Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 19
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У нас новый участник на сентябрь, в мониторинг сигнал внесён, но профиль в стадии прохождения верификации
Сегодня стартовал конкурс!
Два участника уже начали борьбу.
Кто не успел, ещё есть время для регистрации до: 17.09.2017
Желаю всем участникам дойти до конца конкурса с целыми депозитами!
Добавьте и меня пожалуйста
https://www.mql5.com/ru/signals/widget/signal/2tgmhttps://www.mql5.com/ru/signals/340181
Добавьте и меня пожалуйста
https://www.mql5.com/ru/signals/widget/signal/2tgmhttps://www.mql5.com/ru/signals/340181
Добавил в сентябрьский!
Прошу добавить и этот сигнал на сентябрь: https://www.mql5.com/ru/signals/340296
Ау~~~
И поэтому так мало желающих, особенно из заграницы.
Прошу добавить и этот сигнал на сентябрь: https://www.mql5.com/ru/signals/340296
Ау~~~
И поэтому так мало желающих, особенно из заграницы.
Приветствую
Добавят ,не переживайте
Приветствую
Добавят ,не переживайте
Я могу уже открывать ордера ?
Я могу уже открывать ордера ?
Да конечно ,вы могли их открывать после того ,как , попросили внести ваш счёт в мониторинг ,счёт был проверен на обязательные условия
К сожалению , организаторы конкурса не всегда могут ,оперативно ответить ,или внести - все мы люди )
Прошу добавить и этот сигнал на сентябрь: https://www.mql5.com/ru/signals/340296
Ау~~~
И поэтому так мало желающих, особенно из заграницы.
Добавлено!
Добавлено!
Спасибо.
А нельзя на депозите иметь произвольную сумму. Из за комиссии получить ровно 1000 очень трудно и приходится перебросить из одного счета на другой.