Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 79

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Мои мысли по GBPUSD. Кто за, кто против, почему ?


 
mixail789 mixajlof #:

Мои мысли по GBPUSD. Кто за, кто против, почему ?


Как вычисляешь уровни ? 

 
Alexsey Minchenko #:

Как вычисляешь уровни ? 

Да ладно!   Где это видано, что уровни "ВЫЧИСЛЯЮТСЯ"?...

Как у чукчи: " Что вижу , то и пою!"

Если посадить 10 трейдеров и предложить им нарисовать уровни, то получим 10 РАЗНЫХ вариантов...

И где здесь ВЫЧИСЛЕНИЯ?...  ОЧЕНЬ СУБЪЕКТИВНЫЙ подход к уровням...

 

Если анализировать одну пару и смотреть на уровни где цена чаще всего отталкивалась - это бред. Если анализировать временные ряды, то можно увидеть эти уровни. Идеальный вариант смотреть эквити синтетика.

Пример: два синтетика которые должны находится по разную сторону нуля , нужно отловить момент когда происходит перекос, посчитать коэффициенты и открыться отложными ордерами(в идеале) Или проторговать пару которая больше всего  повлияла на перекос. 

   

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6oub3.png  27 kb
 
Serqey Nikitin #:

Да ладно!   Где это видано, что уровни "ВЫЧИСЛЯЮТСЯ"?...

Как у чукчи: " Что вижу , то и пою!"

Если посадить 10 трейдеров и предложить им нарисовать уровни, то получим 10 РАЗНЫХ вариантов...

И где здесь ВЫЧИСЛЕНИЯ?...  ОЧЕНЬ СУБЪЕКТИВНЫЙ подход к уровням...

Уровни максимумов-минимумов прошлого дня, недели, месяца вычислять не нужно - история их уже определила. Они могут использоваться как опорные уровни для принятия решения.

 
Igor Vishnevskiy #:

Уровни максимумов-минимумов прошлого дня, недели, месяца вычислять не нужно - история их уже определила. Они могут использоваться как опорные уровни для принятия решения.

аборигены Австралии негодуют ! 

PS/ нету у дня максимума. "День" не определён на форексе

 
Alexsey Minchenko #:

Как вычисляешь уровни ? 

Этот уровень был по   low zigzag 

 
Igor Vishnevskiy #:

Уровни максимумов-минимумов прошлого дня, недели, месяца вычислять не нужно - история их уже определила. Они могут использоваться как опорные уровни для принятия решения.

Именно "ПРОШЛОГО"...

Но мы же торгуем не в прошлом, а в настоящем...   И кто Вам сказал, что ПРОШЛЫЕ данные ПОВТОРЯТСЯ в текущем времени... ?

Это все равно, что подбросить монетку - вероятность будет 50 на 50 %...  И кто будет рисковать своими деньгами при такой вероятности?...

 
Serqey Nikitin #:

Именно "ПРОШЛОГО"...

Но мы же торгуем не в прошлом, а в настоящем...   И кто Вам сказал, что ПРОШЛЫЕ данные ПОВТОРЯТСЯ в текущем времени... ?

Это все равно, что подбросить монетку - вероятность будет 50 на 50 %...  И кто будет рисковать своими деньгами при такой вероятности?...

Поскольку уровень - это цена которую сдерживает контрагент (это понимание кто движет рынком-инструментом), то с большой вероятностью этот уровень(цена) будет сдерживаться (работать) в будущем. Это чать стратегии торговли по уровням, хотите принимайте (понимайте) это или нет, но это рыночная действительность.

 
Igor Vishnevskiy #:

Поскольку уровень - это цена которую сдерживает контрагент (это понимание кто движет рынком-инструментом), то с большой вероятностью этот уровень(цена) будет сдерживаться (работать) в будущем. Это чать стратегии торговли по уровням, хотите принимайте (понимайте) это или нет, но это рыночная действительность.

Не буду Вас переубеждать...

Просто проанализируйте график:

... и скажите, через какой период повторяются Ваши  " Уровни максимумов-минимумов "...?


Кстати, мне только на руку, что очень много трейдеров тратят свое время на "уровни"...

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