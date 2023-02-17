Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 81
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Эфир, вечер воскресенья
пошел пробой
Риск профит сделки - 1 к 15
Риск профит сделки - 1 к 15
Отличная отработка .
Риск профит сделки - 1 к 15
Наверное, принцип торговли — как у Герчика. Ложный пробой уровня, ещё один ложный пробой, закрепление ниже уровня (то есть закрытие свечи ниже уровня), "поджатие" (термин Герчика), и отложенный ордер. Да ещё такое большое соотношение TP:SL. Могу только позавидовать белой завистью. У меня вот на такое не хватает терпения.
Риск профит сделки - 1 к 15
А что это означает ? Соотношение СЛ к ТП ?
Если это так, то СЛ будет сработать очень часто и снесет профит.
А что это означает ? Соотношение СЛ к ТП ?
Если это так, то СЛ будет сработать очень часто и снесет профит.
Я тоже так считаю. Чем меньше SL, тем он чаще будет срабатывать. Об этом говорят и теоретические рассуждения, и мои собственные многочисленные практические торги.
Но трейдеры, торгующие по системе волнового анализа Эллиота, а также трейдеры, торгующие по уровням (яркий пример Герчика) утверждают,
что их статистика положительна. Например, такая:
Совершаем 10 торговых сделок: 70% из них — убыточные, а 30% — прибыльные.
Но при этом SL=15 старых пп, а TP=45 пп.
Тогда считаем прибыльные сделки: 3 сделки * 45пп = 135пп
Считаем убыточные сделки: 7 сделок * 15пп = 105пп
Как видно, чистая прибыль из 10 сделок равна +25 пп.
То есть итоговая торговля оказывается прибыльной.
Лично у меня не получается 30% прибыльных сделок, получается меньше. Получается хуже. При этом депозит уменьшается.
И вот здесь у меня непонимание.
Я тоже так считаю. Чем меньше SL, тем он чаще будет срабатывать. Об этом говорят и теоретические рассуждения, и мои собственные многочисленные практические торги.
Но трейдеры, торгующие по системе волнового анализа Эллиота, а также трейдеры, торгующие по уровням (яркий пример Герчика) утверждают,
что их статистика положительна. Например, такая:
Совершаем 10 торговых сделок: 70% из них — убыточные, а 30% — прибыльные.
Но при этом SL=15 старых пп, а TP=45 пп.
Тогда считаем прибыльные сделки: 3 сделки * 45пп = 135пп
Считаем убыточные сделки: 7 сделок * 15пп = 105пп
Как видно, чистая прибыль из 10 сделок равна +25 пп.
То есть итоговая торговля оказывается прибыльной.
Лично у меня не получается 30% прибыльных сделок, получается меньше. Получается хуже. При этом депозит уменьшается.
И вот здесь у меня непонимание.
3 сделки - 3 спреда.
7 сделок - 7 спредов.
= -10 спредов.
1 спред = 2пп
10 сделок равна +25 пп. - (10 сделок Х 2пп).
Спред как бы остаётся в стороне. Но он есть.))
Я тоже так считаю. Чем меньше SL, тем он чаще будет срабатывать. Об этом говорят и теоретические рассуждения, и мои собственные многочисленные практические торги.
Но трейдеры, торгующие по системе волнового анализа Эллиота, а также трейдеры, торгующие по уровням (яркий пример Герчика) утверждают,
что их статистика положительна. Например, такая:
Совершаем 10 торговых сделок: 70% из них — убыточные, а 30% — прибыльные.
Но при этом SL=15 старых пп, а TP=45 пп.
Тогда считаем прибыльные сделки: 3 сделки * 45пп = 135пп
Считаем убыточные сделки: 7 сделок * 15пп = 105пп
Как видно, чистая прибыль из 10 сделок равна +25 пп.
То есть итоговая торговля оказывается прибыльной.
Лично у меня не получается 30% прибыльных сделок, получается меньше. Получается хуже. При этом депозит уменьшается.
И вот здесь у меня непонимание.
А у меня совсем наоборот. Поскольку количество пунктов не фиксированные, то могу привести только по коэффициентам.
если для ТП к=0.8, то для СЛ к=2.6.
Но добавлю, что для ТП и еще срабатывает Трейлинг Стоп.
Наверное, принцип торговли — как у Герчика. Ложный пробой уровня, ещё один ложный пробой, закрепление ниже уровня (то есть закрытие свечи ниже уровня), "поджатие" (термин Герчика), и отложенный ордер. Да ещё такое большое соотношение TP:SL. Могу только позавидовать белой завистью. У меня вот на такое не хватает терпения.
такое редко бывает, так что дождаться\я такой сделки - это для всех проблема, не только для вас