Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 79
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Мои мысли по GBPUSD. Кто за, кто против, почему ?
Мои мысли по GBPUSD. Кто за, кто против, почему ?
Как вычисляешь уровни ?
Как вычисляешь уровни ?
Да ладно! Где это видано, что уровни "ВЫЧИСЛЯЮТСЯ"?...
Как у чукчи: " Что вижу , то и пою!"
Если посадить 10 трейдеров и предложить им нарисовать уровни, то получим 10 РАЗНЫХ вариантов...
И где здесь ВЫЧИСЛЕНИЯ?... ОЧЕНЬ СУБЪЕКТИВНЫЙ подход к уровням...
Если анализировать одну пару и смотреть на уровни где цена чаще всего отталкивалась - это бред. Если анализировать временные ряды, то можно увидеть эти уровни. Идеальный вариант смотреть эквити синтетика.
Пример: два синтетика которые должны находится по разную сторону нуля , нужно отловить момент когда происходит перекос, посчитать коэффициенты и открыться отложными ордерами(в идеале) Или проторговать пару которая больше всего повлияла на перекос.
Да ладно! Где это видано, что уровни "ВЫЧИСЛЯЮТСЯ"?...
Как у чукчи: " Что вижу , то и пою!"
Если посадить 10 трейдеров и предложить им нарисовать уровни, то получим 10 РАЗНЫХ вариантов...
И где здесь ВЫЧИСЛЕНИЯ?... ОЧЕНЬ СУБЪЕКТИВНЫЙ подход к уровням...
Уровни максимумов-минимумов прошлого дня, недели, месяца вычислять не нужно - история их уже определила. Они могут использоваться как опорные уровни для принятия решения.
Уровни максимумов-минимумов прошлого дня, недели, месяца вычислять не нужно - история их уже определила. Они могут использоваться как опорные уровни для принятия решения.
аборигены Австралии негодуют !
PS/ нету у дня максимума. "День" не определён на форексе
Как вычисляешь уровни ?
Этот уровень был по low zigzag
Уровни максимумов-минимумов прошлого дня, недели, месяца вычислять не нужно - история их уже определила. Они могут использоваться как опорные уровни для принятия решения.
Именно "ПРОШЛОГО"...
Но мы же торгуем не в прошлом, а в настоящем... И кто Вам сказал, что ПРОШЛЫЕ данные ПОВТОРЯТСЯ в текущем времени... ?
Это все равно, что подбросить монетку - вероятность будет 50 на 50 %... И кто будет рисковать своими деньгами при такой вероятности?...
Именно "ПРОШЛОГО"...
Но мы же торгуем не в прошлом, а в настоящем... И кто Вам сказал, что ПРОШЛЫЕ данные ПОВТОРЯТСЯ в текущем времени... ?
Это все равно, что подбросить монетку - вероятность будет 50 на 50 %... И кто будет рисковать своими деньгами при такой вероятности?...
Поскольку уровень - это цена которую сдерживает контрагент (это понимание кто движет рынком-инструментом), то с большой вероятностью этот уровень(цена) будет сдерживаться (работать) в будущем. Это чать стратегии торговли по уровням, хотите принимайте (понимайте) это или нет, но это рыночная действительность.
Поскольку уровень - это цена которую сдерживает контрагент (это понимание кто движет рынком-инструментом), то с большой вероятностью этот уровень(цена) будет сдерживаться (работать) в будущем. Это чать стратегии торговли по уровням, хотите принимайте (понимайте) это или нет, но это рыночная действительность.
Не буду Вас переубеждать...
Просто проанализируйте график:
... и скажите, через какой период повторяются Ваши " Уровни максимумов-минимумов "...?
Кстати, мне только на руку, что очень много трейдеров тратят свое время на "уровни"...