Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 20

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Petros Shatakhtsyan:

Спасибо.

А нельзя на депозите иметь произвольную сумму. Из за комиссии получить ровно 1000 очень трудно  и приходится перебросить с счета на счет.


К сожалению нет )  ,мы все уже давно имеем несколько счетов - один дежурный ,а потом с него внутренним переводом 

 
Petros Shatakhtsyan:

Спасибо.

А нельзя на депозите иметь произвольную сумму. Из за комиссии получить ровно 1000 очень трудно  и приходится перебросить с счета на счет.

Тогда будет неравенство среди участников. Это-же не проблема, перебросить деньги через внутренний перевод.

 
Vitaly Muzichenko:

Тогда будет неравенство среди участников. Это-же не проблема, перебросить деньги через внутренний перевод.


Иногда проблема. Вот я хотел это сделать у нового брокера, но оказался что для открытия нового счета надо подать заявку, и ждать 4 часа.

И не понимаю какое неравенство, если все можно посчитать по процентам.

 
Server Muradasilov:

Добро пожаловать ! 


мт4 принимаеться? Доброго времени суток

 
Petros Shatakhtsyan:

Иногда проблема. Вот я хотел это сделать у нового брокера, но оказался что для открытия нового счета надо подать заявку, и ждать 4 часа.

И не понимаю какое неравенство, если все можно посчитать по процентам.

Мы и так считаем по процентам, но тогда будет здесь не красиво:


Мы же не хотим не красиво?

 
Roman Fedirko:

мт4 принимаеться? Доброго времени суток


Доброго ,принимаем . Только прочтите внимательно правила ,прежде чем открыть счёт,посмотрите как у других (для контрольного) 

Contest №4 Real Cent-account: 04.09.2017 — 29.09.2017
Contest №4 Real Cent-account: 04.09.2017 — 29.09.2017
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В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 29.09.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: Идёт сбор ↑ Победитель будет определён по двум...
 
Vitaly Muzichenko:

Мы и так считаем по процентам, но тогда будет здесь не красиво:


Мы же не хотим не красиво?


По сути эта колонка ни какой особой красоты не дает, даже наоборот мне кажется она лишней, а вот дать конкурсантам стартовать с суммой которой они желают было бы не плохо.

 
Sergey Gritsay:

По сути эта колонка ни какой особой красоты не дает, даже наоборот мне кажется она лишней, а вот дать конкурсантам стартовать с суммой которой они желают было бы не плохо.


С разных сумм стартовать нельзя, с 3 центов можно сделать 100% за 3 минуты, а вы попробуйте сделать 100% со своих кровных 10 000 долларов (не центов) за 3 минуты. Теоретически условия одинаковые, но совсем не одинаковые. 

Исключением возможно можно сделать вычит комиссии в несколько центов при пополнении чтоб меньше проблем было при открытии в новом ДЦ. Допустим 980-1000 центов.

 

Ужасная формула подсчета если честно !!! Уже не раз предлагал правильную формулу !!! Рулетка открывает ордер с огромным лотом в одну сторону повезло не повезло либо на первом либо на последнем месте , полный бред ! Последний турнир . Либо меняйте загрузку депозита чтоб у всех одинаковая была , либо формулу !!!!!!!!!!!!!

Поверьте , была бы это реальная штука баксов а не центовая такой загрузки бы не было ! Ваша формула напрочь убивает соревновательный интерес нормального трейдинга !
 
Denis Chugrin:

Ужасная формула подсчета если честно !!! Уже не раз предлагал правильную формулу !!! Рулетка открывает ордер с огромным лотом в одну сторону повезло не повезло либо на первом либо на последнем месте , полный бред ! Последний турнир .


Каждый вход на форексе это рулетка для определённой суммы денег, при выходе у вас  только три варианта "+", "-", "0".

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