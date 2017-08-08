Сделать меня главным модератором - страница 9

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glebon:

Почитал ветку, возникла мысль что те, проголосовавшие 34% да, явно за них это сделал, аля тестостерон ))))

Лучше - значит красивше.

Отказавшаяся от нижнего белья девушка-арбитр стала звездой Instagram
Отказавшаяся от нижнего белья девушка-арбитр стала звездой Instagram
  • 2017.04.20
  • @GoalMasta
  • lenta.ru
Бразильянка Дениз Буэно, обслуживавшая матч любительских футбольных команд «Десире» и «Спортинг» в качестве бокового судьи, стала звездой соцсетей. Девушка решила обойтись без нижнего белья, а во время паузы, во время которой футболисты утоляли жажду, она намочила свою белую футболку. В таком виде она и попала на совместное со спортсменами фото...
 
Andrew Petras:

Лучше - значит красивше.

Точно, даёшь бразильянку в модераторы )
 
Alexey Navoykov:
Точно, даёшь бразильянку в модераторы )

Да вы батенька, гурман !

Забудьте, не отдадут...

 
glebon:

Да вы батенька, гурман !

Забудьте, не отдадут...

Ну можно и не бразильянку. Главное чтоб без нижнего белья - это весомый аргумент, чтобы стать модераторшей

 
Alexey Navoykov:

Ну можно и не бразильянку. Главное чтоб без нижнего белья - это весомый аргумент, чтобы стать модераторшей

Хорошо Алексей . Принимайте !! ))



 

glebon:

Хорошо Алексей . Принимайте !! ))

...


хм, о таком варианте я не подумал...  В общем надо будет чётко прописать требования к претенденткам, дабы избежать подобных казусов )

[Удален]  

Интересное и Юмор дорога многим туда если не в бан. Сколько стеба, и так почти в каждой ветке. Пользователи поднимают одну тему, а потом появляются личности которые начинают язвить. В итоги мы получаем мусор в ветке и не способность донести мысль для других пользователей. Сколько можно, вам смешно? Есть для этого другие ветки. Нас вас клоунов как раз модераторы и не реагируют, видимо считают, не правильно банить за безобидный юмор. Нет юмор никакого на этом сайте кроме определенной ветки. Сколько пользы принесли ваши язвительные посты кроме прибавки цифорок в рейтинг?

[Удален]  
Irina Grigoreva:

Интересное и Юмор дорога многим туда если не в бан. Сколько стеба, и так почти в каждой ветке. Пользователи поднимают одну тему, а потом появляются личности которые начинают язвить. В итоги мы получаем мусор в ветке и не способность донести мысль для других пользователей. Сколько можно, вам смешно? Есть для этого другие ветки. Нас вас клоунов как раз модераторы и не реагируют, видимо считают, не правильно банить за безобидный юмор. Нет юмор никакого на этом сайте кроме определенной ветки. Сколько пользы принесли ваши язвительные посты кроме прибавки цифорок в рейтинг?

Моя вторая рука уже медленно начала подниматься за Вас, если вы всерьез намерены банить этих клоунов :) а то их засилье в последнее время, любую тему сводят на нет
 
Irina Grigoreva:

Вас просили озвучить программу.

И ещё. Главный модератор - надо полагать, регулирует работу других модераторов. (Я подозреваю, что это администраторы сайта, то бишь сотрудники MQ, но не суть).

Что вас не устраивает в их работе, что будете менять?

Вот не устраивала часть форумчан работа одного модератора. С нескольких попыток изменить ситуацию довыбрали Артёма. На мой взгляд, стало лучше, по крайней мере, в плане не обоснованных сносов веток, сообщений и банов.

В общем, на отсутствие конкретики люди реагируют адекватно, как бы вы к этому не относились.

[Удален]  

О чем и речь. Я не хочу никого обижать и даже забавно иногда читать все это, но вы мусорите и вытесняете основные идеи которые поднимаются.

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