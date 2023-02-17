Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 80

Новый комментарий
 
Serqey Nikitin #:

Не буду Вас переубеждать...

Просто проанализируйте график:

... и скажите, через какой период повторяются Ваши  " Уровни максимумов-минимумов "...?


Кстати, мне только на руку, что очень много трейдеров тратят свое время на "уровни"...

Как то так. )

 
Serqey Nikitin #:

Не буду Вас переубеждать...

Просто проанализируйте график:

... и скажите, через какой период повторяются Ваши  " Уровни максимумов-минимумов "...?


Кстати, мне только на руку, что очень много трейдеров тратят свое время на "уровни"...

так у вас же индикаторы перерисовываются, до конца дней Пикассо

можно ставить лого "c"  Serqey Picasso

надо менять фамилию)

 
Igor Vishnevskiy #:

Как то так. )

А что так мало линеечек?...

Так через какой период идет повторение?...

 
Serqey Nikitin #:

А что так мало линеечек?...

Так через какой период идет повторение?...

Причем здесь период? Я не говорил про период и повторение. Мой прогноз я нарисовал судя по уровням, а через какой период не известно, поскольку на рынке нет периодичности - моё мнение.

 
Igor Vishnevskiy #:

Причем здесь период? Я не говорил про период и повторение. Мой прогноз я нарисовал судя по уровням, а через какой период не известно, поскольку на рынке нет периодичности - моё мнение.

Не понял...  Это же Ваши слова: " Уровни максимумов-минимумов прошлого дня, недели, месяца вычислять не нужно - история их уже определила. Они могут использоваться как опорные уровни для принятия решения. "...?

А чтобы стать ОПОРОЙ , они должны повториться...

 
Serqey Nikitin #:

Не понял...  Это же Ваши слова: " Уровни максимумов-минимумов прошлого дня, недели, месяца вычислять не нужно - история их уже определила. Они могут использоваться как опорные уровни для принятия решения. "...?

А чтобы стать ОПОРОЙ , они должны повториться...

Им не нужно повторяться - они уже есть (уровень - это цена). Опора по Вашему либо сопротивление в будущем для инструмента.

 
Igor Vishnevskiy #:

Им не нужно повторяться - они уже есть (уровень - это цена). Опора по Вашему либо сопротивление в будущем для инструмента.

Ну ясно...

"Чем бы дитя не тешалось, лишь бы не забеременело!" - народная мудрость...

 
Serqey Nikitin #:

Ну ясно...

"Чем бы дитя не тешалось, лишь бы не забеременело!" - народная мудрость...

Ну ок. Я по теме форума высказал (благодаря Вам и Вашему сарказму), так сказать поделился опытом и даже сделал бесплатный прогноз ). Всё, пока.

 

Внутридневная точка входа GBPUSD


 
mixail789 mixajlof #:

Внутридневная точка входа GBPUSD


1. Тренд основной на ЮГ

2) после Накопления, хорошая ТВХ

1...73747576777879808182
Новый комментарий