Сделать меня главным модератором - страница 9
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Почитал ветку, возникла мысль что те, проголосовавшие 34% да, явно за них это сделал, аля тестостерон ))))
Лучше - значит красивше.
Лучше - значит красивше.
Точно, даёшь бразильянку в модераторы )
Да вы батенька, гурман !
Забудьте, не отдадут...
Да вы батенька, гурман !
Забудьте, не отдадут...
Ну можно и не бразильянку. Главное чтоб без нижнего белья - это весомый аргумент, чтобы стать модераторшей
Ну можно и не бразильянку. Главное чтоб без нижнего белья - это весомый аргумент, чтобы стать модераторшей
Хорошо Алексей . Принимайте !! ))
glebon:
Хорошо Алексей . Принимайте !! ))
...
хм, о таком варианте я не подумал... В общем надо будет чётко прописать требования к претенденткам, дабы избежать подобных казусов )
Интересное и Юмор дорога многим туда если не в бан. Сколько стеба, и так почти в каждой ветке. Пользователи поднимают одну тему, а потом появляются личности которые начинают язвить. В итоги мы получаем мусор в ветке и не способность донести мысль для других пользователей. Сколько можно, вам смешно? Есть для этого другие ветки. Нас вас клоунов как раз модераторы и не реагируют, видимо считают, не правильно банить за безобидный юмор. Нет юмор никакого на этом сайте кроме определенной ветки. Сколько пользы принесли ваши язвительные посты кроме прибавки цифорок в рейтинг?
Интересное и Юмор дорога многим туда если не в бан. Сколько стеба, и так почти в каждой ветке. Пользователи поднимают одну тему, а потом появляются личности которые начинают язвить. В итоги мы получаем мусор в ветке и не способность донести мысль для других пользователей. Сколько можно, вам смешно? Есть для этого другие ветки. Нас вас клоунов как раз модераторы и не реагируют, видимо считают, не правильно банить за безобидный юмор. Нет юмор никакого на этом сайте кроме определенной ветки. Сколько пользы принесли ваши язвительные посты кроме прибавки цифорок в рейтинг?
Вас просили озвучить программу.
И ещё. Главный модератор - надо полагать, регулирует работу других модераторов. (Я подозреваю, что это администраторы сайта, то бишь сотрудники MQ, но не суть).
Что вас не устраивает в их работе, что будете менять?
Вот не устраивала часть форумчан работа одного модератора. С нескольких попыток изменить ситуацию довыбрали Артёма. На мой взгляд, стало лучше, по крайней мере, в плане не обоснованных сносов веток, сообщений и банов.
В общем, на отсутствие конкретики люди реагируют адекватно, как бы вы к этому не относились.
О чем и речь. Я не хочу никого обижать и даже забавно иногда читать все это, но вы мусорите и вытесняете основные идеи которые поднимаются.