Сделать меня главным модератором - страница 16
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Раскрутить чужого советника легко. Но раскрутить собственного советника очень трудно.
Особенно, если не хочешь обмануть покупателей и остаться в топе.
Он в основном раскручивал чужие.
Также как и оптимизация с нахождением настроек , бектест и торговля на демо - это тоже была отдельная специализация и делали другие (мы их называли тестеры).
Два таких были знаменитые (к ним вообще очередь стояла) - один из Индонезии, а другой из Франции. Они были так востребованы, что я даже сейчас помню их юсернеймы - Sadaloma и Bruno.
Бруно был обидчивый, а Садалома был тщательный - обязательно с найденными настройками тестит и торгует на демо и на разных брокерах.
Никаких идей они не выдавали и ничего не кодировали. Они только делали тесты и постили результаты.
Раскрутить чужого советника легко. Но раскрутить собственного советника очень трудно.
Особенно, если не хочешь обмануть покупателей и остаться в топе.
Может научите нас основам как продавать всякий шлак и держаться в топе? ) Хотя тут один подход может быть по моему.. охватить как можно больше ресурсов и проспамить пол интернета
Он в основном раскручивал чужие.
Также как и оптимизация с нахождением настроек , бектест и торговля на демо - это тоже была отдельная специализация и делали другие (мы их называли тестеры).
Два таких были знаменитые (к ним вообще очередь стояла) - один из Индонезии, а другой из Франции. Они были так востребованы, что я даже сейчас помню их юсернеймы - Sadaloma и Bruno.
Бруно был обидчивый, а Садалома был тщательный - обязательно с найденными настройками тестит и торгует на демо и на разных брокерах.
Никаких идей они не выдавали и ничего не кодировали. Они только делали тесты и постили результаты.
В смысле, тестили за оплату или бесплатно?
Может научите нас основам как продавать всякий шлак и держаться в топе? ) Хотя тут один подход может быть по моему.. охватить как можно больше ресурсов и проспамить пол интернета
Ваш тон говорит а вашей воспитанности и беспомощности.
Я нигде не рекламирую свой продукт в абсолютном смысле.
И откуда взяли слово <проспамить >, когда я нигде кроме здесь ничего не пишу. Меня не найдете в социальных сайтах.
И хорошо посмотрите, из нас кто много пишет:
Ваш тон говорит а вашей воспитанности и беспомощности.
Я нигде не рекламирую свой продукт в абсолютном смысле.
И откуда взяли слово <проспамить >, когда я нигде кроме здесь ничего не пишу. Меня не найдете в социальных сайтах.
И хорошо посмотрите, из нас кто много пишет:
Да не берите в голову, я просто пишу так что бы сокращеннее было ) Мы всегда так со всеми общаемся для простоты и скорости коммуникации
Просто интересны сами комбинации как где и чего.. значит у вас другой подход, знаю что многие спамят\покупают рекламу (в смысле спамят не на этом форуме, а на сторонних ресурсах в ветах в которых можно это делать)
Да не берите в голову, я просто пишу так что бы сокращеннее было ) Мы всегда так со всеми общаемся для простоты и скорости коммуникации
Просто интересны сами комбинации как где и чего.. значит у вас другой подход, знаю что многие спамят\покупают рекламу (в смысле спамят не на этом форуме, а на сторонних ресурсах в ветах в которых можно это делать)
Если не знаете с кем вы говорите, то зачем такие вещи написать.
Вы постараетесь протестировать ваш советник в режиме реальных тиков, а также мой, и увидите каким образом этот <хлам> держится в топе.
И не забудьте кто начал агрессивный тон и о чем эта тема.
Если не знаете с кем вы говорите, то зачем такие вещи написать.
Вы постараетесь протестировать ваш советник в режиме реальных тиков, а также мой, и увидите каким образом этот <хлам> держится в топе.
И не забудьте кто начал агрессивный тон и о чем эта тема.
Да я вообще образно в общем спросил не конкретно про ваш или мой советник, мой вообще не тестируется в тестере и он здесь вообще не при чем, это продукт на любителя )
Вопрос общий как грамотно продавать даже всякий шлак (я не оцениваю чужих ботов мне они вообще по барабану, я не скачал ни одного бота с маркета), потомоу что маркетинг и реклама это двигатель торговли
Может научите нас основам как продавать всякий шлак и держаться в топе? ) Хотя тут один подход может быть по моему.. охватить как можно больше ресурсов и проспамить пол интернета
Вот и цель модератора в том, что не допустить такие вещи написать, которые не в теме.
Вот и цель модератора в том, что не допустить такие вещи написать, которые не в теме.
о боги, это просо сленг ) шлак это тоже полезный продукт, крыши утеплять, например
В смысле, тестили за оплату или бесплатно?
Например, открываю я такую штуку и вижу, что ветку [название ветки с линком] смотрят сейчас 200 зарегистрированных пользователей и 300 гостей. Кто-то делает там пост в ветке, а я сразу перезагружаю эту штуку - и вижу увеличение тех, кто онлайн.
То есть, если какая-то такая ветка уже не популярна, то модератор там делает посты, увеличивая ее популярность.
Сейчас есть Фриланс, и подобные консультации можно выводить туда, но в тот момент этого не было.
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То есть, если кто-то открывал ветку со своей системой торговли и просьбой что-то там закодировать (или просто улучшить какой-то индикатор), то уже были наготове кодеры (у который не было таких веток), промоутер и др. Задача модератора - навести топикстартера на мысль, что надо обосновать свою систему (или объяснить людям - зачем нужен этот индикатор и его возможные изменения) и т.д.
Если "процесс пошел", то это уже видно по популярности ветки, просто смотришь на эту штуку (периодически перезагружаешь страницу), а также смотришь на другие ветки, которые начали затухать (чтобы помочь там).
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Это я расписал все как бы в идеале. То есть - были и варианты.
И это все никто специально не придумывал - это все само собой придумалось.
Посмотрите на ведущие западные форумы (на ff форум например) и все поймете.