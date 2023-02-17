Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 80
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Не буду Вас переубеждать...
Просто проанализируйте график:
... и скажите, через какой период повторяются Ваши " Уровни максимумов-минимумов "...?
Кстати, мне только на руку, что очень много трейдеров тратят свое время на "уровни"...
Как то так. )
Не буду Вас переубеждать...
Просто проанализируйте график:
... и скажите, через какой период повторяются Ваши " Уровни максимумов-минимумов "...?
Кстати, мне только на руку, что очень много трейдеров тратят свое время на "уровни"...
так у вас же индикаторы перерисовываются, до конца дней Пикассо
можно ставить лого "c" Serqey Picasso
надо менять фамилию)
Как то так. )
А что так мало линеечек?...
Так через какой период идет повторение?...
А что так мало линеечек?...
Так через какой период идет повторение?...
Причем здесь период? Я не говорил про период и повторение. Мой прогноз я нарисовал судя по уровням, а через какой период не известно, поскольку на рынке нет периодичности - моё мнение.
Причем здесь период? Я не говорил про период и повторение. Мой прогноз я нарисовал судя по уровням, а через какой период не известно, поскольку на рынке нет периодичности - моё мнение.
Не понял... Это же Ваши слова: " Уровни максимумов-минимумов прошлого дня, недели, месяца вычислять не нужно - история их уже определила. Они могут использоваться как опорные уровни для принятия решения. "...?
А чтобы стать ОПОРОЙ , они должны повториться...
Не понял... Это же Ваши слова: " Уровни максимумов-минимумов прошлого дня, недели, месяца вычислять не нужно - история их уже определила. Они могут использоваться как опорные уровни для принятия решения. "...?
А чтобы стать ОПОРОЙ , они должны повториться...
Им не нужно повторяться - они уже есть (уровень - это цена). Опора по Вашему либо сопротивление в будущем для инструмента.
Им не нужно повторяться - они уже есть (уровень - это цена). Опора по Вашему либо сопротивление в будущем для инструмента.
Ну ясно...
"Чем бы дитя не тешалось, лишь бы не забеременело!" - народная мудрость...
Ну ясно...
"Чем бы дитя не тешалось, лишь бы не забеременело!" - народная мудрость...
Ну ок. Я по теме форума высказал (благодаря Вам и Вашему сарказму), так сказать поделился опытом и даже сделал бесплатный прогноз ). Всё, пока.
Внутридневная точка входа GBPUSD
Внутридневная точка входа GBPUSD
1. Тренд основной на ЮГ
2) после Накопления, хорошая ТВХ