ДЦ. Допустим 980-1000 центов.
Ужасная формула подсчета если честно !!! Уже не раз предлагал правильную формулу !!! Рулетка открывает ордер с огромным лотом в одну сторону повезло не повезло либо на первом либо на последнем месте , полный бред ! Последний турнир . Либо меняйте загрузку депозита чтоб у всех одинаковая была , либо формулу !!!!!!!!!!!!!Поверьте , была бы это реальная штука баксов а не центовая такой загрузки бы не было ! Ваша формула напрочь убивает соревновательный интерес нормального трейдинга !
Ужасная формула подсчета если честно !!! Уже не раз предлагал правильную формулу !!! Рулетка открывает ордер с огромным лотом в одну сторону повезло не повезло либо на первом либо на последнем месте , полный бред ! Последний турнир .
Каждый вход на форексе это рулетка для определённой суммы денег, при выходе у вас только три варианта "+", "-", "0".