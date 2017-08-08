Сделать меня главным модератором - страница 16

Новый комментарий
 
Petros Shatakhtsyan:

Раскрутить чужого советника легко. Но раскрутить собственного советника очень трудно.

Особенно, если не хочешь обмануть покупателей и остаться в топе.


Он в основном раскручивал чужие.

Также как и оптимизация с нахождением настроек , бектест и торговля на демо - это тоже была отдельная специализация и делали другие (мы их называли тестеры). 
Два таких были знаменитые (к ним вообще очередь стояла) - один из Индонезии, а другой из Франции. Они были так востребованы, что я даже сейчас помню их юсернеймы - Sadaloma и Bruno. 
Бруно был обидчивый, а Садалома был тщательный - обязательно с найденными настройками тестит и торгует на демо и на разных брокерах.
Никаких идей они не выдавали и ничего не кодировали. Они только делали тесты и постили результаты. 

[Удален]  
Petros Shatakhtsyan:

Раскрутить чужого советника легко. Но раскрутить собственного советника очень трудно.

Особенно, если не хочешь обмануть покупателей и остаться в топе.


Может научите нас основам как продавать всякий шлак и держаться в топе? ) Хотя тут один подход может быть по моему.. охватить как можно больше ресурсов и проспамить пол интернета
 
Sergey Golubev:

Он в основном раскручивал чужие.

Также как и оптимизация с нахождением настроек , бектест и торговля на демо - это тоже была отдельная специализация и делали другие (мы их называли тестеры). 
Два таких были знаменитые (к ним вообще очередь стояла) - один из Индонезии, а другой из Франции. Они были так востребованы, что я даже сейчас помню их юсернеймы - Sadaloma и Bruno. 
Бруно был обидчивый, а Садалома был тщательный - обязательно с найденными настройками тестит и торгует на демо и на разных брокерах.
Никаких идей они не выдавали и ничего не кодировали. Они только делали тесты и постили результаты. 


В смысле, тестили за оплату или бесплатно?

 
Maxim Dmitrievsky:

Может научите нас основам как продавать всякий шлак и держаться в топе? ) Хотя тут один подход может быть по моему.. охватить как можно больше ресурсов и проспамить пол интернета

Ваш тон говорит а вашей воспитанности и беспомощности.

Я нигде не рекламирую свой продукт в абсолютном смысле.

И откуда взяли слово <проспамить >, когда я нигде кроме здесь ничего не пишу. Меня не найдете в социальных сайтах.

И хорошо посмотрите, из нас кто много пишет:



[Удален]  
Petros Shatakhtsyan:

Ваш тон говорит а вашей воспитанности и беспомощности.

Я нигде не рекламирую свой продукт в абсолютном смысле.

И откуда взяли слово <проспамить >, когда я нигде кроме здесь ничего не пишу. Меня не найдете в социальных сайтах.

И хорошо посмотрите, из нас кто много пишет:



Да не берите в голову, я просто пишу так что бы сокращеннее было ) Мы всегда так со всеми общаемся для простоты и скорости коммуникации

Просто интересны сами комбинации как где и чего.. значит у вас другой подход, знаю что многие спамят\покупают рекламу (в смысле спамят не на этом форуме, а на сторонних ресурсах в ветах в которых можно это делать)

 
Maxim Dmitrievsky:

Да не берите в голову, я просто пишу так что бы сокращеннее было ) Мы всегда так со всеми общаемся для простоты и скорости коммуникации

Просто интересны сами комбинации как где и чего.. значит у вас другой подход, знаю что многие спамят\покупают рекламу (в смысле спамят не на этом форуме, а на сторонних ресурсах в ветах в которых можно это делать)


Если не знаете с кем вы говорите, то зачем такие вещи написать. 

Вы постараетесь протестировать ваш советник в режиме реальных тиков, а также мой, и увидите каким образом этот <хлам> держится в топе. 

И не забудьте кто начал агрессивный тон и о чем эта тема.

[Удален]  
Petros Shatakhtsyan:

Если не знаете с кем вы говорите, то зачем такие вещи написать. 

Вы постараетесь протестировать ваш советник в режиме реальных тиков, а также мой, и увидите каким образом этот <хлам> держится в топе. 

И не забудьте кто начал агрессивный тон и о чем эта тема.

Да я вообще образно в общем спросил не конкретно про ваш или мой советник, мой вообще не тестируется в тестере и он здесь вообще не при чем, это продукт на любителя )

Вопрос общий как грамотно продавать даже всякий шлак (я не оцениваю чужих ботов мне они вообще по барабану, я не скачал ни одного бота с маркета), потомоу что маркетинг и реклама это двигатель торговли

 
Maxim Dmitrievsky:

Может научите нас основам как продавать всякий шлак и держаться в топе? ) Хотя тут один подход может быть по моему.. охватить как можно больше ресурсов и проспамить пол интернета

Вот и цель модератора в том, что не допустить такие вещи написать, которые не в теме.

