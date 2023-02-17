Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 81

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Эфир, вечер воскресенья

 

   



 

пошел пробой 


 

Риск профит сделки - 1 к 15


 
Sergey Lazarenko #:

Риск профит сделки - 1 к 15


Отличная отработка .

 
Sergey Lazarenko #:

Риск профит сделки - 1 к 15


Наверное, принцип торговли — как у Герчика. Ложный пробой уровня, ещё один ложный пробой, закрепление ниже уровня (то есть закрытие свечи ниже уровня), "поджатие" (термин Герчика), и отложенный ордер. Да ещё такое большое соотношение TP:SL. Могу только позавидовать белой завистью. У меня вот на такое не хватает терпения.

 
Sergey Lazarenko #:

Риск профит сделки - 1 к 15

А что это означает ? Соотношение СЛ к ТП ? 

Если это так, то СЛ будет сработать очень часто и снесет  профит.

 
Petros Shatakhtsyan #:

А что это означает ? Соотношение СЛ к ТП ? 

Если это так, то СЛ будет сработать очень часто и снесет  профит.

Я тоже так считаю. Чем меньше SL, тем он чаще будет срабатывать. Об этом говорят и теоретические рассуждения, и мои собственные многочисленные практические торги.

Но трейдеры, торгующие по системе волнового анализа Эллиота, а также трейдеры, торгующие по уровням (яркий пример Герчика) утверждают,

что их статистика положительна. Например, такая:

Совершаем 10 торговых сделок: 70% из них — убыточные, а 30% — прибыльные.

Но при этом SL=15 старых пп, а TP=45 пп.

Тогда считаем прибыльные сделки: 3 сделки * 45пп = 135пп

Считаем убыточные сделки: 7 сделок * 15пп = 105пп

Как видно, чистая прибыль из 10 сделок равна +25 пп.

То есть итоговая торговля оказывается прибыльной.

Лично у меня не получается 30% прибыльных сделок, получается меньше. Получается хуже. При этом депозит уменьшается.

И вот здесь у меня непонимание.


 
Victor Ziborov #:

Я тоже так считаю. Чем меньше SL, тем он чаще будет срабатывать. Об этом говорят и теоретические рассуждения, и мои собственные многочисленные практические торги.

Но трейдеры, торгующие по системе волнового анализа Эллиота, а также трейдеры, торгующие по уровням (яркий пример Герчика) утверждают,

что их статистика положительна. Например, такая:

Совершаем 10 торговых сделок: 70% из них — убыточные, а 30% — прибыльные.

Но при этом SL=15 старых пп, а TP=45 пп.

Тогда считаем прибыльные сделки: 3 сделки * 45пп = 135пп

Считаем убыточные сделки: 7 сделок * 15пп = 105пп

Как видно, чистая прибыль из 10 сделок равна +25 пп.

То есть итоговая торговля оказывается прибыльной.

Лично у меня не получается 30% прибыльных сделок, получается меньше. Получается хуже. При этом депозит уменьшается.

И вот здесь у меня непонимание.


3 сделки - 3 спреда. 

7 сделок - 7 спредов.

= -10 спредов.

1 спред = 2пп

10 сделок равна +25 пп. - (10 сделок Х 2пп).

Спред как бы остаётся в стороне. Но он есть.)) 

 
Victor Ziborov #:

Я тоже так считаю. Чем меньше SL, тем он чаще будет срабатывать. Об этом говорят и теоретические рассуждения, и мои собственные многочисленные практические торги.

Но трейдеры, торгующие по системе волнового анализа Эллиота, а также трейдеры, торгующие по уровням (яркий пример Герчика) утверждают,

что их статистика положительна. Например, такая:

Совершаем 10 торговых сделок: 70% из них — убыточные, а 30% — прибыльные.

Но при этом SL=15 старых пп, а TP=45 пп.

Тогда считаем прибыльные сделки: 3 сделки * 45пп = 135пп

Считаем убыточные сделки: 7 сделок * 15пп = 105пп

Как видно, чистая прибыль из 10 сделок равна +25 пп.

То есть итоговая торговля оказывается прибыльной.

Лично у меня не получается 30% прибыльных сделок, получается меньше. Получается хуже. При этом депозит уменьшается.

И вот здесь у меня непонимание.


 А у меня совсем наоборот. Поскольку количество пунктов не фиксированные, то могу привести только по коэффициентам.

если для ТП  к=0.8, то для СЛ  к=2.6.

Но добавлю, что для ТП и еще срабатывает Трейлинг Стоп.

 
Victor Ziborov #:

Наверное, принцип торговли — как у Герчика. Ложный пробой уровня, ещё один ложный пробой, закрепление ниже уровня (то есть закрытие свечи ниже уровня), "поджатие" (термин Герчика), и отложенный ордер. Да ещё такое большое соотношение TP:SL. Могу только позавидовать белой завистью. У меня вот на такое не хватает терпения.

такое редко бывает, так что дождаться\я такой сделки - это для всех проблема, не только для вас

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