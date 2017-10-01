Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 19

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У нас новый участник на сентябрь, в мониторинг сигнал внесён, но профиль в стадии прохождения верификации

Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock TMB68RUS September 2017
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Shock TMB68RUS September 2017
  • 9 999.00 USD
  • Rustam Galkeev
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Shock TMB68RUS September 2017 для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 

Сегодня стартовал конкурс!

Два участника уже начали борьбу.


Кто не успел, ещё есть время для регистрации  до: 17.09.2017

Желаю всем участникам дойти до конца конкурса с целыми депозитами!

 

Добавьте и меня пожалуйста

https://www.mql5.com/ru/signals/widget/signal/2tgm

https://www.mql5.com/ru/signals/340181
 
Uladzimir Kirychenka:

Добавьте и меня пожалуйста

https://www.mql5.com/ru/signals/widget/signal/2tgm

https://www.mql5.com/ru/signals/340181

Добавил в сентябрьский! 

 

 Прошу добавить и этот сигнал на сентябрь:   https://www.mql5.com/ru/signals/340296

Ау~~~

И поэтому так мало желающих, особенно из заграницы.

 
Petros Shatakhtsyan:

 Прошу добавить и этот сигнал на сентябрь:   https://www.mql5.com/ru/signals/340296

Ау~~~

И поэтому так мало желающих, особенно из заграницы.


Приветствую 

Добавят ,не переживайте 

 
Server Muradasilov:

Приветствую 

Добавят ,не переживайте 


Я могу уже открывать ордера ?

 
Petros Shatakhtsyan:

Я могу уже открывать ордера ?


Да конечно ,вы могли их открывать после того ,как , попросили внести ваш счёт в мониторинг ,счёт был проверен на обязательные условия 

К сожалению , организаторы конкурса не всегда могут ,оперативно ответить ,или внести - все мы люди )

 
Petros Shatakhtsyan:

 Прошу добавить и этот сигнал на сентябрь:   https://www.mql5.com/ru/signals/340296

Ау~~~

И поэтому так мало желающих, особенно из заграницы.

Добавлено!

 
Vitaly Muzichenko:

Добавлено!


Спасибо.

А нельзя на депозите иметь произвольную сумму. Из за комиссии получить ровно 1000 очень трудно  и приходится перебросить из одного счета на другой.

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