[Удален]  
Petros Shatakhtsyan:

Вот и цель модератора в том, что не допустить такие вещи написать, которые не в теме.


о боги, это просо сленг ) шлак это тоже полезный продукт, крыши утеплять, например
 
Alexey Volchanskiy:

В смысле, тестили за оплату или бесплатно?


  • Например, кто-то (назовем его трейдер) открывал ветку. В ветке упоминал про свою систему торговли (часто - что-то простенькое, например типа двух мувингов), и просил сделать ему советник.

  • Ему модераторы напоминали, что "кодеры кодируют бесплатно, если это интересно большинству на форуме, или это интересно самому кодеру". Если трейдер все понял, то он продолжает свою ветку, постит чарты, стейтменты торговли вручную на демо, описывает правила и т.д.

  • На каком-то этапе появляется кодер и кодирует что-то базовое (постит исходник).

  • Популярность ветки увеличивается. В игру вступает промоуртер. Его задача - перетянуть юсеров с других веток на эту внутри одного форума.

  • Потом кодера в этой ветке просят улучшить этот советник. Он улучшает (делает "комменты на чарте", "алерт/аларм", или "закрытие всех позиций в пятницу", или что-то еще).

  • Тут в игру вступает тестер. Он приходит сам, так как видит, что уже есть что тестить. Он тестит советник (часто - несколько версий, со многими брокерами и разными настройками), и постит результаты в ветке. Тестеров всегда не хватало.

  • У кодера появляются заказы - находятся такие, кто готов платить за изменения в советнике (например, использование какого-то индикатора в качестве фильтра и т.д.). Заказы идут мимо ветки (так как коммерция на tsd в ветках была запрещена - как и здесь). Фриланса по-моему тогда еще не было, и они общались в личке.

  • Тестер тоже не сидел без дела - он постил тесты публичного советника (который в ветке исходником), и к тестеру тоже обращались за коммерческими тестами люди, которым закодировал кодер (тоже все шло мимо ветки).

  • Как там в этом распределении участвовал промоутер - не знаю (но, наверное, ему тоже что-то перепадало). Но так как с виду это была обычная популярная ветка, а вся коммерция была "за кадром", и Фриланса тогда еще не было, то как-то вне форума все общались.

  • Задача всех - поддерживать популярность ветки, так как ветка - это их рынок (market place).

  • У модераторов была такая штука, где на странице была таблица: ветки форума с линком и названием, и напротив каждой - число тех, кто эту ветку смотрит в данный момент (зарегистрированные и просто гости). Был просто топ веток (топ 10 или топ 20), то есть - таблица небольшая.
    Например, открываю я такую штуку и вижу, что ветку [название ветки с линком] смотрят сейчас 200 зарегистрированных пользователей и 300 гостей. Кто-то делает там пост в ветке, а я сразу перезагружаю эту штуку - и вижу увеличение тех, кто онлайн.
    То есть, если какая-то такая ветка уже не популярна, то модератор там делает посты, увеличивая ее популярность.

  • Бывают ветки, где просто кто-то что-то спросил, а другой ему что-то ответил (или никто не ответил). То есть, как мы их называли - "рваные ветки" - ветки с вопросом, ответ на который был бы интересен только одному человеку (тот, кто спрашивает). Рваные ветки часто просто удалялись модераторами при чистке форума (так как никаких полезных функций они не несли). 
    Сейчас есть Фриланс, и подобные консультации можно выводить туда, но в тот момент этого не было.

-----------------------------

То есть, если кто-то открывал ветку со своей системой торговли и просьбой что-то там закодировать (или просто улучшить какой-то индикатор), то уже были наготове кодеры (у который не было таких веток), промоутер и др. Задача модератора - навести топикстартера на мысль, что надо обосновать свою систему (или объяснить людям - зачем нужен этот индикатор и его возможные изменения) и т.д.
Если "процесс пошел", то это уже видно по популярности ветки, просто смотришь на эту штуку (периодически перезагружаешь страницу), а также смотришь на другие ветки, которые начали затухать (чтобы помочь там).

-----------------------------

Это я расписал все как бы в идеале. То есть - были и варианты. 
И это все никто специально не придумывал - это все само собой придумалось.
Посмотрите на ведущие западные форумы (на ff форум например) и все поймете.

1...91011121314151617181920212223...27
Новый комментарий